Ходити в гори стає дедалі небезпечніше. Як це пов'язано з глобальним потеплінням?

Копирайт изображения Project Permasense Image caption Альпіністи кажуть про все більший ризик кам'яних обвалів у різних горах

Альпінізм та гірські походи по всьому світу стануть ще більш ризикованими заняттями через зміни клімату, попереджають вчені.

Наприклад зменшення льодовиків і снігового покриву у Альпах призводить до частіших зсувів та обвалів каміння.

Як наслідок, частину альпіністських маршрутів треба тепер змінювати, а від деяких - взагалі відмовлятися.

Сезони для сходжень також доведеться переносити.

Про це йшлося на недавній зустрічі Міжнародного союзу альпіністських асоціацій, пише кореспондент BBC World Service з питань навколишнього середовища Навін Сінгх Хадка.

Що кажуть вчені?

Дослідження альпіністських маршрутів на масиві Монблан показує, що з 1970 року вони дуже змінилися, а кілька - взагалі зникли.

"Більше того, періоди, протягом яких ці маршрути можна пройти в нормальних умовах влітку, стало важче прогнозувати, й самі ці періоди змістилися до весни і осені, оскільки маршрути стали більш небезпечними і технічно складними", - пише Жак Море з університету Гренобль Альпи в журналі "Арктичні, антарктичні та альпійські дослідження".

А вивчення кількох вершин на Монблані показало значне зменшення площі вічної мерзлоти там за період з 1850 р. по 2015 р.

Все це робить схили ненадійними та породжує обвали.

Копирайт изображения Shanta Nepali Productions Image caption Тонка крига в горах також підвищує різики для альпіністів, адже по ній важче рухатися у "кішках"

В австрійських Альпах та сама картина.

"Багато маршрутів стали дуже небезпечними", - відзначає Флоріан Ріттер з віденського Університету природних ресурсів.

"Багато класичних крижаних підйомів змінилися через обвали та каміння, а також валуни, які з'являються з-під розталої криги… наприкінці літа й восени", - додає дослідник.

На його думку, ситуацію в горах погіршують не лише дедалі більш відчутні фактори глобального потепління, а й інші явища, такі як потужні зливи.

Вчені встановили мережу сенсорів на горі Маттерхорн у Альпах, які передають дані про умови на крутих скелястих схилах.

"Ми бачимо, що зміни відбуваються доволі швидко", - ділиться результатами Жан Беутель, дослідник з Цюриха, який керує проєктом.

"Як наслідок, до деяких місць вже не можна дістатися", - нарікає він.

Зміни в Новій Зеландії

Дослідження гори Аоракі в Новій Зеландії також виявили погіршення умов на альпіністських маршрутах.

Альпіністи там мають проходити через льодовик Тасмана, але це стає дедалі важче, адже він тане.

Хізер Парді, одна з авторок дослідження, розповіла BBC, що хоча зміни досить відчутні внизу гір, на високогір'ї вони значно масштабніші.

Від Америки до Гімалаїв

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тріщини в льодовиках стає дедалі важче проходити, адже вони розширюються

Альпіністи та гірські гіди зізнаються, що тепер їм доводиться пристосовуватися до нових складних умов під час сходжень.

"Каменепади стають найбільшим ризиком", - пояснює Крістіан Троммсдорф, президент Міжнародної федерації гірських гідів.

"І при цьому вплив кліматичних змін різний - на одних горах він сильний, тоді як на інших - ні", - додає він.

А професіональні альпіністи з США кажуть, що гори у Каскадії, які ще мають зледенілі ділянки, стали надзвичайно небезпечними. На деякі з них вже неможливо піднятися.

"Через багато тріщин немає змоги перебратися. Зростає і небезпека крижаних обвалів, каменепади трапляються регулярно - все це зробило багато класичних маршрутів більш ризикованими та менш передбачуваними", - наголошує Ангела Хоус, президент Американської асоціації гірських гідів.

У Гімалаях досліджень щодо впливу змін клімату провели менше, однак і там альпіністи кажуть про зростання ризику сходжень.

Особливо небезпечно рухатися в альпіністських "кішках" по тонкій кризі чи відкритій скелястій поверхні.

"Це як іти на високих підборах по мармуровій підлозі", - порівнює Черінг Панде Бхоте, віцепрезидент Непальської асоціації гірських гідів.

"Коли достатньо багато снігу та льоду, то "кішки" можуть нормально чіплятися за поверхню, але таких ділянок стає менше і менше", - додає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відкриті скелясті схили, яких все більше у горах, створюють додаткові ризики для альпіністів

Непальські альпіністи відзначають дедалі більшу небезпеку і від розширення тріщин.

На їхню думку, це також результат танення снігу і льоду.

Одразу кілька досліджень, проведених у районі Евересту, показують, що льодовики там зменшуються дуже швидко.

На льодовику Хумбу, який розташований на маршруті підйому на Еверест, помітили кілька озер талої води, які поступово об'єднуються через танення самого льодовика.

Тренінги

Опис змін, спричинених глобальним потеплінням, планують включати до програми тренінгів гірських гідів.

"Ми вже починаємо робити це, але нам потрібно більше досліджень та підтримка", - нарікає Крістіан Троммсдорф.

Утім, він не сумнівається, що альпіністи зможуть повністю пристосуватися до всіх змін.

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