Про дифтерію, Супрун і корупцію в Інституті раку: інтерв'ю Зоряни Скалецької

Копирайт изображения facebook.com/moz.ukr/ Image caption Зоряна Скалецька: епідемії дифтерії ще немає

Чи вистачить в Україні ліків від дифтерії, чому міністр говорить одне, а її радники - інше, чим завершиться корупційний скандал в Інституті раку, як боротимуться з венеричними інфекціями на Донбасі, коли в Україні запрацює телемедицина і чи є ще конфлікт з чиновниками МОЗ - на всі ці питання ВВС News Україна відповідала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Дифтерія: епідемії ще немає

ВВС News Україна: Чи готова Україна до епідемії дифтерії? Чи вистачить 190 ампул протидифтерійної сироватки на всю країну у разі збільшення кількості хворих?

Зоряна Скалецька: Ми ще не говоримо про серйозну епідемію, ситуація з дифтерією під контролем. Минулого року було 10 хворих, а використали 141 дозу сироватки. Кілька сотень списали, бо закінчився термін придатності. Тобто 141 флакон - це і була потреба України у сироватці.

Цього року ми маємо 200 флаконів, ще додатково 150 чи 170 нам передадуть міжнародні організації у якості гуманітарної допомоги. Ще 100 теж у якості допомоги нададуть посольства, у разі, якщо буде така необхідність. Тобто насправді ми можемо розраховувати на 450 флаконів сироватки і цієї кількості ліків достатньо.

Якщо вакцинуватись потрібно кожному, то сироватки застосовують тільки для тих, хто захворів. Ліки розподілені в регіонах, і області обмінюються між собою.

ВВС News Україна: Євген Коморовський говорив, що, якщо в країні погано з вакцинацією, треба потрійний запас сироватки від дифтерії…

Зоряна Скалецька: Це може бути коректно в тій ситуації, якщо ми не будемо змінювати рівень вакцинації, а ми його змінюємо. На Закарпатті тільки за минулі вихідні 3,5 тисячі людей вакцинувалися.

Ми повинні зробити все, щоб запобігти захворюванню. Робота ведеться і з губернаторами, і з департаментами охорони здоров'я, інформаційні кампанії запускаються. Кількості вакцин достатньо, щоб підняти рівень вакцинації.

Дифтерія в Україні в цифрах 21 хворий за 2019 рік

10 хворих у 2018 році

60% дорослих вакциновані

6,8 млн доз вакцин є в Україні в наявності

200 флаконів сироватки теж є

ВВС News Україна: Ви заявляли, що в Україні є близько 7 млн доз вакцин від дифтерії, яких вистачить для дітей і дорослих. Я знаю випадки, і в Києві, і поза Києвом, коли вакцин у поліклініках немає. Що робити, коли ти приходиш до сімейного лікаря, а ліків немає?

Зоряна Скалецька: Якщо у вашого сімейного лікаря немає вакцин, це значить, що десь не спрацювала місцева влада - обласна державна адміністрація, департаменти охорони здоров'я.

По регіонах вакцини розвезли, області мали передати далі на заклади. Якщо не передали, це також означає, що головний лікар не подбав, не звернувся, не запитав, чому ви мені не передали.

Була інформація про відсутність вакцин у деяких районах Київської області, але це питання ми моніторимо і контролюємо.

Я сподіваюсь, що в регіонах ми будемо бачити динаміку збільшення вакцинації. Якщо її не буде, далі я вже буду говорити з губернаторами.

Міністр без радників

ВВС News Україна: Поки ви закликаєте вакцинуватися від дифтерії, ваша радниця Ольга Голубовська поширює у Facebook інформацію про те, що єдина доступна вакцина від дифтерії, закуплена за державний кошт, неякісна, що там мало дифтерійного компонента і немає досліджень безпечності. Чому від МОЗ ідуть такі різні месиджі, це не підриває всі ці зусилля по вакцинації?

Зоряна Скалецька: Для мене розуміння радників є таким, що якщо я щось запитала, мені дають інформацію. Те, що зараз відбувається в медіа з багатьма різними особами і як їх сприймає суспільство, — для мене це було дивним.

Я не підозрювала, що у суспільстві будуть сприймати, що кожен радник — це фактично один міністр. Я зрозуміла, що так завжди було, але так не має бути.

Кожен, хто приходив від міністра і казав, що я його радник, він сприймався, як ще одні вуста, ще одні очі. Це та річ, яка не моя, тому сьогодні ми підпишемо наказ і скасуємо всіх радників (Ввечері 1 листопада Зоряна Скалецька підписала наказ про скасування радників у МОЗ - Ред.).

ВВС News Україна: У вас взагалі не буде радників?

Зоряна Скалецька: У нас є рішення про офіс реформ, де є експерти, які будуть готувати аналітику і матеріали. Але такої усталеної практики з радниками, яка була роками, не буде.

Насправді, якщо почати розмовляти на цю тему з пані Олею, то з'ясується, що так, немає достатньо документів, але так само немає підтверджень, що вони (вакцини - Ред.) небезпечні. Науковець може висловлювати різні гіпотези і їх обговорювати. І вона, як науковець, була мені цікавою, бо вона мала давати мені ще одну, іншу, думку. А у Facebook воно сприймається інакше. Не всі лікарі, не всі представники галузі охорони здоров'я, на жаль, розуміють, яке значення мають їхні слова і важливість суспільного резонансу. Можливо, ми якісь тренінги проведемо, щоб всі це розуміли.

Вибудування комунікацій МОЗ - це питання не тільки щодо радників, а і щодо інших чиновників. Будемо цю історію виправляти. Для мене важливо, щоб був один комунікаційний месидж.

Але знання наших фахівців ми будемо використовувати. Просто ще подумаємо, у якій формі. Чим більше є різних думок і різних версій, тим краще і виваженіше рішення можна ухвалити.

Професорка університету Богомольця Ольга Голубовська за часів міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової обіймала посаду головного експерта-інфекціоніста МОЗ.Нещодавно чиновники МОЗ звинувачували пані Голубовську у тиску і лобіюванні закупівлі певних ліків, через що виник великий скандал. Ольга Голубовська звинувачення про погрози відкидала і заявила, що хотіла лише з'ясувати, "чому з переліку закупівель виключили життєво необхідний препарат для лікування проблемних хворих з гепатитом С". "Українська правда" повідомляла, що радниця міністра задекларувала гонорар від фармкомпанії, чий препарат хотіла включити в закупівлі.

Чи звільнять директорку Інституту раку?

ВВС News Україна: В Україні мільйон хворих на рак і корупційні схеми в інституті раку, про які заявляють і лікарі, які там працюють і люди, які там лікувались. Про порушення свідчать і результати аудиту, який там проводили. Кого звільнять з інституту раку після цього скандалу ?

Зоряна Скалецька: Інформацію про всі порушення в інституті раку ми вже передали правоохоронцям. Ще влітку були підготовлені документи для автономізації Інституту раку, для переведення його на більш сучасну форму - не бюджетної установи, а державного підприємства. Це питання назріло.

Якщо ми запускаємо автономізацію, то це точно проведення конкурсу на посаду директора інституту. Від керівників інституту ми однозначно будемо брати пояснення, але директор був на лікарняному 1,5 місяці.

Там зараз є в.о. і я дала доручення, щоб мені показали план, як вони збираються вирішувати всі ті зауваження, які є до них у результаті аудиту.

Треба запустити новий конкурс, щоб мати такого керівника, який буде мати повноваження, але з цим і ще більшу відповідальність. По Інституту раку буде проведена робота, ми не залишимо все просто так, як є.

ВВС News Україна: Тобто директора інституту Олену Колесник звільнять?

Зоряна Скалецька: На сьогодні вона на лікарняному.

ВВС News Україна: Телеведуча Яніна Соколова, яка лікувалась нещодавно в Інституті раку і яка мала з вами зустріч, говорить, що профільна влада ситуацію в інституті хоче злити.

Зоряна Скалецька: Влада повинна діяти. Але якщо ми хочемо, щоб будь-які наші рішення не були потім предметом скандалів, не були нівельованими, всі наші рішення мають бути зроблені у межах законодавства. А в межах законодавства, допоки особа була на лікарняному і допоки вона не вийде, ми не можемо (її звільнити - Ред.). Але ми досліджуємо зараз контракт, чи можна його розірвати раніше.

Інститут раку замість того, щоб бути лідером, консолідувати найкращі практики, займається такими ганебними речами. Вони просто стали таким прикладом, ми ж розуміємо, що у багатьох закладах таке відбувається і ми не всюди можемо отримати доказову базу.

Але найважливіший крок - це провести там автономізацію.

Лікарні запрацюють по-новому

ВВС News Україна: Щодо переходу лікарень на нову схему фінансування і старту реформи вторинної ланки медицини, який має початися з 1 квітня, - наскільки лікарні до цього готові?

Зоряна Скалецька: Автономізація лікарень, переведення їх з бюджетних установ на некомерційні комунальні підприємства відбувається інтенсивно. Цей і наступний місяць ці питання виносяться на засідання місцевих рад.

Ще одна умова цього процесу, це наявність комп'ютерів. Місцева влада має забезпечити всі лікарні комп'ютерами, адже документація має бути в електронному вигляді.

Власником лікарень є місцева влада, вона має повноваження і багато коштів зараз залишаються на місцях. МОЗ не може прийти і зробити все за них. Але місцева влада часто перекладає відповідальність управлінських рішень на МОЗ.

Вони, як власники, мають думати про енергоефективність, про освітлення, кадрове забезпечення у лікарнях.

Від держави будуть лише гроші на власне медичну допомогу. У якому стані буде лікарня, залежить саме від управлінців.

Копирайт изображения unian Image caption Зоряна Скалецька пообіцяла реформувати Інститут раку

ВВС News Україна: З 1 квітня має запрацювати програма гарантованих медичних послуг. Тобто по ідеї, коли людина потрапляє до лікарні з апендицитом чи з пологами, гроші за ці послуги мають перераховувати лікарні? Чи відомий вже перелік цих послуг і ціни на них?

Зоряна Скалецька: Яка у нас була історія до цього? Люди йшли до лікарні і їм говорили - нас погано профінансували, дали гроші лише на фізрозчин, якби ви купили ліки, ми б вас пролікували. Тобто було таке співфінансування.

Зараз людей не має зачіпати таке питання, як ціна. Як має бути зараз — лікарня отримує контракт, отримує розуміння, по яких послугах вона отримає кошти. І якщо у лікарні приймуть більше пологів, у них буде більше коштів. Тобто пацієнт просто має прийти і отримати допомогу, лікарні за надану послугу перерахують гроші.

Медзаклад має думати, як привабити пацієнтів, бо за ними прийдуть гроші. Ми рухаємось до розширення переліку тих послуг, які отримуватимуть пацієнти.

Пріоритетні послуги - це інсульт, інфаркт, пологи, неонатальна допомога. Має повністю бути повне фінансування цих послуг і при цьому жодних списків ліків для пацієнтів. Питання переліку послуг і тарифів - це до Національної служби здоров'я України, яка їх розробляє.

З 1 квітня 2020 року в Україні має початися реформа вторинної медицини. Запланований перехід від бюджетного утримання лікарень, коли їм виділяли субвенції з бюджету, до закупівлі послуг. План реформи виглядає так - лікарні проходять автономізацію, Національна служба здоров'я укладає з ними контракти і перераховує гроші за ті послуги, які вони надали пацієнтам. Як і на первинній ланці у сімейних лікарів, тут має спрацювати принцип "гроші йдуть за пацієнтом".

Телеконсультація майбутнього

ВВС News Україна: В рамках звіту роботи про 50 днів роботи нового уряду була інформація, що в Україні вже формується мережа телемедицини і що пацієнти у найвіддаленішому селі зможуть отримати консультацію лікаря. Десь це вже працює? Де можна отримати телеконсультацію?

Зоряна Скалецька: У цьому напрямку найбільше зусиль доклала Одеська область. Зараз це більше працює у віддалених амбулаторіях, де сімейний лікар потребує допомоги і поради колег.

Копирайт изображения unian Image caption Зоряна Скалецька заявила, що у неї більше не буде радників

Звернення людей до лікарів за допомогою телемедицини - це вже наступний крок. Хоча, де-факто, є лікарі, які вже консультують на відстані. Але такі історії не можна назвати телемедициною. Ми повинні думати, як це розвинути і поставити на прозору схему.

На сьогодні телемедицина - це швидше питання закінчення вже розпочатих програм, закупівлі і налагодження техніки. Щоб те, що у сільських регіонах вже закупили, запустили в роботу.

Інфекції на Донбасі

ВВС News Україна: Зараз одна з багатьох проблем, які є на Донбасі, — це поширення венеричних захворювань. До цього призвели поширення секс-бізнесу, незахищений секс і відсутність адекватного лікування. Чи є якісь системні плани щось робити у цьому напрямку, відкривати пункти перевірок, наприклад, на СНІД, щоб запобігати поширенню хвороб?

Зоряна Скалецька: Я не думаю, що тут треба робити акцент саме на венеричних захворюваннях. Взагалі треба підіймати питання доступності медичної допомоги на Донбасі. Звідти виїхали багато лікарів, і зараз місцева влада залучає різні стимули, щоб привабити лікарів на ці території, наприклад, житло їм обіцяють.

Можливо ми будемо робити мобільні бригади для виїздів на ці території. Такі мобільні бригади працювали раніше, а потім їх скасували.

Те, щоб люди тестувались і перевірялись, це питання інформаційних кампаній, які треба проводити.

Стосунки з Супрун і конфлікт у МОЗ

ВВС News Україна: Які стосунки у вас зараз з Уляною Супрун? Передача влади відбулась спокійно, але вона жорстко критикувала багато ваших рішень.

Зоряна Скалецька: Стосунки такі, які були і до цього. Вона (Уляна Супрун - Ред.) має право говорити те, що думає.

ВВС News Україна: Ви спілкуєтесь?

Зоряна Скалецька: Ні.

ВВС News Україна: Вона стала на захист чиновників МОЗ у конфлікті, коли було відкрите звернення до прем'єра…

Зоряна Скалецька: Чиновників у МОЗ 260. На позицію 260 людей вона не стала точно, бо не було консолідованої позиції 260 людей. Були емоції невеликої групи людей.

ВВС News Україна: А як зараз - конфлікт триває?

Зоряна Скалецька: Працюємо. Директорати представляють свою роботу. Ставимо задачі, задачі виконуються по-різному - деколи успішніше, деколи менше. Налагоджуємо роботу.

ВВС News Україна: Звільняти когось плануєте?

Зоряна Скалецька: За що? За порушення законодавства і державної службу? Звичайно, якщо будуть встановлені факти. Це у медіа спеціально робилося, щоб був імідж про емоційні рішення, які чомусь мають бути прийняті у міністерстві. Емоційних рішень не повинно бути. Лише оцінка роботи.

Крім, як у Facebook, якихось емоцій у МОЗ я не бачила. Хоча емоції і можуть бути, але мені потрібен результат.

Робота міністерства охорони здоров'яу перший місяць супроводжувалася низкою скандалів, пов'язаних з кадровою політикою Зоряни Скалецької.Найбільше нарікань в експертів викликали персони заступників і радників міністра. Також скандал спричинили спроби звільнити деяких працівників міністерства, які прийшли туди за Уляни Супрун, а також звільнення держсекретаря Артема Янчука, коли він пішов у декретну відпустку.Чиновники заявляли про тиск на них з боку нової команди, вимоги "роботи по понятіям" і з цим всім звернулися за захистом до прем'єра Олексія Гончарука. Він у конфлікті став на захист Зоряни Скалецької.

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