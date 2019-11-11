Відверті моменти з життя лондонського метро у фото

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Станція Holborn, 1978 рік

Відтоді як 1863 року пішли перші потяги у лондонському метро, його тунелі та платформи стали невід'ємною частиною повсякденного життя пасажирів, що подорожували британською столицею.

Випадкові зустрічі, взаємодії та кумедні ситуації - все це потрапило в об'єктив фотокамери Майка Голдвотера.

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Потяг на станції Oxford Circus, 1978 рік

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Станція Piccadilly Circus, 1978 рік

Майк Голдвотер подорожував від станції до станції у пошуках гарного кадра протягом десяти років.

Проєкт завершився 1980-го. Тоді Голдвотер допоміг створити фотоагентство Network Photographers і звернув свій погляд на більш широкий світ над землею.

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Станція Wembley Park, 1979 рік

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Станція King's Cross, 1972 рік

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Станція Moorgate, 1973 рік

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Станція Northern Line, 1974 рік

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Станція Northern Line, 1975 рік

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Станція Oxford Circus, 1979 рік

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Станція Tottenham Court Road, 1977 рік

Копирайт изображения Mike Goldwater Image caption Станція Westbourne Park, 1979 рік

Лондонський метрополітен 1970-1980-х, фото Майка Голдвотера, видавництво Hoxton Mini Press.