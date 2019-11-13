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Романи, написані англійською мовою протягом останніх 300 років - від дитячої класики до дорослих бестселерів.

Розказані історії мають потужну силу змінювати нашу особистість. Редакція BBC Arts попросила кількох відомих письменників, кураторів та критиків обрати 100 романів, які залишили важливий слід у їхньому житті.

Журі знадобилося кілька місяців, щоб визначити історії, гідні цього визначення.

До списку, який вони уклали, увійшли романи, написані англійською мовою протягом останніх 300 років - від дитячої класики до дорослих бестселерів.

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Ми розподілили їх за темами, які відбивають те, як книги формують і змінюють наше мислення.

Романи обирали (зліва направо - на фото) ведучий Radio 4 Front Row і редактор The Times Literary Supplement (впливовий британський літературно-критичний журнал. - Ред.) Стіг Абель, телеведуча Маріелла Фроструп, автори Джуно Доусон, Кіт де Ваал та Александр Макколл Сміт, а також директорка Бредфордського літературного фестивалю Сиїма Аслам.

Місце у світі

"Кохана" - Тоні Моррісон

"Дні без кінця" - Себастьян Баррі

"Уламки" - Енн Майклс

"Половина жовтого сонця" - Чимаманда Нгозі Адічі

"Додому" - Яа Г'ясі

"Маленький острів" - Андреа Леві

"Під скляним ковпаком" - Сильвія Плат

"Бог дрібниць" - Арундаті Рой

"І прийшло знищення" - Чинуа Ачебе

"Білі зуби" - Заді Сміт

Любов, секс та романтика

"Щоденник Бріджит Джонс" - Гелен Філдінг

Копирайт изображения IMDB Image caption "Щоденник Бріджит Джонс" за романом Гелен Філдінг

"Назавжди" - Джуді Блюм

"Кімната Джованні" - Джеймс Болдуїн

"Гордість і упередження" - Джейн Остін

"Вершники" - Джилі Купер

"Їхні очі бачили Бога" - Зора Ніл Герстон

"Далекі шатра" - Мері Маргарет Кей

"Сорок правил кохання" - Еліф Шафак

"Пристрасть" - Джанетт Вінтерсон

"Раби самотності" - Патрік Гамільтон

Пригоди

"Місто Боуган" - Кевін Баррі

"Вушко голки" - Кен Фоллетт

"По кому подзвін" - Ернест Гемінґвей

"Темні матерії" - Філіп Пулман

"Айвенго" - Вальтер Скотт

"Містер Стендфаст" - Джон Бакен

"Вічний сон" - Реймонд Чандлер

"Голодні ігри" - Сьюзен Коллінз

Цикл про капітана Джека Обрі та доктора Стівена Метьюрин - Патрік О'Брайан

"Володар перснів" - Дж. Толкін

Життя, смерть та інші світи

"Гра престолів" - Джордж Р. Р. Мартін

"Дивуючи богів" - Бен Окрі

"Дюна" - Френк Герберт

"Франкенштейн" - Мері Шеллі

Копирайт изображения IMDB Image caption "Хроніки Нарнії" за романом Клайва Льюїса

"Гілеад" - Мерилін Робінсон

"Хроніки Нарнії" - Клайв Льюїс

"Дискосвіт" - Террі Пратчетт

"Земномор'я" - Урсула Ле Ґуїн

"Пісочний чоловік" - Ніл Гейман

"Дорога" - Кормак Маккарті

Політика, влада та протести

"Тисяча сяйливих сонць" - Халед Хоссейні

"Прекрасний Новий Світ" - Олдос Гакслі

"Домашній вогонь" - Каміла Шамсі

"Володар мух" - Вільям Голдінг

Копирайт изображения IMDB Image caption "V означає вендета" за романом Алана Мура

"Хрестики-нулики" - Мелорі Блекмен

"Збурене місто" - Джеймс Планкетт

"Барва пурпурова" - Аліса Вокер

"Убити пересмішника" - Гарпер Лі

"V означає вендета" - Алан Мур

"Якщо тільки" - Керол Шилдс

Класи та суспільство

"Будинок для пана Бісваса" - В. С. Найпоул

"Консервний ряд" - Джон Стейнбек

"Безчестя" - Дж. М. Кутзее

"Наш спільний друг" - Чарльз Дікенс

"Бідолаха" - Нелл Данн

"У суботу ввечері в неділю вранці" - Алан Сіллітоу

"Самотня пристрасть Джудіт Герн" - Браян Мур

"Міс Джин Броуді в розквіті" - Мюріел Спарк

"Залишок дня" - Кадзуо Ішігуро

"Антуанетта" - Джин Рис

Дорослішання

"Емілі з молодого місяця" - Люсі-Мод Монтгомері

"Золота дитина" - Клер Адам

"Орикс і Деркач" - Маргарет Етвуд

"Давай, побачимося завтра" - Вільям Кіперс Максвелл-мол.

Копирайт изображения IMDB Image caption "Сутінки" за романом Стефані Маєр

"Свамі і його друзі" - Разіпурам Крішнасвамі Нараян

"Сільські дівчата" - Една О'Браєн

Серія романів про Гаррі Поттера - Джоан Роулінг

"Сторонні" - Сьюзен Гінтон

"Таємний щоденник Адріана Моула" - Сьюзен Таунсенд

"Сутінки" - Стефані Маєр

Сім'я та дружба

"Відповідний наречений" - Вікрам Сет

"Балетні черевички" - Ноель Стрітфілд

"Вулиця хмар" - Тім Вінтон

"Незатишна ферма" - Стелла Доротея Гіббонс

"Я захоплюю замок" - Доді Сміт

"Мідлмарч" - Джордж Еліот

"Корабельні новини" - Ені Пру

"Незнайомка з Вілдфел-Холу" - Енн Бронте

"Відьми" - Роальд Дал

Копирайт изображения IMDB Image caption "Відьми" за романом Роальда Дала

Злочини та конфлікти

"Американський таблоїд" - Джеймс Еллрой

"Американська війна" - Омар ель Аккад

"Розкол Індії" - Бапсі Сідхва

"Ребекка" - Дафна дю Мор'є

"Відродження" - Пет Баркер

"Дитя людське" - Філліс Дороті Джеймс

"Собака Баскервілів" - Артур Конан Дойл

"Фундаменталіст мимоволі" - Мохсин Хамід

"Талановитий містер Ріплі" - Патриція Гайсміт

"Тихий американець" - Грем Грін

Бунтарі

"Змова бовдурів" - Джон Кеннеді Тул

"Писар Бартлбі" - Герман Мелвілл

"Хабібі" - Крейг Томпсон

"Як бути двома" - Алі Сміт

"Орландо" - Вірджинія Вулф

"Ночі в цирку" - Анджела Картер

"1984" - Джордж Орвелл

Псміт-журналіст - Пелам Ґренвіль Вудгауз

"Прощальне зітхання мавра" - Салман Рушді

"Замі: нове написання мого імені. Свобода" - Одрі Лорд

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