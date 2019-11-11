Вплив Росії і британська політика. Що у таємній доповіді?

Копирайт изображения Reuters Image caption Російський президент заперечує втручання у справи інших країн

Навколо публікації звіту розвідки щодо секретних дій Росії у Великій Британії розгортається скандал, і критики заявляють, що Даунінг-Стріт затримує його оприлюднення до завершення виборів.

Канцлер Садід Джавід заявив, що терміни публікації звіту Комітету з питань розвідки та безпеки парламенту є "цілком нормальними".

Але тиск на офіс прем'єр-міністра почав зростати після того, як газета Sunday Times заявила, що у документі були названі дев'ять російських бізнесенів, які давали гроші Консервативній партії.

Тож про що йдеться у звіті Комітету з питань розвідки?

Про це достеменно знає лише невелике коло людей, і ніхто з них цієї інформації не розголошує. Однак про його зміст у загальних рисах можна здогадатися.

Відомо, що звіт розглядає широкий спектр російських дій - від традиційного шпигунства до підривної діяльності - і не лише у Британії.

Але найбільший інтерес викликає саме те, що він може розповісти про втручання у британську політику.

Дослідження Мюллера в США викрило широку схему втручання у президентські вибори в США 2016 року, зокрема з використанням соцмереж та витоків документів.

Наразі не було представлено жодних доказів кіберкампанії такого ж масштабу у Британії. У звіті можуть міститися докази відповідних спроб, однак урядові міністри вже заявили, що немає доказів успішного втручання у вибори, включно з референдумом щодо брекзиту (хоча важко з упевненістю сказати, що означає в цьому випадку слово "успішний").

Однак минулого тижня колишній заступник радника з національної безпеки Падді Макгіннес заявив BBC, що було докладено недостатньо зусиль для захисту вразливих місць, якими можуть скористатися росіяни або хтось інший. Пан Макгіннес, який був членом Оксфордської комісії з питань технологій та виборів, сказав, що необхідно провести реформи, зокрема щодо більшої прозорості того, як політичні партії збирають та використовують дані.

Спонсори консерваторів

Скоріш за все, парламентська доповідь охопить широке коло питань щодо російського впливу на політику і суспільне життя Британії.

У документі зібрана інформація від незалежних експертів і британських спецслужб, таких як МІ-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку.

Серед інших, свідчення дав Білл Браудер, який раніше інвестував у Росію і згодом став запеклим критиком Кремля, який виступає за санкції проти російських чиновників зі списку Магнітського, які порушують права людини.

За повідомленнями у ЗМІ, комітет розпитав і автора скандального "досьє Трампа", колишнього офіцера МІ-6 Крістофера Стіла, а також журналіста Едварда Лукаса.

Очікують, що ці та інші експерти розкритикували відкритість Британії до російського впливу. Особливо вони обурені тим, як російські гроші нібито скомпрометували фінансову систему Лондона, а потім просочилися і в політику.

Питання щодо спонсорів політичних партій виникали давно, і Sunday Times називає дев'ять донорів Консервативної партії, про яких може йтися у доповіді (або, що ймовірніше, у засекреченому додатку до документа).

Доповідь може стосуватися також і особистих відносин політиків з росіянами. Наприклад, коли Борис Джонсон був міністром закордонних справ, він відвідав вечірку на італійській віллі Євгена Лебедєва, власника британської газети Evening Standard.

"Що стосується спонсорів, чи то Консервативної партії, чи будь-якої іншої, існують дуже суворі правила, і ми, зрозуміло, завжди будемо їх дотримуватися", - заявив міністр фінансів Саджид Джавід в програмі Ендрю Марра на ВВС.

Міністр категорично відкинув припущення про те, що російські гроші можуть впливати на його партію напередодні грудневих виборів.

За даними ВВС, експерти, що виступали перед парламентським комітетом, заявляли, що уряд Британії частково сам винен у російському втручанні, адже він не зробив нічого, аби йому запобігти - як приклад згадують пасивну реакцію на вбивство Олександра Литвиненка у 2006 році.

Британія, стверджували експерти, має унікальну можливість протистояти російському впливу саме завдяки обсягу російських грошей у Лондоні і важливості британської столиці для російських еліт. Однак вибір натомість зробили на користь захисту фінансових потоків.

Аргументи відомих критиків Кремля добре відомі, але що саме увійшло до підсумкової доповіді, передбачити складніше.

Швидше за все, комітет зосередиться на матеріалах, наданих спецслужбами. Малоймовірно, щоб у них фігурували імена конкретних людей, а якщо такі і є, то вони, швидше за все, будуть засекречені.

Доповідь вже пройшла формальну перевірку щодо державної таємниці, і в уряді, за даними джерел ВВС, не виникло жодних заперечень проти його публікації.

Таким чином, рішення залишається лише за офісом прем'єр-міністра. На Даунінг-стріт наполягають, що нормальний процес роботи над доповіддю передбачає її оприлюднення після виборів.

Однак критики вважають, що уряд хоче приховати до виборів компрометуючі дані - можливо, йдеться про фінансування Консервативної партії.

Інше джерело припускає, що там може йтися про втручання в американські вибори - незручна тема, враховуючи майбутній візит Трампа в Лондон на саміт НАТО.

Один чиновник розповів ВВС, що хоча в доповіді містяться дані про російське втручання, уряд міг би спростувати багато звинувачень.

Чиновник припустив, що доповідь буде зовсім не такою шокуючою, як очікують деякі опоненти.

Водночас співрозмовник ВВС зазначив, що офіс прем'єра зробив помилку, відклавши оприлюднення доповіді і таким чином спровокувавши чутки щодо її змісту, які будуть переслідувати консерваторів до кінця передвиборної кампанії.

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