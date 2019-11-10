П'ять речей, які варто знати про вагіну

Соціальні мережі сповнені міфів та хибних уявлень про вагіну, однак знайшлася жінка, яка поставила перед собою завдання виправити це.

Лікарка Дженніфер Гантер була практикуючим акушером-гінекологом у США і Канаді протягом 25 років. Вона - затята захисниця здоров'я жінок, а нині активно навчає їх у соцмережах, тому її ще називають "штатним гінекологом" Twitter.

Нещодавно Дженніфер спростувала заяви про те, що введення нефритових яєць у вагіну нормалізує "гормональний баланс, менструальний цикл і роботу сечового міхура". Вона пояснила, що ця ідея не була частиною стародавньої китайської традиції, як стверджують її адепти, і не має жодної наукової підтримки.

Остання книга Гантер "Біблія вагіни" стала бестселером у декількох країнах. Вона містить багато практичних порад, покликаних розширити можливості жінок і допомогти їм дбати про своє здоров'я. Ось деякі факти, які, на її думку, має знати кожна жінка.

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1. Не плутайте вагіну з вульвою

Вагіна знаходиться всередині тіла - це м'язовий канал, який з'єднує матку із зовнішнім світом. Те, що ви можете бачити ззовні, частина, яка торкається вашого одягу, - це вульва.

Пані Гантер каже, що важливо знати і вживати правильну термінологію.

"Якщо ви не можете вимовити слова "вагіна" або "вульва", то складається враження, що в цьому є щось брудне або ганебне", - говорить гінеколог.

Вона зауважує, що медичний термін pudenda, який описує зовнішню сторону вульви, походить від латинського pudet, що означає "соромно".

Лікарка вважає, що використання таких ярликів шкодить жінці не лише на емоційному, а й на медичному рівні, оскільки пацієнти не можуть точно описати те, що з ними відбувається, і не отримують правильного лікування.

2. Здатна до самоочищення

Гінеколог помітила, що за останні 10 років дуже змінилося ставлення жінок до інтимної гігієни.

Багато хто прагне позбутися вагінального запаху. Так, лише минулого року у Північній Америці близько 57% жінок пройшли через процедуру "очищення" вагіни, і більшість з них кажуть, що до цього їх заохочують сексуальні партнери.

"Однак, піхва жінки не потребує додаткового очищення, - пояснює Дженніфер Гантер. - Вона здатна самостійно очищатися".

Вагінальні клітини відновлюються кожні 96 годин - набагато швидше, ніж інші частини шкіри - тому вагіна є природно регенеративним органом.

Пані Гантер особливо застерігає від спринцювання парфумованими спреями. Вони ніби-то покликані додати піхві аромату, насправді ж ефект буде протилежним.

"Це вагіна, а не піна колада, - пояснює вона - і спринцювання діють на неї як сигарети".

Навіть вода може порушити чутливу "інтимну" екосистему, збільшуючи ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом.

Інша новомодна процедура - розпарювання. Вона не лише зайва, але й може призвести до опіків.

Мити потрібно лише те, що розташоване зовні. За потреби можна використовувати м'який очищувальний засіб.

Але навіть мило може порушити баланс рН або знищити природну бактеріальну флору вагіни.

Окрема тема - менопауза.

Гормональні зміни можуть супроводжуватися сухістю і неприємними відчуттями у піхві. У таких випадках лікар радить використовувати щось на зразок кокосової або оливкової олії.

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3. "Інтимний сад"

У жіночій піхві мешкає ціла армія "хороших" бактерій, які допомагають зберегти її здоров'я.

"Мікробіом вагіни нагадує сад, де різні види бактерій діють разом, щоб підтримувати здорову вагінальну екосистему", - розповідає гінеколог Гантер.

Корисні бактерії створюють слабокисле середовище, яке зупиняє дію будь-яких шкідливих бактерій, а також сприяє утворенню слизу, що змащує вагіну і шийку матки.

Багато хто переконаний, що використання антибактеріальних серветок допомагає підтримувати природний pH баланс і зменшує запах під час менструації. Однак, це не зовсім так. Антибактеріальні серветки можуть призвести до дисбалансу і розвитку вагінальної інфекції.

Джен Гантер також радить не використовувати фен для сушіння вульви: шкіра там має бути вологою.

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4. Волосся росте "там" не просто так

Гінеколог також помітила, що останнім часом набирає обертів мода видаляти лобкове волосся. Наслідками епіляції - воскової або цукрової - є численні мікротравми, і навіть пошкодження геніталій.

"Порізи, подряпини, інфекції - це те, з чим ми стикаємося після лобкової епіляції", - розповідає пані Гантер.

Якщо ж ви вирішили видалити волосся, переконайтесь, що майстер дотримується норм гігієни.

Під час гоління підготуйте шкіру і рухайтесь в напрямку росту волосся, щоб уникнути ризику врослого волосся і пов'язаних з цим інфекцій.

Але головне правило - це чиста бритва.

Людина має розуміти всі наслідки і робити свідомий вибір, вважає гінеколог

"Лобкове волосся - це своєрідний захисний бар'єр, якого не варто позбавлятися, - відмічає вона. - Воно також впливає на статеве функціонування. Кожна лобкова волосина прикріплена до нервового закінчення - тому й так боляче її видаляти".

5. Час безжальний

З віком жіноча репродуктивна функція погіршується - яєчники виснажуються і припиняють утворювати яйцеклітини.

Рівень гормонів, які впливають на фертильність, також знижується. Починається менопауза, і це не може не позначитись на вагіні та вульві.

Тканини, що колись зберігали природну вологість, атрофуються, тому під час сексу можуть виникати неприємні відчуття, сухість і біль.

У такій ситуації Дженніфер Гантер радить звернутися до лікаря. Однак, деякі жінки вирішують цю проблему за допомогою лубриканту (гелю-змазки), який продають без рецепта.

"Гадаю, жінки мають знати про це, - говорить вона. - Вони не повинні страждати".

Існує ще один міф, що секс лікує все. Але це, звичайно, не так.

Проти мікротравм вагінальних тканин, які можуть зробити їх уразливими для інфекцій, безсилий навіть секс.

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