Копирайт изображения Getty Images

11-річний Ріс та його 10-річний брат Джордан не люблять змін.

Їхня мати, Елісон, каже, що кожен їхній день схожий на день бабака, адже сім'я Макнамара дотримується суворого розпорядку.

Усе - починаючи від того, як вони одягаються вранці, до того, як лягають спати - має бути однаковим.

Двоє братів із Дромора, графство Даун, живуть із фетальним алкогольним синдромом (ФАС), відомим також під назвою алкогольний синдром плоду (АСП). Це означає, що контакт із алкоголем в утробі матері спричинив у них розлади, з якими їм доведеться прожити усе життя.

Елісон та Брайан Макнамара всиновили хлопців, коли вони були немовлятами і обоє мали затримки розвитку та тонкі верхні губи - типові ознаки людей із ФАС.

"Вживати алкоголь під час вагітності - ніби грати у російську рулетку із життям вашої дитини, - розповіла Елісон BBC News. - Я живу із наслідками цього щодня. Ми називаємо це днем бабака".

Image caption Елісон із чоловіком всиновили двох хлопчиків, коли вони були немовлятами

"Ріс і Джордан - цілі всесвіти для нас, вони дивовижні. Але жити із наслідками, які мав для них алкоголь - це важка робота, - каже жінка. - Вони дуже забудькуваті і не можуть контролювати свою поведінку, тому діють імпульсивно".

Які ризики вживання алкоголю під час вагітності?

Згідно з дослідженням 2017, яке фінансував Канадський центр залежності та психічного здоров'я, 60% жінок в Ірландії та 41% у Великій Британії вживали алкоголь під час вагітності.

У департаменті охорони здоров'я стверджують, що ризик нашкодити дитині "скоріш за все, буде низьким, якщо ви вживали лише невелику кількість алкоголю до того, як дізналися, що вагітні, або під час вагітності".

За даними NHS, алкоголь в утробі матері може мати для дитини різні наслідки, зокрема проблеми з ростом, характерні риси обличчя, труднощі з навчанням та поведінкові проблеми.

Він також може призвести до втрати вагітності.

Це може статися через те, що алкоголь у крові матері передається дитині через плаценту, і дитина не може переробляти алкоголь так само, як це може робити його мати.

Тому він може пошкодити клітини мозку дитини, спинного мозку та інших частин тіла.

NHS стверджує, що фетального алкогольного синдрому "можна повністю уникнути, якщо не вживати алкоголь під час вагітності", і застерігає, що не існує доведеного "безпечного" рівня споживання алкоголю під час вагітності.

"Не пити взагалі - це найбезпечніший підхід", - додають у NHS.

Елісон та Брайан створили групу підтримки для інших сімей, які живуть із наслідками впливу алкоголю.

Саме завдяки цій групі сім'я познайомилася із п'ятирічним Ей-Джеєм Сондерсом, якому діагностували ФАС два з половиною роки тому.

Його названа мати Гезер каже, що зустріч з іншими дітьми з таким діагнозом дуже їй допомогла.

Image caption Сину Гезер діагностували ФАС два з половиною роки тому

"Ей-Джей - чудовий хлопчик, і тому це (його діагноз. - Ред.) просто розбиває мені сердце", - розповіла вона BBC News.

"Він дуже розумний і такий люблячий, тому хоче обійняти усіх, але йому важко спілкуватися і він боїться речей, які не може контролювати. Йому дуже важко з цим упоратися", - каже Гезер.

"Він не грає з іграшками і хоче грати з іншими, але не знає, як, і через це плаче, - розповідає жінка. - Це дійсно важка робота, але дитина ні в чому не винна".

"Кожен день - це боротьба"

Сью та Девід Маккартні всиновили Джонатана, якому зараз 15 років, у двомісячному віці.

"Ми вже виховували кількох дітей, які постраждали від алкоголю, і коли у нас з'явився Джонатан, у нього були відповідні риси обличчя та усі симптоми", - каже Сью.

Image caption Сью Маккартні каже, що у її сина проблеми з пам'яттю

Джонатану поставили діагноз у 18 місяців, і за словами його матері, хвороба мала на нього величезний вплив.

"На жаль, він знає і розуміє, чому у нього так багато труднощів, і це дуже його розлючує", - каже вона.

"З раннього віку він стикався з викликами. Він не розмовляв, поки не став старшим. У нього завжди була добра моторика, але навчатися йому було важко".

І хоча деякі речі даються Джонатанові важко, у інших він досягає вершин - наприклад, він є чемпіоном Британії з гімнастики та дзюдо серед людей з інвалідністю.

"Він дуже талановита дитина, але кожен день для нього - це боротьба", - каже Сью.

"Іноді він не знає, який сьогодні день, і може забути те, що ви йому кажете, вже за пів години", - розповідає жінка. - Я жодним чином не проти алкоголю, але люди мають усвідомлювати, що вони можуть зробити своїм дітям".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!