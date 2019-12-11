Збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…" здобула літературну премію "Книга року ВВС - Есеїстика" у 2021 році. В інтерв'ю ВВС News Україна автор розмірковує про неквапність читання та про тяглість людської думки, яка з'єднує різні епохи у різних куточках світу.

27 грудня 2021