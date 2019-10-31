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У Донецьку відбувся перший міжнародний інвестиційний форум. Місцеві керівники провели його одночасно з інвестиційним форумом в Маріуполі, де брав участь і президент України Володимир Зеленський.

Російське агентство "РІА Новини" стверджує, що підсумком цього заходу 29-30 жовтня стало підписання 34 угод на суму понад 135 млрд рублів (2,1 млрд доларів).

Російська служба ВВС вивчила біографії кількох учасників форуму в Донецьку.

Організатори заходу стверджували, що на нього прибули 250 делегатів з 17 різних країн, включаючи США, Францію, Велику Британію, Туреччину і Сирію. Так звана "ДНР" має намір повернути собі репутацію "надійного партнера для співпраці", заявив на відкритті заходу її керівник Денис Пушилін.

"Нам потрібна нова модель функціонування республіканської економіки з урахуванням включення потужної експортної складової, - повідомив він. - Для цього потрібно задіяти спеціальні інфраструктурні механізми, в тому числі міжнародних розрахунків, які б обходили санкційну політику Заходу".

Кореспондент РБК, який відвідав інвестиційний форум у Донецьку, написав, що захід відкрився під музику серіалу "Гра престолів". Опитані ним інвестори переважно намагалися зберігати анонімність, побоюючись все тієї ж санкційної політики, і не розкривали розмір інвестицій, які вони готові вкласти в економіку самопроголошеної республіки.

Банк від батька Кабаєвої

Одним з головних результатів форуму, як повідомляє ТАСС, має стати відкриття в "республіці" нового банку для проведення розрахунків в обхід санкцій.

Сприяння в створенні такого банку "ДНР" надасть Міжнародна асоціація ісламського бізнесу (МАІБ). Асоціацію, створену на початку 2017 року, представляв віцепрезидент Хайдар Камалетдинов, який зачитав учасникам форуму вітання від президента Марата Кабаєва (сам він до Донецька не доїхав).

Копирайт изображения Getty Images/Tass Image caption Нинішній керівник "ДНР" Денис Пушилін

"Ми бачимо, що в "Донецькій Народній Республіці" вже досить багато зроблено і створено, є вся необхідна інфраструктура для розвитку халяльного бізнесу", - було написано в зверненні президента МАІБ, який є батьком олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої.

Коли в "ДНР" може запрацювати новий банк, ні влада "республіки", ні представники МАІБ не уточнили. Такі плани регулярно звучать останніми роками, але жодна велика банківська структура на цій території не працює.

Інші гості

Гості донецького форуму із задоволенням ділилися своїми міркуваннями про майбутні інвестиції в економіку "ДНР" з телеканалами, які там працюють.

Так, президент "Асоціації єменських випускників в СРСР та країнах СНД" Анвар Мухаммед Алі аль-Зарафі повідомив "Донецькому агентству новин", що інтерес для інвесторів з країн арабського світу в Донбасі представляють, зокрема, такі сфери, як медицина та будівництво.

Як випливає з бази "Спарк", асоціація єменських випускників з'явилася в 2017 році. Вона зареєстрована в приватній квартирі будинку на проспекті Гагаріна в підмосковних Люберцях. Крім керівництва асоціацією, аль-Зарафі володіє частками у двох стоматологічних клініках і одній аптеці.

Копирайт изображения Getty Images/Tass Image caption На форумі була продукція місцевих підприємств

"Якраз в таких умовах треба інвестувати і треба приходити. Від вас потрібно, щоб механізми були. Я займаюся імпортом вже 10 років", - розповів місцевому телеканалу "Юніон" ще один гість форуму Радван Мохамед Абдулрахім Альзімур.

На форумі його представляли то як головного експерта з експорту сільгосппродукції в Республіці Ємен, то як бізнесмена з Єгипту.

Як випливає з даних все того ж "Спарка", в сільгосппродукції людина з таким ім'ям дійсно розбирається. Індивідуальний підприємець з таким ім'ям зареєстрований в місті Новомосковськ Тульської області, там він володіє фірмою "ЛФК Імпорт", яка займається оптовою торгівлею свіжою картоплею.

У 2015 році арбітражний суд Тульської області стягнув з нього 18 тисяч рублів за позовом "Новомосковської теплової компанії", оскільки Альзімур довго не платив за гарячу воду.

"Я був дуже радий відвідати цей форум, було багато цікавого. Були висловлені ідеї, як розвинути республіку, ідеї про захист інвестицій, про податкові пільги. Будуть надані митні послаблення. Вирішили прийняти закон про інвестиції", - розповів каналу міністерства інформації "ДНР" ще один учасник форуму Леонід Косенко, який представився головою ради директорів компанії "РУСТ-95".

Копирайт изображения Getty Images/Tass Image caption Организатори форуму кажуть, що на нього приїхали 250 делегатів з 17 країн

Головний офіс цієї компанії розташований в петербурзькому Колпіно, вона спеціалізується на виробництві фільтрів, клапанів та презентує себе як "провідного гравця на російському ринку трубопровідної арматури".

"За внесок у зміцнення економічної могутності та розвиток соціального добробуту Росії трудовий колектив АТ "РУСТ-95" нагороджений грамотою "За доблесну працю на славу Вітчизни", - сказано на сайті компанії.

В її петербурзькому і московському офісі не змогли розповісти ВВС, які проєкти вони мають намір розвивати в "ДНР", але припустили, що це питання можна буде обговорити з самим Косенком, коли він повернеться з Донецька.

Паралельний форум

Інвестиційний форум в "ДНР" був організований в ті ж дні, що й інвестфорум в другому за величиною місті Донецької області, Маріуполі, що перебуває під контролем України.

На ньому інвестувати в українську економіку закликав президент Володимир Зеленський.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Володимир Зеленський на форумі в Маріуполі

Виступаючи в Маріуполі, він розповів про своє бачення стратегії деокупації і реінтеграції Донбасу.

За першим етапом, який повинен містити завершення гарячої стадії конфлікту і припинення вогню, піде другий: "Примирення людей, пошук консенсусу. Скільки часу потрібно, щоб загоїлися рани? Це складний, нейрохірургічний процес. Це як тримати сірники біля відкритої каністри бензину - один необережний рух, одна неправильна заява може все перекреслити і відновити гарячу стадію конфлікту".

Після цього, за словами Зеленського, повинна бути "реальна, а не на папері" реінтеграція територій самопроголошених республік, які останні п'ять років Україна не контролює.

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