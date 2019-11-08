Спецназ "захопив" телеканал: журналісти вибачились

Копирайт изображения Прямий Image caption Телеканал "Прямий"

Телеканал "Прямий", який пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком, вибачився за невдалий жарт з імітацією штурму людьми в масках у прямому ефірі.

"Ми інформаційний канал і жарти - це не наше. Тому телеканал "Прямий" щиро перепрошує, передусім, у наших глядачів, за таку невдалу і недоречну у даному питанні інтерпретацію ситуації", - йдеться у зверненні ведучих та журналістів "Прямого".

Раніше у четвер відбулись справжні обшуки силовиків у офіційного власника телеканалу Володимира Макеєнка у межах кримінальної справи Державного бюро розслідувань щодо можливого ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу.

Журналісти та представники каналу назвали ці дії тиском на свободу слова через критику президента Володимира Зеленського.

З такою заявою виступив і експрезидент України Петро Порошенко, якого експерти на ринку називають одним з неформальних власників "Прямого". Сам Порошенко заперечує зв'язок з телеканалом.

Заяву з осудом тиску на канал зробила і партія Петра Порошенка "Європейська солідарність".

"Штурм спецназу"

Копирайт изображения Прямий Image caption Жінки-глядачі в студії неабияк злякались

Ввечері 7 листопада під час ефіру у студію каналу увірвались троє людей у камуфляжному одязі та з предметами, схожими на автомати.

Деякий час люди не розуміли, що відбувається, багато жінок у студії лягли на підлогу.

Згодом люди в камуфляжі повідомили, що це жарт і зробили селфі з ведучими.

"Фрагмент нашого вчорашнього вечірнього ток-шоу викликав бурхливу реакцію. Наша алегорія полягала в тому, щоб показати всю абсурдність ситуації в країні, де "сюрпризи" стаються майже щодня", - пояснили на телеканалі постановку.

Там вказали, що такими діями хотіли показати, що напад силовиків може статись з кожним у будь-який час.

Натомість користувачі соціальних мереж обурились, що багато людей на фоні реальної війни на Донбасі могли серйозно сприйняти напад у прямому ефірі та отримати ускладнення здоров'я.

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