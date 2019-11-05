Україна по-японськи: у Токіо створили свої українські костюми
На фестивалі культур у Токіо пройшов показ українського одягу, створеного японцями.
- Що українці на свята одягали: фотовиставка "Щирі. Свята"
- Вінки з квітів та яскраві шати: як українські фотографи популяризують народне вбрання
- Як українська вишиванка підкорює світ
- Дукачі та сережки: як виглядали старовинні українські прикраси
Фестиваль культур організовує коледж дизайну Bunka Fashion College.
Костюми на українську тематику створили троє студентів-дизайнерів цього коледжу, а в цілому над їх розробкою працювало понад 80 людей, розповів представник коледжу Масаакі Іто. Весь творчий процес у студентів зайняв приблизно пів року.
Студенти-дизайнери з Японії показали, яким вони бачать українське вбрання через призму японської культури, розповіла ВВС News Україна Віолетта Удовік, другий секретар посольства України в Японії.
Матеріал про український одяг студентам надали у посольстві України в Японії. Вони досліджували українську вишивку й орнамент і розробили дизайн. Свою колекцію назвали Buvivian від поєднання англійських слів brilliant ("блискучий") та vivid ("барвистий").
Віолетта Удовік розповідає, що коледж кожного року організовує фестиваль культур, який відвідують понад 20 тис. людей.
"За три дні буде проведено 16 показів, тому це чудова нагода показати українську красу, створену японськими дизайнерами. Особливість проєкту полягає в тому, що він є прикладом справжньої міжкультурної співпраці між двома країнами", - вважає пані Удовік.
У листопаді у цьому коледжі проведуть виставку українських традиційних костюмів.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!
...