З’їзд "Слуги народу": чи розколеться партія Зеленського?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія та депутат-мажоритарник Олександр Дубінський хоч і входять в одну політсилу, утім нерідко бувають опонентами в парламентських дискусіях

У неділю пройде з'їзд пропрезидентської партії "Слуга народу", на якому мають обрати її нового голову замість Дмитра Разумкова.

Утім, після кількох недавніх скандалів та на тлі внутрішніх суперечностей у фракції "Слуги народу" дедалі частіше говорять про можливий розкол у політичній силі президента Зеленського.

Чи може це статися вже у неділю?

Хто замість Разумкова?

Копирайт изображения Facebook Олександра Корнієнка Image caption Олександр Корнієнко - один з керівників фракції "Слуги народу" та головний претендент на те, щоб очолити однойменну партію

Партія, яка має найбільшу в історії України фракцію у Верховній Раді, фактично не існувала ще кілька місяців тому.

Більшість депутатів, які під її знаменами тріумфально потрапили до парламенту у липні, мали статус безпартійних.

Тепер фракцію безпартійних "слуг народу" планують перетворити на єдину політсилу.

Дехто з депутатів планує подати заяву на вступ до партії просто на з'їзді, а дехто зробив це за кілька днів до з'їзду.

Формально метою заходу є обрання нового голови партії.

Дмитро Разумков (один з небагатьох, хто на момент виборів мав партійний квиток "Слуги народу") став головою Верховної Ради і не має змоги займатися розвитком партії.

Тому його, ймовірно, замінить Олександр Корнієнко - перший заступник голови фракції "Слуги народу".

"Він досвідчений політтехнолог і буде займатися партійним будівництвом. Це дуже важливо з точки зору підготовки до місцевих виборів, щоб не повторювати помилок, пов'язаних з формуванням депутатського корпусу. Тепер будуть працювати більш системно з точки зору відбору кадрів", - вважає політолог Володимир Фесенко.

Джерела BBC News Україна у "Слузі народу" відзначають, що хоча кандидатура Корнієнка не доводилася директивно до всіх учасників майбутнього з'їзду, утім він "фундаментально працював під час виборчої кампанії" і, скоріше за все, справді очолить партію.

"Мажоритарники" проти "списочників"

Копирайт изображения Facebook Антона Полякова Image caption Антон Поляков - депутат з Чернігівщини, який звинуватив фракцію "Слуги народу" у тому, що вона відмежовується від своїх мажоритарників

Про умовний розподіл між "Слугами народу", обраними за списками партії (124 мандати), та тими, хто самостійно переміг під брендом партії на мажоритарних округах (130 мандатів), медіа дізналися з Telegram-каналу "Темний лицар".

Цей ресурс публікує "зливи" з внутрішньофракційних чатів "Слуги народу" та інші новини з закритої "кухні" пропрезидентської політсили. Через тематику і характерну лексику його пов'язують з Олександром Дубінським (мажоритарник з округу на Київщині). Сам він це не підтверджує.

Кілька днів тому там з'явився пост: "9-10 листопада буде проходити з'їзд нашої партії. При цьому партія забула запросити на свій з'їзд мажоритарників".

"Мажоритарникам, звичайно, п… (Все одно. - Ред.). Але на майбутнє вони залишають за собою право забути про партію", - додав "Темний лицар".

Цю риторику підхопив мажоритарник з Чернігівщини Антон Поляков, який у своєму Telegram-каналі розповів, що дізнався про з'їзд саме від "Темного лицаря", після чого ініціював зустріч всіх мажоритарників з керівниками фракції Арахамією та Корнієнком.

Ті спочатку погодилися, однак потім, за словами Полякова, "відморозилися".

Копирайт изображения Telegram

"Ось вам і відповідь. Мажоритарники не потрібні фракції, без них можна зливати округи, як на парламентських виборах, наші збори їм не потрібні", - написав депутат.

При цьому, він утримався від критики президента Зеленського, а додав: "Я голосував за Зеленського, не за Корнієнко, не за Арахамію".

У підсумку, великі збори фракції "Слуги народу" все ж мають відбутися 11 листопада, на наступний день після з'їзду партії.

А самих мажоритарників таки запросили на з'їзд.

Дисципліна

Є у фракції "Слуги народу" й інші проблеми, які можуть бути провісниками розвалу монобільшості.

Це і скандали з листуванням "слуг народу" Михайла Радуцького, Миколи Тищенка та Богдана Яременка, які стали публічними.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Богдан Яременко утрапив у секс-скандал через опубліковане листування

Для останнього, за словами Давида Арахамії, це може завершитися не лише втратою посади голови комітету з питань зовнішньої політики, а й виходом з фракції чи взагалі позбавленням депутатського мандату.

Крім того, були проблеми з дисципліною голосувань на комітетах та у сесійній залі за певні законопроєкти, коли банально не вистачало голосів.

І були навіть сльози депутатки Анни Скороход (ще одна мажоритарниця з Київської області) через невраховані поправки.

Показовою є і ситуація з законопроєктами про управління відходами, коли в Раду внесли одразу три проєкти, і всі - подані депутатами "Слуги народу" (серед авторів одразу двох з них - Олександр Дубінський).

Зрештою, турбулентність у фракції може викликати також ухвалення бюджету, що є особливо чутливим питанням для мажоритарників.

"У більшості справді є проблеми з дисципліною, впливом різних груп ззовні", - відзначає Володимир Фесенко.

"Група Дубінського"

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Головним претендентом на роль "айсберга", який розколе пропрезидентську фракцію, ще до початку роботи Ради називали вже згаданого Олександра Дубінського.

Так, у липні він оголошував про створення "депутатської групи мажоритарників з робочою назвою "Справедливість".

Тоді, за його словами, вона нараховувала п'ять депутатів, зокрема Ольгу Василевську-Смаглюк, Олександра Куницького та Максима Бужанського.

Пізніше ідея з формальним створенням внутрішньофракційної групи у "Слузі народу" стихла, утім умовна "група Дубінського" періодично не голосувала за деякі рішення, подані фракцією.

Сам Дубінський написав заяву на вступ до партії за кілька днів до з'їзду.

Поки що без розколу

Депутат Святослав Юраш (27-й номер у списку "Слуги народу") у розмові з BBC News Україна заперечив тенденцію до розколу фракції через "групу Дубінського".

"Всі люди автономні і мають свою позицію. Просто вони (умовна "Група Дубінського", - Ред.) так гучно її озвучують, що їх усі помічають", - пояснює Юраш.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Святослав Юраш

За його словами, мажоритарники справді мають свої "індивідуальні запити", зокрема й щодо бюджетних питань.

Але, додає він, "кожне питання вирішується окремо, йде діалог".

"Жодних ознак розколу я не бачу", - каже Святослав Юраш.

З ним погоджується і політолог Володимир Фесенко.

"Навіть Дубінський зберігає лояльність саме президенту Зеленському. Він не сприймає Арахамію і поводиться, як самостійна фігура. У перспективі Дубінський, скоріше за все, почне власний політичний проєкт. Але немає інформації про те, що це станеться саме зараз", - відзначає експерт.

За його словами, якщо у найближчій перспективі хтось і відколеться від фракції "Слуги народу" з Дубінським, це не буде масово.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Політсила президента Зеленського все ще єдина, кажуть у "Слузі народу"

"За ним піде група людей, але не буде розколу. Адже абсолютна більшість депутатів все ж залежать від президента і його Офісу - іміджево й політично. Без президента вони ніхто у політичному сенсі", - наголошує Володимир Фесенко.

За оцінками політолога, системний вплив бізнесмена Ігоря Коломойського (з яким пов'язують і Дубінського) обмежується кількома депутатами: "До двох десятків мажоритарників так чи інакше прислуховуються до Дубінського. Але поки що сама ця група не оформлена організаційно".

Святослав Юраш додає, що і всі скандали навколо листування депутатів з пранкером "Джокером" не призвели до демотивації фракції "Слуги народу": "Навпаки, це мотивує фракцію - коли стає зрозуміло, що є опоненти, які свідомо діють на те, щоб її розколоти".

Він також вважає, що ці проблемні питання будуть детально обговорюватися не на з'їзді, а "більш сфокусовано".

Депутат загалом переконаний, що "турборежим", у якому пропрезидентська фракція ухвалювала закони, все ще не пішов у минуле й продовжиться після з'їзду "Слуги народу".

Поки що демократія

Копирайт изображения www.facebook.com/zelenskiy95 Image caption Президент Зеленський попередив депутатів про "серйозні висновки до кінця цього року"

Водночас президент Зеленський у своєму "інтерв'ю у "Теслі" перед з'їздом нарікав на те, що "деякі депутати не хочуть голосувати за ті чи інші закони", навіть якщо їх підтримує більшість фракції.

"Поки що у нас у Верховній Раді демократія. Але поки що", - додав президент, а також попередив про "серйозні висновки до кінця цього року".

Вочевидь, такий підхід сподобається не всім.

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