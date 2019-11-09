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Попередження: У цій статті є згадки про сексуальне насильство, які можуть засмутити.

"Мені навіть у голову не прийшло, що пігулка екстреної контрацепції буде неефективною".

Рейчел (ім'я змінене) завагітніла після того, як її зґвалтували в Канаді, куди вона поїхала після завершення школи. Їй дали пігулку екстреної контрацепції того ж вечора, в рамках медичної допомоги, наданої їй після нападу.

"Коли через два місяці я дізналася, що вагітна, це стало для мене цілковитим шоком, - згадує вона. - Мені навіть у голову не прийшло, що це взагалі могло статися".

Рейчел, якій зараз 34 роки, каже, що їй не сказали, що вона все ж може завагітніти після екстреної контрацепції: "Я взагалі не пригадую, щоби тоді йшлося про те, що це може бути неефективним".

За оцінками, 0,6-2,6% жінок, які приймають пігулки екстреної контрацепції після незахищеного сексу, все одно вагітніють.

Те, що люди знають - і чого не знають - про пігулки екстреної контрацепції почали обговорювати після того, як авторка сайту Refinery29 розповіла, як завагітніла, попри екстрену контрацепцію.

Стаття стала вірусною, і почали лунати заклики до більш активного поширення інформації про те, що пігулки екстреної контрацепції не гарантують захисту від небажаної вагітності.

Як діють пігулки екстреної контрацепції?

Синтетичні гормони запобігають або затримують овуляцію (вивільнення яйцеклітини з яєчника)

Якщо овуляція відбулась перед тим, як ви прийняли пігулку, і ви були фертильні під час незахищеного сексу, вона не захистить від вагітності

Це означає, що пігулки екстреної контрацепції можуть бути неефективними, навіть якщо ви приймаєте їх правильно - це залежить від менструального циклу

Овуляція зазвичай відбувається в середині циклу (приблизно за два тижні до місячних)

Існує два типи таблеток екстреної контрацепції: левоноргестрел та уліпристалу ацетат

Левоноргестрел слід прийняти протягом 72 годин (три дні) після незахищеного сексу

Уліпристалу ацетат необхідно вжити протягом 120 годин (п'ять днів)

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На ефективність таблеток також можуть впливати деякі ліки, каже доктор Керолайн Купер, фахівець з питань репродуктивного та сексуального здоров'я.

"Це ті ліки, які можуть впливати на те, як ваша печінка переробляє медикаменти", - пояснює вона. Серед них - деякі ліки від ВІЛ, епілепсії, а також безрецептурний рослинний засіб звіробій, який іноді приймають для лікування легких розладів настрою.

Ще одна причина, через яку пігулки екстреної контрацепції можуть не спрацювати - це вага жінки, пояснює доктор Купер. У жінок з більшою вагою вищий ризик завагітніти після їхнього прийому, каже вона. "І йдеться навіть не про надмірну вагу", - додає д-р Купер.

За її словами, ризик неефективності левоноргестрелу набагато вищий, якщо жінка важить понад 70 кг або має індекс маси тіла понад 26 (за даними Британської служби охорони здоров'я, ідеальний ІМТ для більшості дорослих становить від 18,5 до 24,9).

"Повна несподіванка"

Але скільки жінок про усе це знають? Хоча інструкції до пігулок екстреної контрацепції містять інформацію про те, що дія ліків заснована на затримці овуляції, на неї, як і на будь-що, написане дрібним шрифтом, легко не звернути увагу. Інструкція також прямо не говорить про те, що ефективність пігулок залежить від дня вашого менструального циклу. То чому ж, разом із пігулками екстреної контрацепції, жінкам не надають усю необхідну інформацію?

"Я не очікувала, що це не спрацює", - розповіла мені 26-річна Гаррієт. Під час сексу у них порвався презерватив, і вона вдалася до екстреної контрацепції - але все одно завагітніла, хоча прийняла пігулку одразу і робила все згідно з інструкцією.

Гаррієт додає, що їй казали, що таблетки іноді не спрацьовують, але єдиний згаданий фактор ризику стосувався того, що пігулку приймали занадто пізно. Оскільки вона зробила це протягом 24 годин, то й не хвилювалася. Приблизно через тиждень вона дізналася, що вагітна.

Для Рейчел незнання про те, що таблетка може бути неефективною, зробило її ситуацію ще складнішою. "Я б нічого не міняла - моєму синові 15, з ним буває дуже важко, але я б не хотіла його не мати, - каже вона мені. - Але тоді... Я думаю, що настільки несподівана вагітність була для мене дуже травматичною".

Я запитую доктора Купер, чи завжди жінкам в аптеці чи клініці з питань сексуального здоров'я кажуть, що на ефективність пігулок екстреної контрацепції впливає їхній менструальний цикл.

"Я думаю, що це мають робити, - каже вона і додає, що хоча фармацевти зазвичай добре знають, як працює екстрена контрацепція, "якщо вони зайняті, то можуть не заглиблюватися в усі ці подробиці".

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"Золотий стандарт"

Інший доступний метод екстреної контрацепції - це мідна ВМС (внутрішньоматкова спіраль), встановлена ​​протягом перших п'яти днів після незахищеного сексу. У той час як пігулки затримують овуляцію, ВМС запобігає імплантації заплідненої яйцеклітини на слизову оболонку матки і має ефективність понад 99%.

За оцінками, вагітніють дві з кожних 100 жінок, які вживають уліпристалу ацетат, і 0,6-2,6% жінок, які використовують левоноргестрел.

Ані Гаррієт, ані Рейчел не пропонували ВМС як альтернативу пігулкам.

Ребекка Пікерілл, медсестра з питань сексуального здоров'я у клініці під патронатом благодійної організації Brook, що опікується сексуальним здоров'ям молодих людей, каже, що їхні працівники завжди пропонують ВМС як "золотий стандарт".

"Ми з'ясовуємо, коли вони востаннє мали незахищений секс, коли були останні місячні, тривалість циклу, передбачувану дату овуляції, яка, звичайно, є лише приблизною - зазвичай овуляція відбувається в середині циклу, але, очевидно, так буває не у всіх", - каже вона.

"Тоді ми обговорюємо з ними варіанти, які з двох оральних контрацептивів будуть для них кращими... але завжди наголошуємо, що найбільш ефективною є ВМС".

Д-р Купер каже, що вона ніколи не бачила, щоб ВМС була неефективною як засіб екстреної контрацепції. "Але я, звичайно, бачила жінок, які вживали пігулки екстреної контрацепції, вагітніли, робили аборт, а потім приходили до мене, щоб встановити спіраль, і були розлючені, що ніхто не запропонував їм цей варіант одразу", - додає вона.

"Чоловіки теж мають про це знати"

Спеціаліст із сексуального та репродуктивного здоров'я д-р Джейн Кавана вважає, що про екстрену контрацепцію варто розповідати у школі.

"Безглуздо, що кожній дитині не розповідають про контрацепцію і про те, що робити, якщо вони займалися сексом і є ризик вагітності, - каже вона. - Це має бути базовим правилом у кожній школі".

"Я провели невелику фокус-групу з друзями моєї дочки-підлітка кілька років тому, у віці 14-15 років, - продовжує вона. - У кімнаті було десь шість дівчат, і я просто запитала їх: "Хто знає, що для екстреної контрацепції можна використовувати ВМС?", і вона була єдиною, хто це знала".

Гаррієт додає, що більше розповідати про екстрену контрацепцію треба не лише жінкам. "Я думаю, чоловіки також повинні більше про це знати, - каже вона. Вона розповідає, що серед її партнерів були такі, які казали їй, що вранці вона може просто сходити до лікаря по пігулки.

"Чудово, що у вас є вибір їх приймати, - каже Рейчел. - Але ви насправді не робите свідомий вибір, якщо на момент, коли ви вирішуєте їх прийняти, вам не нададуть усю інформацію".

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