Відверті моменти з життя лондонського метро у фото
Відтоді як 1863 року пішли перші потяги у лондонському метро, його тунелі та платформи стали невід'ємною частиною повсякденного життя пасажирів, що подорожували британською столицею.
Випадкові зустрічі, взаємодії та кумедні ситуації - все це потрапило в об'єктив фотокамери Майка Голдвотера.
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Майк Голдвотер подорожував від станції до станції у пошуках гарного кадра протягом десяти років.
Проєкт завершився 1980-го. Тоді Голдвотер допоміг створити фотоагентство Network Photographers і звернув свій погляд на більш широкий світ над землею.
Лондонський метрополітен 1970-1980-х, фото Майка Голдвотера, видавництво Hoxton Mini Press.