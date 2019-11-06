Чому варто дивитися "Додому"? Перший фільм про анексію Криму

Фільм "Додому" став подією в українському кінематографі. Стрічка кримськотатарського режисера Нарімана Алієва вже пів року збирає нагороди на кінофестивалях, номінації престижних кінопремій та увагу міжнародної преси. В український прокат фільм виходить 7 листопада.

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"Додому" - це пронизливе roadmovie, де не стільки важливе місце призначення, як те, що відбувається з героями в дорозі.

Це перший український фільм про анексію Криму і, хоча, цих подій у стрічці немає, але вони є важливим фоном і причиною всього, що відбувається.

Чому варто дивитися фільм "Додому"? Називаємо кілька причин:

Українці в Каннах

Українські фільми до найпрестижнішого кінофестивалю світу потрапляють не часто, і Наріман Алієв один з тих небагатьох, кому це вдалося. "Додому" відібрали до "Особливого погляду", другої за значущістю з конкурсних програм Канн.

Фільм не отримав нагороду у Каннах, але у палаці фестивалів гучними оплесками зустрічали кіноісторію про кримськотатарську родину, про повернення додому, про те, як тяжкі часи об'єднують.

Копирайт изображения Limelite Image caption Команда фільму "Додому" на Каннському кінофестивалі

"Додому" - це мій особистий тихий маніфест проти того, що відбувається у цей важкий час із моїм народом", - говорить про свій фільм Наріман Алієв.

У центрі сюжету "Додому" - історія кримського татарина Мустафи, у якого помирає старший син. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на півострові згідно з мусульманськими традиціями.

За словами режисера, у стрічці він через історію однієї родини намагався показати всю трагедію кримськотатарського народу та розказати про реалії сьогодення, у яких всі опинилися.

Зрілий не по роках і вдумливий режисер, говорять про Нарімана кінокритики. "Це дуже гарний фільм. Він розповідає важливу історію у дуже красивій кінематографічній формі. Я думаю, що з таким дебютом він ще не раз повернеться до Канн", - ділився враженнями про Нарімана Алієва директор Каннського фестивалю Тьєррі Фремо, зазначаючи, що за такими молодими режисерами майбутнє світу кіно.

Гра акторів

Головні ролі у стрічці виконали вже досвідчений актор Ахтем Сеітаблаєв та непрофесійний актор і двоюрідний брат режисера Ремзі Білялов. Саме їхній дует у фільмі називають вдалим.

Копирайт изображения Paul Grandsard Image caption Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов зіграли батька і сина

"Ахтему Сейтаблаєву вдається викликати симпатію до свого героя Мустафи; його рішучий погляд і стиснута щелепа демонструють напруження людини, яка поставила перед собою ціль і хоче досягти її попри все. Маленькі прояви гніву та спротиву його сина Аліма (Ремзі Білялова) добре відтіняють почуття любові та ненависті до батька", - описує гру акторів оглядач Screendaily Алан Хантер.

Ахтем Сеітаблаєв отримав премії за найкращу чоловічу роль на Міжнародному Босфорського кінофестивалю у Стамбулі і на Національній премії кінокритиків України КІНОКОЛО.

Гора нагород

"Додому" продовжує збирати нагороди та номінації. Так, стрічка у довгих списках претендує на "Оскар", "Золотий Глобус" та премію Європейської кіноакадемії.

Фільм отримав гран-прі, довгі овації та сльози глядачів Одеського кінофестивалю та головний приз Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті (BIFF).

Копирайт изображения oiff.com.ua Sergiy Khandusenko Image caption Наріман Алієв отримує нагроду на Одеському кінофестивалі

"Додому" став найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю у Стамбулі та отримав приз глядацьких симпатій на фестивалю українських фільмів у Варшаві.

Стрічку показали у 13 країнах світу, права на фільм придбали кінокомпанії з Франції, Великої Британії, країн Бенілюксу, Греції, Туреччини та Китаю.

Кореспондентка ВВС News Україна Оксана Піддубна про фільм "Додому":

"Це неймовірна історія про дві найважливіші речі в житті: любов і цінності. Любов до своєї землі, бо іншої немає, і її треба захищати, любов до синів, один з яких за батьківщину загинув, а інший залишився єдиною рідною людиною. Цінності чинити правильно: діяти згідно з традиціями, і так, як підказує серце, оберігати родину попри все, і деколи навіть понад силу. Доводити справу до кінця - тоді, коли все вже здається безнадійно втраченим. Це вражаюча сповідь про відданість до останньої хвилини життя. І від неї неможливо стримати сліз"

Неймовірна операторська робота

Фільм візуально вражає, пише про нього кінокритик видання Variety Аліса Сімон і хвалить неймовірну операторську роботу: "Цінність стрічки - не лише в зображенні життя та традицій кримських татар, але й у приголомшливій операторській роботі Антона Фурси. Герої з'являються спочатку зблизька - в епізодах у Києві та в авто. Але з наближенням до Криму обличчя на екрані змінюються на величні, хоча й суворі краєвиди".

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"Так зграбно викласти історію й не забути про зображальність ще ніхто не міг в українському кіно останніх років", - говорить про стрічку "Додому" кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський.

Особливо незабутньою критики називають фінальну сцену фільму, від якої захоплює подих.

"Кіно, яке болить", - так описав стрічку у пості на своєму Facebook режисер Олег Сенцов.

Україна в кадрі

Світанки, заходи сонця, тумани, дороги, лиман - українські пейзажі у фільмі "Додому" зворушливі і дуже знайомі.

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Фільм про повернення з Києва до Криму знімали дорогою на південь - на аеродромі під Києвом, де облаштували КПП, у селах Троїцьке, Ракове, смт Вознесенське на Миколаївщині.

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Останні сцени фільму, які по сценарію були у Криму, знімали неподалік від Криму, у селі Стрілкове на Арабатській стрілці.

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