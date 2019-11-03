Смерть Каті Гандзюк: чому так довго шукають замовників?

Копирайт изображения unian Image caption Від ускладнень після численних опіків Катя Гандзюк померла

На неї вилили літр сірчаної кислоти, за три місяці вона померла. 4 листопада виповнюється рік з дня смерті херсонської активістки і керуючої справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерини Гандзюк.

У неділю, 3 листопада, СБУ провело круглий стіл, присвячений розслідуванню вбивства. Слідчі підтвердили, що замовник злочину був не один.

В СБУ заявили, що сподіваються оголосити нові підозри у цій справі, а також з'ясовують, чи допомагали поліцейські втекти організатору нападу Олексію Левіну.

Вісім людей

У справі про вбивство Катерини Гандзюк до кримінальної відповідальності притягнуті вісім осіб, повідомив журналістам Богдан Тиводар, начальник головного слідчого управління СБУ.

За його словами, йдеться про замовника, організатора, пособників, виконавців, причетних до обставин, що призвели до смерті Катерини Гандзюк.

П'ятеро з них, це так звана "група Торбіна", відбувають покарання у в'язниці. Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова до участі в замаху.

У червні 2019 року Торбіна засудили до 6,5 років позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - на 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

Копирайт изображения IVAN ANTYPENKO Image caption Сергій Торбін визнав свою провину в організації групи виконавців нападу на Катерину Гандзюк

При цьому слідчі СБУ розповіли, що під час розслідування провели перевірку на поліграфі, який показав, що метою так званої "групи Торбіна" був напад на Катю Гандзюк, а не її вбивство.

Ще одним фігурантом справи є помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Його обвинувачують у приховуванні злочину. У СБУ повідомили, що досудове слідство у цій справі завершено, а обвинувальний акт передали до суду.

Організатори і замовники

Слідчі також розповіли, що СБУ разом з Інтерполом інтенсивно розшукує кримінального авторитета і колишнього засудженого Олексія Левіна, який на момент замаху був помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького.

Пан Тиводар назвав Левіна одним з організаторів злочину.

Левін залишив Україну ще у серпні 2018 року. З'явилась інформація, що йому допомагали втекти працівники поліції, зараз ці дані перевіряють, заявив пан Тиводар.

Копирайт изображения УКРІНФОРМ Image caption Владислав Мангер заперечує свою причетність до нападу на Катерину Гандзюк. Він на свободі і далі працює головою Херсоньскої облради

"Ще один підозрюваний і слідство його розглядає, як організатора, так і замовника, це Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради, якому у лютому цього року була пред'явлена відповідна підозра. Він був затриманий, заарештований. За рішенням суду Мангер вніс заставу у розмірі 2,4 млн гривень і на даний час знаходиться на волі", - розповів представник СБУ.

За його словами, у Мангера забрали паспорт і він не може залишити країну. При цьому у СБУ не виключють, що замовник був не один.

"Був замовник не один, скоріш за все були особи, які були обізнані про підготовку цього злочину. Ми продовжуємо працювати у напрямку, щоб пред'явити нові підозри", - заявив Тиводар.

Батько Катерини Гандзюк у інтерв'ю ВВС News Україна раніше розповідав, що після нападу його дочка неодноразово називала прізвища можливих замовників - Мангер, Рищук і Гордєєв.

Андрій Гордєєв - ексголова Херсонської обласної державної адміністрації, Євген Рищук - його колишній заступник. З них лише Мангер офіційно є фігурантом справи і має статус підозрюваного. Усі троє свою причетність до нападу на Гандзюк категорично заперечують.

П'ять кримінальних справ

Крім цього СБУ розслідують ще п'ять кримінальних справ, пов'язаних зі смертю Катерини Гандзюк. Одна з них стосується осіб, які можуть бути організаторами і замовниками вбивства Гандзюк.

Також розслідують справи про обставини, які передували нападу на Катерину Гандзюк - це підпал лісу, у якому Катерина Гандзюк звинувачувала місцеву владу, розкрадання бюджетних коштів.

"Катерина назвала всі конфліктні ситуації, де вона вважала, що могли бути замовлення. Такий ситуацій було 17", - заявив на круглому столі Віталій Маяков, заступник начальника головного слідчого управління СБУ. Ці конфлікти могли стати мотивом нападу на Катерину Гнадзюк.

Також є кримінальна справа щодо службової недбалості правоохоронців на початку розслідування нападу на Катерину Гандзюк, розповіли слідчі.

"Ми надіємось, що по цим провадженням, ми вийдемо на підозри", - сказав пан Тиводар.

Копирайт изображения unian Image caption В Україні проходили численні акції, де закликали розслідувати напад на Катю Гандзюк

Чому так довго?

Журналісти запитали у слідчих, чому так довго розслідується напад на Катерину Гандзюк, чи хтось заважав розслідуванню?

"Ніхто не заважав, - відповів пан Тиводар - Чому так довго? Перші три місяці розслідувала поліція, потім підключилися ми (СБУ - Ред.). Складний злочин, замовний. Замовні злочини розслідуються дуже важко. Обговорення, замовлення відбувається віч-на-віч. Вдалося розкрити безпосередньо виконавців. Торбін - організатор, Лєвін - організатор, Мангер - підозрюваний організатор і замовник, один із замовників. Але ми не опускаємо руки", - заявив пан Тиводар.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!