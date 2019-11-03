Сполохані петардою коні у Львові налетіли на людей. Коня убили

Копирайт изображения facebook.com/karety.lviv

У центрі Львова сполохані гучним звуком коні винесли карету на лавку з людьми. Травму отримала 15-річна дівчина. Про це повідомляє поліція Львова.

Кобила Фауна в результаті інциденту отримала переломи ніг. Її вбили.

Поліція відкрила кримінальне провадження, встановлює обставини події.

Як це сталося?

Інцидент стався ввечері 2 листопада на проспекті Свободи у Львові. Коні, запряжені у карету, стояли на вулиці. Їх сполохав гучний звук петарди, чи салюту.

Тварини злякались і винесли карету на центральну алею на лавку, де відпочивали люди. Школярка, яка сиділа на лавці, отримала відкритий перелом ноги. Її забрали до лікарні.

Також постраждав візник, який управляв каретою.

Чому вбили коня?

Кінь і карета належали компанії "Каретний двір". Кобила Фауна народилася і виросла там.

У компанії повідомили, що в результаті інциденту у кобили були переламані дві ноги. Спочатку тварині вкололи знеболювальне і заспокійливе.

"Після транспортування на "Каретний двір" кобилою займався ветеринар, який, на превеликий жаль, вимушений був ствердити, що отримані травми (осколкові перелами кількох кінцівок) ані в Україні, ані в країнах ближнього порубіжжя не лікуються. Якщо була б зламана одна кінцівка — можна було б продовжувати боротися за її життя і ми зробили би все для того аби Фауна жила", - заявили у компанії.

Там повідомили, що, щоб не мучити тварину, провели евтаназію.

"Народжена у нас на конюшні, улюблениця всіх без винятку. Лагідна і слухняна дівчинка. Велика втрата та неймовірний біль. Сумуємо за тобою", - написали про кобилу у Facebook "Каретного двору" і закликали допомогти знайти винних, за їхніми словами, у цьому - тих, хто, підірвав петарду.

У коментарях під цим постом користувачі почали висловлювати співчуття і писати обурливі пости про те, що за кіньми погано доглядали, їх не дресували і що, окрім салютів, коней може налякати ще багато речей у центрі міста.

"Я вас прошу, ці сльозливі пости про "улюбленицю". Якби ви справді любили коней, вони б у вас в тридцятиградусну спеку не возили на своїх спинах людей", - писав один з користувачів.

Також користувачів обурило те, що кобилу не намагались лікувати, а вбили. У компанії заявили, що у них не було іншого виходу, а також повідомили, що будуть допомагати постраждалій у цьому інциденті дівчині.

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