Україна по-японськи: у Токіо створили свої українські костюми

На фестивалі культур у Токіо пройшов показ українського одягу, створеного японцями.

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Фестиваль культур організовує коледж дизайну Bunka Fashion College.

Костюми на українську тематику створили троє студентів-дизайнерів цього коледжу, а в цілому над їх розробкою працювало понад 80 людей, розповів представник коледжу Масаакі Іто. Весь творчий процес у студентів зайняв приблизно пів року.

Копирайт изображения Violetta Udovik

Студенти-дизайнери з Японії показали, яким вони бачать українське вбрання через призму японської культури, розповіла ВВС News Україна Віолетта Удовік, другий секретар посольства України в Японії.

Копирайт изображения Violetta Udovik

Матеріал про український одяг студентам надали у посольстві України в Японії. Вони досліджували українську вишивку й орнамент і розробили дизайн. Свою колекцію назвали Buvivian від поєднання англійських слів brilliant ("блискучий") та vivid ("барвистий").

Копирайт изображения Violetta Udovik

Віолетта Удовік розповідає, що коледж кожного року організовує фестиваль культур, який відвідують понад 20 тис. людей.

"За три дні буде проведено 16 показів, тому це чудова нагода показати українську красу, створену японськими дизайнерами. Особливість проєкту полягає в тому, що він є прикладом справжньої міжкультурної співпраці між двома країнами", - вважає пані Удовік.

Копирайт изображения Violetta Udovik

Копирайт изображения Violetta Udovik

Копирайт изображения Violetta Udovik Image caption Черга на фестиваль культур

У листопаді у цьому коледжі проведуть виставку українських традиційних костюмів.

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