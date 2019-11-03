Як тануть льодовики Ісландії: фотографії 30 років тому і зараз

Ребекка Морелл Науковий кореспондент ВВС
  • 3 листопада 2019
Breiðamerkurjökull 1989 Копирайт изображения Iceland met office
Breiðamerkurjökull 2019 Копирайт изображения Iceland met office
Image caption Льодовик Брейдамеркурйокудль у 1989 та 2019 роках

Команда вчених з Шотландії та Ісландії порівняла фотографії, зроблені в 1980-х роках, з сучасними зображеннями, зробленими за допомогою дронів. Завдяки цьому фотопроєкту вдалося встановити, скільки льоду втратили льодовики Ісландії.

Увага вчених була прикута до південної частини крижаного покриву льодовика Ватнайокюдль, найбільшого в Ісландії - його площа складає 7 700 квадратних кілометрів (8% території острова).

Кіран Бакстер з Університету Данді в Шотландії сказав в інтерв'ю BBC: "Ми побачили приголомшливу різницю, яка виникла за дуже короткий проміжок часу".

Клікніть Як змінився льодовик Скалафеллсйодукль з 1989 року

2019

Льодовик Скалафеллсйодукль у 2019 році

1989

Льодовик Скалафеллсйодукль у 1989 році

У проєкті, в якому також брали участь вчені з Ісландського університету та Метеорологічного бюро Ісландії, використовувалися аерофотознімки, зроблені під час польоту на дослідницькому літаку у 1980-х роках.

Тоді зробили тисячі фотографій, потім їх перетворили в тривимірну модель місцевості у високій роздільній здатності.

За словами Кірана Бакстера, це означає, що фотографії можна переформувати, щоб показати місцевість під різними кутами.

"Потім ми можемо зіставити ці знімки з фотографіями з безпілотників, зробленими зараз", - пояснює він.

Вчені сподіваються, що різниця в льодовиковому покриві, настільки помітна під час порівняння фотографій, допоможе людям побачити, як швидко скорочуються льодовики Ісландії.

Метеорологічне бюро Ісландії повідомляє, що з 2000 року льодовики країни відступили на загальну площу приблизно 750 квадратних кілометрів і в середньому втрачають за рік приблизно 40 квадратних кілометрів.

Влітку в Ісландії пройшла церемонія урочистого прощання з льодовиком Окйекудль, який практично зник у віці приблизно 700 років.

Льодовик офіційно оголосили загиблим у 2014 році, коли він втратив здатність рухатися. Те, що колись було гігантським льодовиком, перетворилося в невеликий шматочок льоду на вершині вулкану.

Зникнення льодовиків, викликане зміною клімату, є глобальною світовою проблемою. В останній доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату наголошується, що, за прогнозами, до 2100 року більш дрібні льодовики в Європі, Африці, Андах та Індонезії втратять понад 80% своєї нинішньої маси льоду, якщо викиди вуглецю будуть високими.

Підвищення рівня світового океану може мати величезні наслідки для мільйонів людей, попереджають експерти.

Heinabergsjökull glacier 1989 Копирайт изображения National Land Survey of Iceland

***

Також на цю тему

Новини на цю ж тему