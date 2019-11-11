Відверті моменти з життя лондонського метро у фото

  • 11 листопада 2019
Станція Holborn, 1978 рік Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Станція Holborn, 1978 рік

Відтоді як 1863 року пішли перші потяги у лондонському метро, його тунелі та платформи стали невід'ємною частиною повсякденного життя пасажирів, що подорожували британською столицею.

Випадкові зустрічі, взаємодії та кумедні ситуації - все це потрапило в об'єктив фотокамери Майка Голдвотера.

Потяг на станції Oxford Circus, 1978 рік Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Потяг на станції Oxford Circus, 1978 рік
Станція Piccadilly Circus, 1978 рік Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Станція Piccadilly Circus, 1978 рік

Майк Голдвотер подорожував від станції до станції у пошуках гарного кадра протягом десяти років.

Проєкт завершився 1980-го. Тоді Голдвотер допоміг створити фотоагентство Network Photographers і звернув свій погляд на більш широкий світ над землею.

Станція Wembley Park, 1979 рік Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Станція Wembley Park, 1979 рік
Станція King's Cross, 1972 рік Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Станція King's Cross, 1972 рік
Станція Moorgate, 1973 рік Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Станція Moorgate, 1973 рік
Presentational white space
Станція Northern Line, 1974 рік Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Станція Northern Line, 1974 рік
Станція Northern Line, 1975 рік Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Станція Northern Line, 1975 рік
Станція Oxford Circus, 1979 рік Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Станція Oxford Circus, 1979 рік
Станція Tottenham Court Road, 1977 рік Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Станція Tottenham Court Road, 1977 рік
Ticket barrier, Westbourne Park, 1979 Копирайт изображения Mike Goldwater
Image caption Станція Westbourne Park, 1979 рік

Лондонський метрополітен 1970-1980-х, фото Майка Голдвотера, видавництво Hoxton Mini Press.

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