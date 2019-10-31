Копирайт изображения UNIAN Image caption Ярослав Дубневич

Верховна Рада дала дозвіл на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт відомого у транспортній сфері депутата парламенту Ярослава Дубневича.

Справу розслідували НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт представляв у парламенті генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Ярослав Дубневич заперечив свою провину та назвав обвинувачення генпрокурора "політичним популізмом".

Народний депутат Ярослав Дубневич переміг на парламентських виборах як самовисуванець в одномандатному окрузі № 120 у Львівській області. Наразі він є представником парламентської групи "За майбутнє".

Раніше він був депутатом від партії БПП та очолював транспортний комітет Верховної Ради.

Проти надання згоди на затримання та арешт Ярослава Дубневича виступили фракції БПП та навіть частина депутатів від "Слуги народу".

Щодо Дубневича було три голосування. Зняття недоторканності підтримали 332 депутати з усіх фракцій.

Дозвіл на затримання підтримав 241 депутат - тільки представники "Слуги народу" та "Голосу". Дозвіл на арешт також підтримали тільки фракції "Слуги народу" та "Голосу" - 229 голосів.

Стрілочні переводи

"Доказів, щоб довести вину Дубневича, є достатньо", - запевнив депутатів Руслан Рябошапка.

Пан Рябошапка наполягає, що зібрано достатньо доказів для того, аби повідомити народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею про привласнення та розтрату майна.

"За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тисяч грн", - повідомив генпрокурор.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Руслан Рябошапка

Слідство вважає, що, будучи народним депутатом сьомого та восьмого скликань та перебуваючи на посаді голови комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаним про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця", зокрема, про потреби при проведенні державних закупівель.

Панові Дубневичу закидають те, що він нібито чинив вплив на засновників та посадових осіб "Укрзалізниці".

За словами генпрокурора, пан Дубневич контролював суб'єкт, який виробляв специфічні деталі - стрілочні переводи, а також контролював державне підприємство залізниці, яке їх купувало.

Генпрокурор розповів, що один помічник депутата на громадських засадах був керівником державного заводу, яке виробляє стрілочні переводи, а інший помічник був керівником підприємства, яке закуповувало для залізниці ці стрілочні переводи.

Ці підприємства мали провести закупівлі напряму, проте вони залучили дві фірми-"прокладки", що призвело до завищення вартості. При чому керівники підприємств під час закупівлі просили дозволу у Дубневича.

Загалом, за словами генпрокурора, у цій справі підозри вручено вісьмом особам.

Політичний популізм?

Ярослав Дубневич заперечує обвинувачення генпрокурора.

"Стверджую, що не вчиняв того, у чому мене підозрюють", - заявив депутат.

Він нагадав, що профільний комітет з питань регламенту вчора склав висновок щодо подання генпрокурора, в якому вказано, що подання не містить достатнього підтвердження обвинувачень.

Натомість представники комітету з питань регламенту заперечили слова Дубневича й нагадали, що комітет схвалив рекомендацію парламенту задовольнити всі три пункти подання генпрокурора. Й визнав таке подання про скасування недоторканності, затримання та арешту законним.

Копирайт изображения Уніан

"Єдина мета подання - політичний популізм", - заявив пан Дубневич перед голосуванням.

Депутат пообіцяв, що не має наміру переховуватись і доведе свою невинуватість.

За законом, притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.

На початку вересня парламент скасував депутатську недоторканність у Конституції, але ці зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Захисники пана Дубневича з фракції БПП наполягали, що подання на зняття недоторканності за два місяці до зникнення цієї самої недоторканності є свідченням "політичного шоу" навколо депутата.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!