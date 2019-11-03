Голі люди, зниклі гроші: скандал в інтернаті на Вінниччині

Копирайт изображения ВВС Image caption Так виглядають приміщення інтернату зсередини

Довкола інтернату у селі Плисків розгорівся гучний скандал. Чиновники Вінницької ОДА, які приїхали туди з перевіркою, побачили голих людей у кімнаті, які справляють свої потреби прямо на підлогу. Крім того, була інформація, що з карток людей, які там живуть, зникли гроші, а підопічних закривають у кімнатах.

Що відбувається у інтернаті, з'ясовувала ВВС News Україна.

Живуть тут постійно

Психоневрологічний інтернат знаходиться в самому центрі села Плисків, що у Вінницькій області. Поруч сільська рада, церква, банк та пошта. Це територія огороджена 1,5 метровим парканом.

На ній розташовано три корпуси, котельня та ігровий майданчик для дітей. Тут живе 94 людини, які мають різні психоневрологічні хвороби.

Переважно це люди з Вінницької області, проте деякі з них є і з інших областей. Усі пацієнти інтернату живуть тут постійно. У разі загострення хвороби, їх відправляють у медичні заклади на лікування чи реабілітацію.

Image caption Заклад, де живуть психічнохворі, оточений парканом

Без зубів і коротко підстрижені

Деякі з утриманців інтернату виглядають, як літні люди, хоча на запитання скільки їм років, відповідають — два та показують на пальцях, як малі діти. Їхня мова нерозбірлива. Вони не можуть виговорити усіх слів. Усі поводять себе, як діти.

Деякі з них не мають всіх зубів. Вихованці підстрижені "під хлопчика". Одяг старенький, але чистий. Коли я приїхала в інтернат, підопічних перевіряли медики. Лікарі по черзі запрошували людей і спілкувалися з ними. Інші вихованці в сусідній кімнаті разом з вихователями робили аплікації та розмальовували картинки. Ще декілька людей були на подвір'ї, біля ігрового майданчика. Одні просто стояли. Інші — незрозуміло махали руками та головою.

Голі люди

Нещодавно представники обласного департаменту соцзахисту разом з громадськими активістами приїхали до інтернату вранці, без попередження.

В пустій кімнаті одного з корпусів вони побачили голих людей. У приміщенні не було ліжок, стільців та туалету. Чоловіки та жінки справляли свої природні потреби в кутку кімнати.

Копирайт изображения ВВС Image caption В інтернаті кажуть, що нікого не зачиняють

"Скарги на цей заклад були давно", — каже директорка департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА Наталя Заболотна. В серпні їх перевіряв уповноважений зі справ людини.

Після перевірки, уповноважений з прав людини, на своєму сайті написав цілу статтю про порушення, які побачив в інтернаті.

Серед них було й те, що людей годували салом замість м'яса, а в грудні 2018 року з карток 22 підопічних закладу в один день зняли по 5 тисяч гривень.

Працівникам інтернату дали десть днів, з моменту перевірки, аби ліквідувати усі порушення. Після того їх мали перевірити обласні чиновники.

"Коли я приїхала перевіряти, чи виправили працівники закладу свої недоліки, то побачила, що на дверях висіли ланцюги з колодками. У нас закралася думка, що підопічних можуть на ніч замикати. Тому ми з громадськими організаціями вирішили зробити нічний рейд аби побачити, чи замикають підопічних в інтернаті", — каже Наталя Заболотна.

Після рейду одразу звільнилися директор, кухар та лікарка. За словами уже нового керівника інтернату, усі звільнилися за статтею "за згодою сторін".

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст.146 ККУ "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Також правоохоронці перевіряють, чи привласнювали працівники закладу гроші підопічних, розповіла начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник. Слідство триває.

Проте працівники інтернату кажуть, що активісти та громадські діячі не правильно все зрозуміли. Вони шкодують, що того ранку пустили їх до приміщення. А те, що люди були голими в кімнаті, пояснюють, тим, що вони чекали на ранкові процедури.

Зрозумійте, люди у нас важкі, вони не розуміють, що таке підгузок, вони його з себе зривають, трапляється всяке Олена Романюк,, працівниця інернату

"Люди там важкі, з ними вночі чергує лише дві няньки, — розповідає сестра-господарка закладу Олена Романюк, — Ми на ніч їх одягаємо у підгузки, усі вони сплять в піжамах та нічних сорочках. Вранці, за дві години до сніданку, о 6.00, у них підйом. Ми їх переодягаємо, миємо, а речі з них перемо. Зрозумійте, люди у нас важкі, вони не розуміють, що таке підгузок, вони його з себе зривають, трапляється всяке. Тому, того ранку половина людей була у ванній кімнаті на вранішніх процедурах, інша — зайшла в ту кімнату і чекала своєї черги. А про колодки, то у нас в деяких кімнатах ведуться ремонті роботи і, на ніч ми їх замикаємо, аби підопічні туди не зайшли та не пошкодились або не з'їли якогось клею, чи цементу, це ж хворі люди".

Тим часом чиновники Вінницької ОДА направили до інтернату медиків, щоб перевірити мешканців інтернату.

"Лікарі перевірять чи правильне було призначене лікування у наших підопічних, — каже в. о. директора Максим Возінський — До того ж, за результатами обстеження медики дадуть рекомендації щодо коригування лікування, індивідуального плану реабілітації. Можливі, навіть, рекомендації по переведенню в інші заклади, де налагоджена краща робота щодо лікування. Ми не лікувальний заклад, ми не маємо можливості цього робити. Можливо, хтось пройде лікування в обласних лікарнях, а потім повернеться назад".

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