Як тануть льодовики Ісландії: фотографії 30 років тому і зараз
Команда вчених з Шотландії та Ісландії порівняла фотографії, зроблені в 1980-х роках, з сучасними зображеннями, зробленими за допомогою дронів. Завдяки цьому фотопроєкту вдалося встановити, скільки льоду втратили льодовики Ісландії.
Увага вчених була прикута до південної частини крижаного покриву льодовика Ватнайокюдль, найбільшого в Ісландії - його площа складає 7 700 квадратних кілометрів (8% території острова).
Кіран Бакстер з Університету Данді в Шотландії сказав в інтерв'ю BBC: "Ми побачили приголомшливу різницю, яка виникла за дуже короткий проміжок часу".
Клікніть Як змінився льодовик Скалафеллсйодукль з 1989 року
2019
1989
У проєкті, в якому також брали участь вчені з Ісландського університету та Метеорологічного бюро Ісландії, використовувалися аерофотознімки, зроблені під час польоту на дослідницькому літаку у 1980-х роках.
Тоді зробили тисячі фотографій, потім їх перетворили в тривимірну модель місцевості у високій роздільній здатності.
За словами Кірана Бакстера, це означає, що фотографії можна переформувати, щоб показати місцевість під різними кутами.
"Потім ми можемо зіставити ці знімки з фотографіями з безпілотників, зробленими зараз", - пояснює він.
Вчені сподіваються, що різниця в льодовиковому покриві, настільки помітна під час порівняння фотографій, допоможе людям побачити, як швидко скорочуються льодовики Ісландії.
Метеорологічне бюро Ісландії повідомляє, що з 2000 року льодовики країни відступили на загальну площу приблизно 750 квадратних кілометрів і в середньому втрачають за рік приблизно 40 квадратних кілометрів.
Влітку в Ісландії пройшла церемонія урочистого прощання з льодовиком Окйекудль, який практично зник у віці приблизно 700 років.
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Льодовик офіційно оголосили загиблим у 2014 році, коли він втратив здатність рухатися. Те, що колись було гігантським льодовиком, перетворилося в невеликий шматочок льоду на вершині вулкану.
Зникнення льодовиків, викликане зміною клімату, є глобальною світовою проблемою. В останній доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату наголошується, що, за прогнозами, до 2100 року більш дрібні льодовики в Європі, Африці, Андах та Індонезії втратять понад 80% своєї нинішньої маси льоду, якщо викиди вуглецю будуть високими.
Підвищення рівня світового океану може мати величезні наслідки для мільйонів людей, попереджають експерти.
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