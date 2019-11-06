Чому варто дивитися "Додому"? Перший фільм про анексію Криму

Діана Куришко BBC News Україна
  • 6 листопада 2019

Фільм "Додому" став подією в українському кінематографі. Стрічка кримськотатарського режисера Нарімана Алієва вже пів року збирає нагороди на кінофестивалях, номінації престижних кінопремій та увагу міжнародної преси. В український прокат фільм виходить 7 листопада.

Додому Копирайт изображения Limelite

"Додому" - це пронизливе roadmovie, де не стільки важливе місце призначення, як те, що відбувається з героями в дорозі.

Це перший український фільм про анексію Криму і, хоча, цих подій у стрічці немає, але вони є важливим фоном і причиною всього, що відбувається.

Чому варто дивитися фільм "Додому"? Називаємо кілька причин:

Українці в Каннах

Українські фільми до найпрестижнішого кінофестивалю світу потрапляють не часто, і Наріман Алієв один з тих небагатьох, кому це вдалося. "Додому" відібрали до "Особливого погляду", другої за значущістю з конкурсних програм Канн.

Фільм не отримав нагороду у Каннах, але у палаці фестивалів гучними оплесками зустрічали кіноісторію про кримськотатарську родину, про повернення додому, про те, як тяжкі часи об'єднують.

Додому Копирайт изображения Limelite
Image caption Команда фільму "Додому" на Каннському кінофестивалі

"Додому" - це мій особистий тихий маніфест проти того, що відбувається у цей важкий час із моїм народом", - говорить про свій фільм Наріман Алієв.

У центрі сюжету "Додому" - історія кримського татарина Мустафи, у якого помирає старший син. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на півострові згідно з мусульманськими традиціями.

За словами режисера, у стрічці він через історію однієї родини намагався показати всю трагедію кримськотатарського народу та розказати про реалії сьогодення, у яких всі опинилися.

Зрілий не по роках і вдумливий режисер, говорять про Нарімана кінокритики. "Це дуже гарний фільм. Він розповідає важливу історію у дуже красивій кінематографічній формі. Я думаю, що з таким дебютом він ще не раз повернеться до Канн", - ділився враженнями про Нарімана Алієва директор Каннського фестивалю Тьєррі Фремо, зазначаючи, що за такими молодими режисерами майбутнє світу кіно.

Гра акторів

Головні ролі у стрічці виконали вже досвідчений актор Ахтем Сеітаблаєв та непрофесійний актор і двоюрідний брат режисера Ремзі Білялов. Саме їхній дует у фільмі називають вдалим.

Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов зіграли батька і сина Копирайт изображения Paul Grandsard
Image caption Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов зіграли батька і сина

"Ахтему Сейтаблаєву вдається викликати симпатію до свого героя Мустафи; його рішучий погляд і стиснута щелепа демонструють напруження людини, яка поставила перед собою ціль і хоче досягти її попри все. Маленькі прояви гніву та спротиву його сина Аліма (Ремзі Білялова) добре відтіняють почуття любові та ненависті до батька", - описує гру акторів оглядач Screendaily Алан Хантер.

Ахтем Сеітаблаєв отримав премії за найкращу чоловічу роль на Міжнародному Босфорського кінофестивалю у Стамбулі і на Національній премії кінокритиків України КІНОКОЛО.

Гора нагород

"Додому" продовжує збирати нагороди та номінації. Так, стрічка у довгих списках претендує на "Оскар", "Золотий Глобус" та премію Європейської кіноакадемії.

Фільм отримав гран-прі, довгі овації та сльози глядачів Одеського кінофестивалю та головний приз Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті (BIFF).

Наріман Алієв отримує нагроду на Одеському кінофестивалі Копирайт изображения oiff.com.ua Sergiy Khandusenko
Image caption Наріман Алієв отримує нагроду на Одеському кінофестивалі

"Додому" став найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю у Стамбулі та отримав приз глядацьких симпатій на фестивалю українських фільмів у Варшаві.

Стрічку показали у 13 країнах світу, права на фільм придбали кінокомпанії з Франції, Великої Британії, країн Бенілюксу, Греції, Туреччини та Китаю.

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Кореспондентка ВВС News Україна Оксана Піддубна про фільм "Додому":

"Це неймовірна історія про дві найважливіші речі в житті: любов і цінності. Любов до своєї землі, бо іншої немає, і її треба захищати, любов до синів, один з яких за батьківщину загинув, а інший залишився єдиною рідною людиною. Цінності чинити правильно: діяти згідно з традиціями, і так, як підказує серце, оберігати родину попри все, і деколи навіть понад силу. Доводити справу до кінця - тоді, коли все вже здається безнадійно втраченим. Це вражаюча сповідь про відданість до останньої хвилини життя. І від неї неможливо стримати сліз"

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Неймовірна операторська робота

Фільм візуально вражає, пише про нього кінокритик видання Variety Аліса Сімон і хвалить неймовірну операторську роботу: "Цінність стрічки - не лише в зображенні життя та традицій кримських татар, але й у приголомшливій операторській роботі Антона Фурси. Герої з'являються спочатку зблизька - в епізодах у Києві та в авто. Але з наближенням до Криму обличчя на екрані змінюються на величні, хоча й суворі краєвиди".

Додому Копирайт изображения Limelite

"Так зграбно викласти історію й не забути про зображальність ще ніхто не міг в українському кіно останніх років", - говорить про стрічку "Додому" кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський.

Особливо незабутньою критики називають фінальну сцену фільму, від якої захоплює подих.

"Кіно, яке болить", - так описав стрічку у пості на своєму Facebook режисер Олег Сенцов.

Україна в кадрі

Світанки, заходи сонця, тумани, дороги, лиман - українські пейзажі у фільмі "Додому" зворушливі і дуже знайомі.

Додому Копирайт изображения Anastasia Ivashchuk

Фільм про повернення з Києва до Криму знімали дорогою на південь - на аеродромі під Києвом, де облаштували КПП, у селах Троїцьке, Ракове, смт Вознесенське на Миколаївщині.

Додому Копирайт изображения Limelite

Останні сцени фільму, які по сценарію були у Криму, знімали неподалік від Криму, у селі Стрілкове на Арабатській стрілці.

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