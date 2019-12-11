Книга року ВВС
Головне
ВВС Україна запускає щорічну літературну премію Книга року BBC 2023
BBC Україна оголошує про початок конкурсу Книга року BBC 2023. Одна з найвпливовіших літературних премій в Україні проводиться вже 19 років поспіль.
"Література для дітей тепер сильно зміниться" - переможець Дитячої книги року ВВС Андрій Бачинський
Інтерв'ю з письменником про війну, літературу та битву за майбутнє планети.
Переможець "Книги року ВВС" Павло Казарін: "Мої творчі плани - це Бахмут"
Цього року переможцем конкурсу "Книга року ВВС" в категорії "Есеїстика" стала книга "Дикий Захід Східної Європи" відомого журналіста, публіциста та телеведучого, а з 25 лютого цього року - бійця Збройних сил України Павла Казаріна.
Андрій Сем’янків aka Med Goblin: "У військовій медицині теж багато фуфломіцину. Але ми боремось із цим"
Переможець Книги року ВВС-2022, який служить військовим лікарем у прифронтовій лікарні, розповів, чому війни виграють професіонали.
"Література, писана військовими, буде найчесніша" - переможець Дитячої книги року ВВС Андрій Бачинський
Письменник поспілкувався з ВВС про літературу під час війни та майбутнє після неї.
Книга року
Книга року BBC-2022 оголосила переможців
BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2022, яку вручають у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Короткі списки Книги року ВВС-2022
У фінал конкурсу вийшло 15 видань у трьох категоріях: Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС-Есеїстика. Переможців оголосять у грудні.
Довгі списки Книги року ВВС-2022
ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2022.
Книга року ВВС 2022: чому ми проводимо конкурс під час війни
BBC News Україна оголошує про старт конкурсу Книга року ВВС 2022, який цьогоріч стане вже 18-м.
"Мені хочеться писать, але треба копать окопи" - Сергій Сайгон про книги та війну
Сергій Сайгон, переможець Книги року ВВС 2020, розповідає про війну та літературу в новому інтервʼю ВВС.
Рецензії журі
Дитяча Книга року BBC-2022: думки журі про п'ять найкращих книжок
5 рецензій журі конкурсу на топ-5 книжок Дитячої Книги року ВВС-2022.
Книга року ВВС Есеїстика-2022: думки журі про п'ять найкращих книжок
Члени журі конкурсу Книга року ВВС діляться своїми враженнями про фіналістів у категорії Есеїстика.
Книга року ВВС-2022: думки журі про п'ять найкращих книжок
До короткого списку премії Книга року ВВС-2022 увійшли п'ять книжок. Публікуємо рецензії членів журі на твори, які змагатимуться за головну премію у грудні.
Книга року ВВС-2022: нагородження переможців
Попри війну, повітряні тривоги й відключення світла ми все одно це зробили – обрали найкращі книжки 2022 року в рамках нашої премії "Книга року ВВС".
Про конкурс
Що почитати українською? Про що книжки, які перемогли в Книзі року ВВС
Найцікавіші моменти з церемонії нагородження.
Готель книжкових жахів. Книга року ВВС представляє
Це Книга року ВВС! Ми з радістю відкриваємо новий читальний сезон.
7 цікавих фактів про Книгу року ВВС
Літературний конкурс Книга року ВВС проходить вже у 15-й раз, і ось деякі цікаві факти про нього.
Книга року ВВС-2021. Найкращі моменти у фото
Письменники, видавці та читачі нарешті змогли поспілкуватись наживо.
Переможці минулих років
Артем Чех: "Якщо герой не буде страждати, кому це буде цікаво?"
Телеведучий та член журі конкурсу Вадим Карп'як поговорив з Артемом Чехом, автором книги "Хто ти такий?", яка стала Книгою року ВВС-2021.
Андрій Содомора: "І Гомер, і Горацій, і Франко - ми з ними спілкуємося, як з живими"
Збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…" здобула літературну премію "Книга року ВВС - Есеїстика" у 2021 році. В інтерв'ю ВВС News Україна автор розмірковує про неквапність читання та про тяглість людської думки, яка з'єднує різні епохи у різних куточках світу.
Петро Яценко: радянський позитив - як хороший захід сонця в концтаборі
Інтерв'ю з переможцем Дитячої Книги року BBC-2021, автором книги "Союз Радянських речей" Петром Яценком.
Оксана Забужко: "Кожен письменник - це цвинтар невиданих книжок"
В інтерв'ю ВВС пані Забужко розповіла про своє ставлення до культури онлайн, про те, що і як читає, а також про свій новий роман. З лауреаткою премії Книга року ВВС-Есеїстика розмовляв член журі Вадим Карп'як.
Книга року - 2021
Флешбеки з 90-х і гедонізм. Чим вразила Книга року ВВС-2021
ВВС News Україна назвала переможців конкурсу Книга року ВВС-2021. Про що найбільше писали цього року, чим вражали та шокували письменники журі та читачів?
Правила
Правила проведення конкурсу Книга року ВВС
Премію "Книга року ВВС", що становить еквівалент 1000 британських фунтів в українських гривнях, вручають автору найкращої книжки художньої прози, есеїстики, а також автору найкращої дитячої книги.
Книга року BBC - 2023. Примітка про конфіденційність
Як BBC збирає і обробляє персональні дані під час конкурсу Книга року.