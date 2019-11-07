Бійка Ляшка з Герусом: що не поділили "радикал" і "головний енергетик" Зеленського

Копирайт изображения Олег Ляшко, відео Image caption Кадр з бійки Олега Ляшка та Андрія Геруса

6 листопада керівник "Радикальної партії" та ексдепутат Олег Ляшко побився в аеропорту "Бориспіль" з депутатом від "Слуги народу" Андрієм Герусом.

Бійка відбулась у найкращих драматичних традиціях Олега Ляшка - все знімалось на камеру і він оперативно виклав у Facebook відео, яке швидко стало вірусним й потрапило на всі телеканали.

Пан Ляшко підстеріг голову комітету Ради з питань енергетики у залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль", кілька разів вдарив опонента та порвав йому сорочку.

А головне, весь час звинувачував депутата у здачі інтересів України Росії та закидав йому лобіювання імпорту російської електроенергії.

Натомість Андрій Герус назвав Ляшка лобістом інтересів бізнесмена Ріната Ахметова та його енергетичних компаній, які заробляють на дорогій електроенергії.

Удар по Ахметову?

Комерційний імпорт електроенергії в Україну з РФ зупинився у 2015 році.

Але з 1 жовтня 2019 року Україна його відновила.

Це стало можливим завдяки тому, що 18 вересня Верховна Рада схвалила поправку Андрія Геруса до закону про ринок електроенергії, яка дозволила імпорт з країн, що не входять до Європейського енергетичного співтовариства.

Планувалось, що імпорт мав відбуватись переважно з Білорусі, проте 1 жовтня компанія "Юнайтед Енерджі" почала імпорт електроенергії з РФ.

Ця компанія мала контракти з підприємствами групи "Приват", а тому експерти на ринку вказували на можливі її зв'язки з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Ляшко за свою політичну кар'єру робив дуже багато епатажних вчинків

Наприкінці жовтня уряд встановив 2% мито на імпорт електроенергії з Росії, а сам Андрій Герус вказує, що імпорт з Росії становить не більше 1% загального обсягу ринку.

Андрій Герус наполягає, що дозвіл на імпорт невеликої кількості електроенергії з Росії дозволив знизити її вартість в Україні для промисловості майже на 15%.

Ситуація на українському ринку електроенергії досить складна. Дешева атомна генерація компенсує дорогу "зелену" електрику та забезпечення населення електрикою за доступним тарифом.

Як наслідок левова частка ціноутворення для промисловості формується тепловими станціями, які спалюють вугілля і переважно контролюються корпорацією ДТЕК Ріната Ахметова.

Саме тому Андрій Герус називає Олега Ляшка захисником бізнесу "монополіста".

Допомога Коломойському?

Натомість Олег Ляшко наполягає, що законодавчі зміни та імпорт електроенергії фактично "зняли санкції з Росії" на фоні російської агресії в Україні.

"Сьогодні фактично формулою Геруса знищуються вітчизняна енергетична система. Не тільки генерація ДТЕК, а й атомна генерація", - заявляв Олег Ляшко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Герус у команді Зеленського відповідає за енергетичний напрямок

Критики імпорту електрики з Росії натякають, що зниження ціни за такою схемою може бути вигідно підприємствам бізнесмена Ігоря Коломойського.

Представники фракції "Європейської солідарності" також критикують "поправку Геруса" та вимагають закрити імпорт електрики з Росії.

Голова комітету з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вже навіть назвала проекти законів, які покликані припинити цю практику.

Експерт "Реанімаційного пакету реформ" Тетяна Бойко у коментарі ВВС News Україна пояснила, що на проблему російського імпорту є протилежні точки зору, і, як видається, обдиві мають право на існування.

"Я негативно оцінюю імпорт електроенергії з Росії. Це політична оцінка. З економічної точки зору - імпорт і відкритий ринок - це добре. Але наша система має бути синхронізована з Європою. На жаль, сьогодні система синхронізована лише з Білоруссю та Росією", - резюмувала Тетяна Бойко.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!