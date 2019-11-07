Пранкер Джокер: хто і як "розводить" депутатів Зеленського у смартфоні

Копирайт изображения Telegram-канал Джокера Image caption Такий він, "Джокер", на Telegram каналі

У фракції "Слуга народу" Верховної Ради вважають, що правоохоронні органи мають розслідувати факти використання імені генерального прокурора України Руслана Рябошапки пранкером "Джокер", який розміщує в інтернеті телефонне листування із депутатами пропрезидентської фракції.

Сам "Джокер" вже оприлюднив три листування - із Михайлом Радуцьким, Богданом Яременком та Миколою Тищенком. Депутати не спростували їх як несправжні чи змонтовані. А сам пранкер каже, що має подібні листування із кількома десятками політиків - не лише депутатами парламенту, а й урядовцями.

Він обіцяє їх оприлюднювати найближчим часом у своєму Telegram-каналі.

У попередні роки українські посадовці та політики ставали жертвами розіграшів пранкерів, але це були телефонні розмови, переважно із російськими пранкерами "Вованом" і "Лексусом".

Листування у Viber чи WhatsApp, злиті в інтернет, - нові реалії, до яких, як виглядає, виявилися не готовими політики, які проголошують ідею "країни у смартфоні".

Представники "Слуги народу" називають пранкерство через телефонні месенджери "новим інструментом дискредитації".

"Я опинюся там, де ваше темне місце"

Спочатку у мережі з'явилося листування нібито генерального прокурора Руслана Рябошапки із Михайлом Радуцьким, яке наробило багато галасу через те, що "співрозмовники" обговорювали, чи платять депутатам "Слуг народу" гроші в конвертах за їхню роботу.

Потім "Джокер", вдавши із себе пана Рябошапку, поспілкувався із головою комітету ВР з питань зовнішньої політики Богданом Яременком.

Це листування відбулося одразу ж після того, як політик дискредитував себе листуванням з повією під час засідання парламенту, а потім суперечливим поясненням, що це було: мовляв, так він хотів "підловити" журналістів на незаконному втручанні в його особисте життя. Згодом він цей пост у Facebook видалив і вибачився. Але виявилося, що це сталося майже одразу після того, як "Джокер" від імені генерального прокурора порадив йому так вчинити.

Останнє листування - із депутатом Миколою Тищенком, який занадто відверто розповідав про внутрішні справи у фракції "Слуга народу".

Якщо вірити "Джокеру", він створив Telegram канал 31 жовтня. Станом на ранок 7 листопада він вже має понад 38 тис підписників.

ВВС News Україна намагається отримати коментарі самого "Джокера" через електронну пошту.

Ані його особа, ані те, чи є "Джокер" псевдонімом однієї людини, чи за ним стоїть група людей, невідомо.

Першими скани листувань розмістив сайт "Страна.ua". Там твердять, що "Джокер" зв'язався з виданням через посередника.

Сам "Джокер" у коментарі TheБабель попередив, що має кілька десятків листувань із політиками, серед яких є навіть міністр. Обіцяє оприлюднювати їх найближчим часом.

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"Якщо ви не підпишетеся на цей канал, то я сам знайду вас. У вашому телефоні. Ваших чатах. Ваших думках. Я опинюся там, де ваше темне місце", - написав "Джокер" у своєму Telegram-каналі.

"Атака на "Слугу народу"

Михайло Радуцький, який вже став одним із фігурантів листувань із буцімто "генеральним прокурором", заявив про "продовження атаки на фракцію "Слуги народу".

Представниця уряду у парламенті Ірина Верещук заявила журналістам, що прокуратура мала б провести розслідування, "певні гласні, негласні чи інші дії" і встановити, хто і як використовує ім'я генпрокурора Рябошапки, переписуючись із депутатами парламенту.

"Я думаю, що ми все ж таки маємо вимагати від правоохоронної системи реакції на такі листування", - сказала вона.

"Кажуть, мною цікавляться СБУ, ГПУ і НАБУ. Кумедно буде, якщо за мене оголосять винагороду", - відреагував "Джокер" у черговому дописі в Telegram.

Телеведучий і блогер Володимир Петров каже, що пам'ятає лише один подібний випадок, коли вдалося обманути посадовця за допомогою листування в телефоні.

За його словами, кілька років тому один з депутатів Верховної Ради написав чиновнику в регіоні від імені іншої особи: "Це мій новий номер, запам'ятай його". А після цього "розвів" його на зізнаннях в якихось корупційних справах.

"Тому коли депутату несподівано пише "генпрокурор", він радше повірить йому, аніж сумніватиметься. Бо не мав такого досвіду, а тут сам прокурор на "ти" звертається!" - каже у коментарі ВВС News Україна Володимир Петров.

"А технологічно це зробити нескладно, досить лише зареєструватися у Viber чи WhatsApp під певним іменем, додавши фото. Такий розіграш набагато складніший, ніж пранкерство по телефону. А все тому, що всі стали дуже модні, перейши на спілкування у месенджерах, а не особисто. Це вже наслідки своєрідної культурологічної катастрофи", - вважає блогер.

Тим часом, депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, аби там перевірили на правдивість інформацію, оприлюднену в листуванні Олександра Тищенка із "генпрокурором Рябошапкою", яка стосується нібито корупційних дій членів фракції і де згадується прізвище самого Дубинського.

Депутат вважає, що правоохоронні органи мають вжити заходів до пранкера.

"Ми маємо з'ясувати, як людині, яка є пранкером, вдалося мімікрувати під пана Рябошапку... Я вважаю, що це вже питання державної безпеки, хто міг "клонувати" номер генпрокурора від його імені і чи є це листування справжнім", - заявив Олександр Дубинський.

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