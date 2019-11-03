Як тануть льодовики Ісландії: фотографії 30 років тому і зараз

Копирайт изображения Iceland met office

Копирайт изображения Iceland met office Image caption Льодовик Брейдамеркурйокудль у 1989 та 2019 роках

Команда вчених з Шотландії та Ісландії порівняла фотографії, зроблені в 1980-х роках, з сучасними зображеннями, зробленими за допомогою дронів. Завдяки цьому фотопроєкту вдалося встановити, скільки льоду втратили льодовики Ісландії.

Увага вчених була прикута до південної частини крижаного покриву льодовика Ватнайокюдль, найбільшого в Ісландії - його площа складає 7 700 квадратних кілометрів (8% території острова).

Кіран Бакстер з Університету Данді в Шотландії сказав в інтерв'ю BBC: "Ми побачили приголомшливу різницю, яка виникла за дуже короткий проміжок часу".

Клікніть Як змінився льодовик Скалафеллсйодукль з 1989 року 2019 1989

У проєкті, в якому також брали участь вчені з Ісландського університету та Метеорологічного бюро Ісландії, використовувалися аерофотознімки, зроблені під час польоту на дослідницькому літаку у 1980-х роках.

Тоді зробили тисячі фотографій, потім їх перетворили в тривимірну модель місцевості у високій роздільній здатності.

За словами Кірана Бакстера, це означає, що фотографії можна переформувати, щоб показати місцевість під різними кутами.

"Потім ми можемо зіставити ці знімки з фотографіями з безпілотників, зробленими зараз", - пояснює він.

Вчені сподіваються, що різниця в льодовиковому покриві, настільки помітна під час порівняння фотографій, допоможе людям побачити, як швидко скорочуються льодовики Ісландії.

Метеорологічне бюро Ісландії повідомляє, що з 2000 року льодовики країни відступили на загальну площу приблизно 750 квадратних кілометрів і в середньому втрачають за рік приблизно 40 квадратних кілометрів.

Влітку в Ісландії пройшла церемонія урочистого прощання з льодовиком Окйекудль, який практично зник у віці приблизно 700 років.

Льодовик офіційно оголосили загиблим у 2014 році, коли він втратив здатність рухатися. Те, що колись було гігантським льодовиком, перетворилося в невеликий шматочок льоду на вершині вулкану.

Зникнення льодовиків, викликане зміною клімату, є глобальною світовою проблемою. В останній доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату наголошується, що, за прогнозами, до 2100 року більш дрібні льодовики в Європі, Африці, Андах та Індонезії втратять понад 80% своєї нинішньої маси льоду, якщо викиди вуглецю будуть високими.

Підвищення рівня світового океану може мати величезні наслідки для мільйонів людей, попереджають експерти.

Копирайт изображения National Land Survey of Iceland

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