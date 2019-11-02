Кір примушує організм "забути", як боротися з інфекцією

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Кір знищує імунну систему людини. Організм слабшає і втрачає сили, необхідні на боротьбу з інфекціями, а на його відновлення можуть знадобитися роки.

Про це свідчать результати кількох досліджень.

Вірус може викликати "імунну амнезію" - організм "забуває", як усувати вже відомі загрози, і людина стає вразливою до хвороб, які раніше легко долала.

За словами вчених, кір немов повертає імунну систему в "дитячий" стан, скидаючи всі "налаштування" та ставлячи під загрозу здатність організму знаходити методи боротьби з новими інфекціями.

Тому важливість вакцинації складно переоцінити, вважають експерти.

І знову кілька слів про кір

Кір - це вірус, який починається з нежитю, чхання і лихоманки.

За кілька днів хвороби з'являється висип у вигляді яскравих плям, що виникає спершу на шкірі обличчя і шиї, а потім по всьому тілу.

Більшість хворих одужують, але не виключена й довічна інвалідність. Хвороба може бути смертельною, особливо якщо на її тлі з'явиться пневмонія або енцефаліт (набряк мозку).

За оцінками вчених, у світі від кору щороку помирає близько 110 тисяч людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Головним симптомом кору є висип

Звідки такі висновки?

Висновки вчених ґрунтуються на детальному аналізі стану здоров'я невакцинованих дітей у православній протестантській громаді в Нідерландах.

У дітей двічі брали зразки крові: до та після спалаху кору 2013 року.

Дослідників з США, Великої Британії та Нідерландів цікавив вплив кору на імунну систему, а саме поведінка антитіл - білків, які зв'язуються з чужорідними білками, - і лейкоцитів, які їх виробляють.

Як кір знищує імунну пам'ять?

Імунна система людини здатна запам'ятовувати "ворогів", з якими вже мала справу.

Частково ця інформація зберігається у В-клітинах (одному з видів лімфоцитів), які синтезують лише один тип антитіл.

Але вірус кору може інфікувати й знищувати ці клітини, викликаючи "імунну амнезію".

Дослідники Гарвардської медичної школи проаналізували зразки крові у 77 дітей й отримали картину дитячої імунної системи до та після хвороби.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Антитіла - це крихітні Y-подібні білки, які можуть приєднуватись до бактерій та вірусів

Результати, опубліковані в журналі Science, показали, що діти в середньому втрачали 20% свого набору антитіл.

Дитина, яка перехворіла на кір, втрачає 73% видів антитіл.

"Ефект кору можна порівняти з ефектом ВІЛ-інфекції, яку не лікували перші 10 років після зараження. Це своєрідне пошкодження імунологічної пам'яті, яке відбувається дуже швидко - лише за кілька тижнів", - пояснив ВВС лікар Майкл Міна.

Наскільки це велика проблема?

Не всі антитіла однако важливі.

Приміром, одна велика клітина антитіла може бути менш корисною, ніж її менша за розміром, але дуже активна "колега", яка здатна повністю нейтралізувати вторгнення хвороби.

"Якщо ви його втратите, у вас виникнуть проблеми", - пояснив професор Стівен Елледж в інтерв'ю BBC.

Однак, чим більше знищується антитіл, тим більша ймовірність того, що серед втрачених будуть корисні. І тоді ваш організм не зможе захиститися від можливих інфекцій.

Це підтверджує аналіз одного з відомих антитіл, що нейтралізує респіраторно-синцитіальний вірус.

У дітей, що перехворіли на кір, він зник.

Професор Елледж розповів, що кір набагато більш небезпечна, ніж ми припускали, оскільки "імунна амнезія" може призвести до п'яти або навіть більше "непрямих смертей".

Дослідники вважають, що найбільш вразливими до кору є країни Африки на південь від Сахари. Через погане харчування імунна система африканських дітей дуже виснажується.

Американські вчені припускають, що показник втрачених антитіл може перевищувати 90%. Однак, експериментально це поки не доведено.

Як кір ускладнює боротьбу з новими інфекціями?

Крім В-клітин па'мяті, є ще незрілі В-клітини (так звані "наївні B-лімфоцити"), і саме вони формують першу лінію захисту від нових інфекцій.

"Вони - це броня", - пояснила доктор Велислава Петрова з Інституту Сангера.

Її дослідження за участі 26 дітей виявило, що кір може знищити пам'ять про попередні інфекції.

Результати дослідження, опубліковані у журналі Science Immunology, також свідчать, що вірус впливає на "наївні В-клітини".

Ці клітини змінюють свою ДНК, відбувається соматична рекомбінація.

Однак при цьому імунна система може виробляти резервний набір антитіл. І є надія, що один з них зможе нейтралізувати нову інфекцію.

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Дитина після народження має дуже невелику кількість антитіл, яка поступово збільшується.

Однак, кір натискає кнопку "перезавантаження", і тоді імунна система залишається з дуже обмеженим набором антитіл для роботи.

"Вірус кору видаляє клітини імунної пам'яті, що формуються як реакція на вже відомі хвороби, - додає лікар Петрова. - Хвороба повертає імунну систему на дитячий рівень, коли організм має обмежену здатність реагувати на нові патогенні мікроорганізми".

Як довго триває ефект?

Вчені також досліджували наслідки кору.

Їхні експерименти частково базувалися на дослідженні 2015 року, яке пояснює, що відбувається з хворими на кір у довгостроковій перспективі.

Його результати свідчать, що для повного відновлення імунної системи може знадобитися багато часу.

При цьому, в бідних країнах, де хвороби поширюються дуже швидко, цей процес триватиме довше.

Чи можна щось з цим зробити?

Є дві відповіді на це запитання, і обидві - щеплення.

Імунізація проти кору, зокрема вакцина MMR, майже виключає ризик зараження кором.

Однак, дослідники припускають, що після руйнівних дій хвороби доведеться повторити всі дитячі щеплення.

"Ревакцинація проти поліомієліту, можливо, не дуже актуальна у Великій Британії або США. А от в Афганістані, де ця хвороба залишається ендемічною, зробити повторне щеплення не завадило б", - пояснює лікар Міна.

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Чи існують інші форми імунної пам'яті?

Так.

Під час дослідження вчені розглянули лише антитіла і В-клітини, які їх продукують, але є також не менш важливі Т-клітини пам'яті.

Погана новина - кір може інфікувати й ці клітини, однак їхню поведінку науковці поки не аналізували.

"Є окремі, непідтверджені свідчення того, що реакція Т-клітин на інфекцію буде дуже схожою", - розповів лікар Міна.

Що кажуть експерти?

Президент Британського товариства імунології, професор Арне Акбар відзначив, що дослідження були "дуже ретельними".

Він також підкреслив, що вакцина MMR, що містить ослаблений вірус кору, не викликає імунної амнезії.

"Тому подвійно важливо, щоб ви та ваші діти були вакциновані, - додав професор. - Щеплення - найбезпечніший та найефективніший профілактичний засіб проти небезпечних інфекційних захворювань".

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