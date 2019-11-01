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Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька у п'ятницю, 1 листопада, планує підписати наказ і звільнити всіх свої радників. Про це очільниця МОЗ розповіла в інтерв'ю ВВС News Україна.

"Сьогодні ми підпишемо наказ і скасуємо всіх радників, їх більше не буде. В такій формі, як вони були, радників більше не буде", - зазначила міністерка.

При цьому, за її словами, будуть працювати експерти офісу реформ - групи по три-п'ять людей, які будуть готувати аналітику і матеріали.

Зоряна Скалецька зробила таку заяву у відповідь на питання ВВС News Україна про те, чому, поки у МОЗ закликають вакцинуватися від дифтерії, радниця міністра Ольга Голубовська поширює у Facebook інформацію про те, що вакцина від дифтерії, закуплена за державний кошт, неякісна , що там мало дифтерійного компоненту і немає досліджень її безпечності.

Зоряна Скалецька зазначила, що, на жаль, не всі представники галузі охорони здоров'я розуміють, яке значення мають їхні слова, і як їх сприймають у суспільстві. Що науковець може мати різні гіпотези і може дискутувати, але важливо, щоб у МОЗ був єдиний комунікаційний меседж.

При цьому вона зазначила, що буде використовувати знання різних фахівців у подальшому, але це буде відбуватися в іншій формі і статуса радників ні в кого вже не буде.

"Для мене розуміння радників є таким, що якщо я щось запитала, мені дають інформацію. Те, що зараз відбувається в медіа з різними особами, і як їх сприймають суспільство - для мене це було двиним. Радник - це моя внутрішня історія. Я не підозрювала, що у суспільстві будуть сприймати, що кожен радник - це ще один міністр. Так не має бути, але так завжди було. Кожен, хто приходив від міністра і казав, що я його радник, він сприймався, як ще одні вуста, ще одні очі", - заявила пані Скалецька.

Хто радники у МОЗ?

Професорка університету Богомольця Ольга Голубовська за часів Раїси Богатирьової обіймала посаду головного експерта-інфекціоніста МОЗ.

Нещодавно чиновники МОЗ звинувачували пані Голубовську у тиску і лобіюванні закупівлі певних ліків, через що виник великий скандал. Ольга Голубовська звинувачення про погрози відкидала і заявила, що хотіла лише з'ясувати, "чому з переліку закупівель виключили життєво необхідний препарат для лікування проблемних хворих з гепатитом С". "Українська правда" повідомляла, що радниця міністра задекларувала гонорар від фармкомпанії, чий препарат хотіла включити в закупівлі.

Також радником Зоряни Скалецької поки що є співвласник фармкомпанії "ІнтерХім" Олександр Чумак, який у МОЗ мав розробляти фармацевтичну політику.

Нещодавно з посади радника голови МОЗ пішов Дмитро Раімов, який відповідав за комунікацію у міністерстві.

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