Фотографії Чумацького шляху, які вразили NASA
NASA обрала "астрономічною фотографією дня" 22 жовтня це зображення Чумацького Шляху, яке зробив перуанський фотограф Джейсон Уерта під час відвідин солончаку Салар-де-Уюні у Болівії.
Як зазначили в NASA, зірку Антарес можна помітити у лівому верхньому куті, а знизу помітно планету Юпітер. У правому нижньому куті видно зірку Сіріус.
Що показує найбільше у світі дзеркало на цій фотографії?
Таке запитання поставило NASA відвідувачам свого сайту, обравши це зображення "астрономічною фотографією дня" 22 жовтня.
Зображення Чумацького шляху зробив перуанський фотограф Джейсон Уерта у Болівії, на солончаку Салар-де-Уюні (Уюні), який являє собою рівнину довжиною 130 км. Вона настільки пласка, що після дощу перетворюється у гігантське дзеркало.
"Коли я побачив цю фотографію, я відчув дуже сильні емоції. - розповідає пан Уерта. - Перше, що прийшло мені в голову, це зв'язок між людиною та Всесвітом. Ми всі діти зірок".
В інтерв'ю журналістці BBC Mundo Алехандрі Мартінс Джейсон Уерта розповів про зростання пристрасті до астрофотографії і чому перш ніж зробити фото, нам треба попросити природу про допомогу.
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Свою фотографію Чумацького шляху Джейсон Уерта називає "пейзажною астрофотографією".
"Багато хто думає, що астрофотографія має відношення до телескопів, але наша сфера полягає головним чином у фотографуванні земного пейзажу з небесними тілами, присутніми в небі", - пояснює перуанський фотограф.
Джейсон Уерта розповідає, що поставив собі завдання зробити на солончаку Салар-ду-Уюні не тільки зображення Чумацького шляху, але й його відображення у воді.
"Солончак Уюні знаходиться на висоті 3600 метрів над рівнем моря і є соляною пустелею. Після сезону дощів утворюється шар води, в якому можна побачити віддзеркалення не тільки хмар удень, але й зірок вночі", - пояснює фотограф.
На солончаку Джейсон Уерта побував вперше 2016 року, але своєї мети досяг лише з четвертої спроби у квітні 2019 року.
Для створення астрофотографій солончак краще відвідувати у березні чи квітні, вважає фотограф.
"В Салар-де-Уюні з грудня по лютий настає сезон дощів, і там накопичується багато води. Я не подорожував раніше, тому що у нас було б багато хмар, які б перешкоджали візуалізації. Тому я їду як тільки закінчується сезон дощів", - пояснює Джейсон Уерта.
В цій місцевості у фотографа є друзі, які інформують його про погоду.
"І я також вивчаю фазу Місяця, тому що ми шукаємо новомісяччя, коли немає світла. Місяць - дуже потужний освітлювальний агент, який притуплює зірки", - додає Джейсон Уерта.
У квітні фотограф досяг мети, зробивши 15 вертикальних знімків Чумацького шляху та його відображення.
"Спочатку я сфотографував небо. Я зробив сім фотографій, щоб покрити весь кут Чумацького Шляху, ряд з семи вертикальних зображень неба. - розповідає він. - Потім я нахилив камеру до землі, щоб зробити ще сім фотографій відображення. Два ряди з семи фотографій - 14 зображень", - каже фотограф.
"І для останнього знімку я повернув кут камери до середини Чумацького Шляху, пробіг близько 15 метрів і за допомогою бездротового пульта дистанційного керування зняв на відстані", - додає він.
Для створення надзвичайних астрофотографій Джейсон Уерта використовує спеціальну програму, яка сладає кілька зображень в одну фотографію.
"Все завантажується в одну програму, і в цьому випадку ви вручну співставляєте відповідність між однією фотографією та іншою. Для фотографії Чумацького Шляху, що складається з семи зображень, ви дивитеся на місця, де вони збігаються, і вручну немов збираєте пазл. Програма розпізнає врешті-решт і видає зображення, яке ви бачите", - розповідає фотограф.
Пристрасть Джейсона Уерти до астрофотографії з'явилася після повернення до Перу з Італії, де він жив з 13 до 25 років і вивчав торгову справу. Наразі фотограф живе у місті Уарас, в перуанських Андах, біля підніжжя найвищої гори країни Уаскаран (6768 метрів).
"Під час одного походу вночі я покинув свій намет і побачив це видовище Чумацького Шляху на висоті 5 000 метрів над рівнем моря з великими зірками. Це було вражаюче".
"Я сказав собі: "Має бути спосіб відобразити те, що я бачу". Тому що тут, в Андах, ви бачите Чумацький Шлях неозброєним оком. Нам не потрібні камери чи телескопи, оскільки це такі високі місця, де небо дуже "сухе" і видимість збільшується. А інша перевага полягає в тому, що довкола немає міст", - розповідає пан Уерта.
У 2014 році Джейсон Уерта заснував групу Astrofoto Andes ("Астрофотографії Анд") і проводить семінари та майстеркласи для інших фотографів.
"У Перу не було жодного колективу чи школи, де б викладали цей вид фотографії. У семінарах беруть участь фотографи з усієї Латинської Америки, а не лише професіонали", - розповідає пан Уерта.
Він каже, що в Південній Америці астрофотографія стає дедалі більш популярною, бо в "південній півкулі ми насолоджуємося вражаючим небом".
Один з майстер-класів Джейсон Уерта планує провести у наступному березні безпосередньо на солончаку Салар-де-Уюні.
Джейсон Уерта зазначає, що хотів зробити фотографію Чумацького шляху саме за участі людини.
"Перше, що прийшло в голову, - це зв'язок людини і Всесвіту. Насправді всі ми маємо всередині зірковий матеріал, ми діти зірок", - розповідає він про свої емоції після побаченої фотографії, яку потім відзначила NASA.
"Я думаю, що зображення без людини в середині було б ще одним зображенням Чумацького Шляху, яке можна побачити в Інтернеті. Додавання людини зі світлом - це ідея, яку я горів з самого початку. Поєднання людини із тілами Всесвіту у композиції є центральною темою моєї роботи", - пояснює фотограф.
Фотографам, які хочуть займатися астрофотографією Джейсон Уерта радить бути терплячими, завжди вдосконалюватися та поважати природу.
"Я навчився з часом бути дуже терплячим і чекати потрібного часу, світла, заходу сонця, або щоб дощ припинився і дозволив нам побачити зірки", - каже Джейсон Уерта.
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