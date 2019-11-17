Як купити квитки на Євро-2020. Інструкція

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українські вболівальники матимуть змогу взяти участь у розіграші квитків на матчі збірної України на Євро-2020

Матч між збірними Сербії та України, який відбудеться 17 листопада, є останнім у відбірковому циклі на Євро-2020. Україна ще в минулому турі пробилась на турнір, тож саме час задуматись, як можна купити квиток і підтримати синьо-жовтих влітку наступного року.

Коли українці дізнаються, де ж гратиме збірна, та як можна буде купити квитки, щоб підтримати синьо-жовтих - розбиралась ВВС News Україна.

Формат наступної футбольної європейської першості незвичний - матчі відбуватимуться у 12 містах 11 кран Європи: Амстердам, Баку, Більбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублін, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим та Санкт-Петербург.

Для поїздок в усі ці міста, окрім Дубліна, Глазго та Лондона, українцям не потрібні візи.

У Євро-2020 братимуть участь 24 команди, які поділять на шість груп.

Тому питання перельотів, житла та усієї логістики для вболівальників буде надзвичайно актуальним.

Збірні-господарі змагань частину матчів групового етапу точно гратимуть вдома.

Україна пробилась на Євро-2020 з першого місця відбіркової групи, але досі не відомо, в яких містах Європи вона гратиме. Точно знаємо, що Україна не потрапить у групу з Росією, а також не гратиме у Санкт-Петербурзі.

Всесильна лотерея

Жеребкування груп Євро-2020 року відбудеться 30 листопада цього року.

А вже наступного дня вболівальники зможуть спробувати купити квитки на матчі як власної збірної, так і будь-якої іншої.

Продаж квитків на Євро-2020 суворо контролюється УЄФА і відбувається тільки на офіційному сайті.

Для того, щоб брати участь у купівлі квитків на Євро, треба обов'язково зареєструвати свій профіль.

Щоб усі вболівальники були у рівних умовах, УЄФА розподіляє квитки через систему спеціальних лотерей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Матчі Євро-2020 проходитимуть по всій Європі

Перший етап продажу квитків відбувся ще влітку цього року - з 12 червня до 12 липня.

Тоді кожен охочий міг через свій профіль подати заявку на купівлю квитків на необмежену кількість матчів у всіх містах Євро-2020.

Для цього треба було залишати заявку на матчі, які не перетинаються в часі. На кожну гру у заявці можна було просити не більше чотирьох квитків. Але кількість ігор у заявці не обмежували.

Вартість квитків - фіксована й ділиться на три цінові категорії - від найдорожчих до найдешевших.

У частині міст - Баку, Бухаресті та Будапешті - ціна стартує від 30 євро, в інших містах Європи - від 50.

Наприкінці літа відбулось жеребкування й розіграш частини квитків. Всім учасникам повідомили, які їхні заявки стали переможними й які квитки вони після цього можуть викупити.

Це було чисте везіння, багато вболівальників подавались на всі можливі варіанти, часто отримували можливість викупити квитки у ненайзручніших містах. Також тоді мало хто розумів, чи вийде його країна до фінальної частини і де саме гратиме.

Частина учасників лотереї свої квитки тоді не викупили. Загалом на першому етапі розіграли півтора мільйона квитків.

Усі квитки не підлягають перепродажу, окрім як через сайт УЄФА.

Другий етап продажу

Квитки, які не розіграли влітку, продовжать розігрувати з 1 грудня 2019 року на тому ж порталі УЄФА.

Після жеребкування вже будуть відомі більшість учасників чемпіонату, їхні групи та міста ігор.

Для вболівальників конкретних збірних створена спеціальна можливість взяти участь у лотереї "Їду за своєю збірною". Для купівлі квитків на всі три матчі України створений спеціальний підрозділ, де з'явиться можливість подати заявку на купівлю квитків (знову ж таки потрібен власний профіль у системі купівлі квитків УЄФА).

Стежити за цією сторінкою варто одразу з 1 грудня, швидко подавати власні заявки й у разі успіху викупити квитки.

На цьому етапі мають розіграти ще близько мільйона квитків.

Ще одна опція для вболівальників купити квитки на ігри збірної України в грудні цього року - спробувати свої сили у додатковій лотереї для "нейтральних вболівальників" у спеціальному розділі сайту.

Копирайт изображения АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ

Там можна зареєструватись на лотерею на будь-який матч чемпіонату.

У вболівальників, яким не пощастить під час грудневого розіграшу, або які не встигнуть подати заявки, буде ще один шанс купити квитки вже у 2020 році.

З початку 2020 року сайт УЄФА запустить спеціальну платформу "Перепродажу квитків".

На цій платформі вболівальники, які купили квитки на матчі ще під час лотереї червня-липня, зможуть офіційно продати свої квитки за номіналом.

Очікують, що тут продаватимуть квитки люди, чиї збірні не пройшли до фінальної частини турніру. Можна буде випробувати щастя і вхопити квиток на один потрібний матч.

УЄФА попереджає, що куплені поза межами їхньої системи квитки є недійсними.

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