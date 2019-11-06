Королева Єлизавета II відмовляється від натурального хутра. Стає "веганом в моді"?

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Королева Великої Британії Єлизавета II вирішила відмовитися від одягу і аксесуарів з натурального хутра, повідомив Букінгемський палац. Деяке королівське вбрання вже перешили.

Про те, що королева відмовляється від натурального хутра, написала в своїй книзі "Інший бік монети: королева, модельєр і суконна шафа" особистий костюмер королеви Анджела Келлі.

"Якщо Її Величності доведеться відвідувати будь-який захід в дуже холодну погоду, з 2019 року, щоб не замерзнути, вона буде вдягати одяг зі штучного хутра", - розповіла особистий костюмер королеви Анджела Келлі.

Прессекретар Букінгемського палацу підтвердив, що для пошиття нового одягу для королеви за необхідності буде використовуватися тільки штучне хутро.

При цьому, як уточнили в Букінгемському палаці, королева продовжить носити ті хутряні вироби, які були придбані або створені для неї раніше - від капелюхів до церемоніальних мантій.

У своїй книзі Анджела Келлі розповідає, що хутро норки на пальто, яке було на королеві під час її візиту до Словаччини в 2008 році, зараз замінене на штучне.

Королеву неодноразово критикували за те, що вона продовжувала носити хутряні вироби, коли від використання хутра відмовилися майже всі модні будинки, визнавши використання хутра для виготовлення одягу та аксесуарів жорстоким рішенням.

Копирайт изображения PA Image caption У 1950-х і початку 1960-х років вона часто з'являлася в ефектному пальто зі шкіри леопарда

Італійський будинок моди Gucci вирішив відмовитися від використання хутра тварин в 2017 році. У 2018 році Лондонський тиждень моди став першою великою подією, де не були представлені одяг і аксесуари з натурального хутра.

У травні цього року про відмову від хутра повідомив модний будинок Prada. Поміж модних будинків, які відмовилися від використання хутра - Calvin Klein, Stella McCartney, Vivienne Westwood, Tommy Hilfiger, Versace, Armani і Hugo Boss.

Нещодавно один з найбільших американських ритейлерів - роздрібна мережа Macy's - повідомила, що до лютого 2021 року вона повністю відмовиться від продажу хутряних виробів.

У жовтні Каліфорнія стала першим американським штатом, що заборонив продаж виробів з натурального хутра.

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Британія, хоч і стала першою країною в світі, яка відмовилася від виробництва натурального хутра з етичних міркувань, продовжує імпортувати хутряні вироби з інших країн, в тому числі з Фінляндії, Польщі та Китаю.

Рішення королеви відмовитися від хутра зі схваленням зустріли захисники прав тварин.

"Співробітники Peta (організація "Люди за етичне поводження з тваринами". - Ред.) підіймають келихи з джином і Дюбонне за гуманне рішення королеви відмовитися від хутра", - говорить глава міжнародних програм організації Мімі Бехечі.

За її словами, 95% британців не носять одяг з натурального хутра.

Копирайт изображения PA Image caption Королева, 1961 рік

Виконавчий директор організації Humane Society International Клер Басс назвала рішення королеви відображенням настроїв британців, більшість з яких "відчувають відразу до використання натурального хутра".

"Ми закликаємо британський уряд піти за прикладом Її Величності і зробити Британію першою країною в світі, де буде заборонено продаж натурального хутра", - сказала вона.

Однак Британська асоціація хутряної торгівлі (BFTA) не згодна з такою пропозицією. В асоціації кажуть, що натуральне хутро є більш екологічним матеріалом, ніж штучне - через його міцність, довговічність і натуральне походження. В асоціації відзначають, що вироби з хутра служать багато років, а після зносу такі вироби не перетворюються на "пластикові відходи".

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"Натуральне хутро - один з найбільш довговічних матеріалів, доступних нам. Тому ми впевнені, що члени королівської сім'ї, попри заклики захисників прав тварин, продовжать носити хутряні вироби, виконані з хутра етичного походження (тобто з хутра тварин, які померли природною смертю)", - сказав представник асоціації.

Королева Єлизавета II ніколи не нехтувала хутром. У 1950-х і початку 1960-х років вона часто з'являлася в ефектному пальто зі шкіри леопарда. У 1940-х вона приходила в хутрі в театр.

Герцогиня Кембриджська Кейт також носить хутро, але при цьому, як наголошується, вона носить лише те, що зроблено з хутра етичного походження. Один з найулюбленіших хутряних предметів гардероба герцогині - коричнева шапка з альпаки. Відомо, що тварина, з хутра якого зроблена ця шапка, померла природною смертю.

Герцогиня є прихильницею марки Peruvian Connection, і в її гардеробі є щонайменше кілька шапок з хутра альпаки різних кольорів.

У 2010 році дружину принца Чарльза Каміллу Паркер-Боулз критикували за появу в пальто з натурального хутра під час візиту до Варшави. Після цієї поїздки герцогиня Корнуольська не з'являлася на публіці в хутрі.

Як заявили в Кларенс-хаусі, герцогиня Корнуольська не носить хутряні вироби вже майже десять років.

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган, ніколи не з'являлася на публіці в хутрі, через що її в пресі іноді називають "веганом в моді".

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