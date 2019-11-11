Перші леді України у глянці: від Ющенко - до Зеленської

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Перша леді України Олена Зеленська стала обличчям грудневого номеру українського журналу Vogue.

Фото трьох різних обкладинок нового номера у понеділок оприлюднили на сайті Vogue UA.

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"Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номера, щоб показати її в різних якостях. На одній - строгий офіційний портрет. На іншій Олена зображена зі своєю сім'єю, і в оточенні найважливіших людей її життя вона інша - зворушлива і безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо просто жінку - красиву і чарівну", - пояснює головний редактор Vogue UA Філіп Власов.

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BBC News Україна пригадує, хто з українських перших леді також потрапляв на сторінки й обкладинки модних журналів раніше.

Катерина Ющенко у ELLE

Ані дружина першого президента України Антоніна Кравчук, ані другого - Людмила Кучма - героїнями матеріалів у модних журналах не ставали.

Тож дебютувала у глянці серед українських перших леді Катерина Ющенко.

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У квітні 2006 року журнал ELLE розмістив на своїх сторінках її інтерв'ю та фотосесію. На чорно-білих фотографіях пані Ющенко позує в нарядах від українських дизайнерів - Роксолани Богуцької та Лілії Пустовіт, а також росіянина Валентина Юдашкіна.

Копирайт изображения Elle Image caption Катерина Ющенко в сукні від Валентина Юдашкіна

У інтерв'ю вона розповідала як про свою професійну діяльність, так і про сімейне життя і стосунки з чоловіком.

Копирайт изображения Elle

Втім, на обкладинку журналу Катерина Ющенко так і не потрапила.

Копирайт изображения Elle Image caption Катерина Ющенко в сукні від Валентина Юдашкіна

Марина Порошенко - перша на обкладинці

Дружина четвертого президента України Віктора Януковича Людмила на сторінки глянцевих журналів не потрапляла, а от наступна перша леді, Марина Порошенко, стала першою, хто потрапив на обкладинку.

Копирайт изображения Elle Image caption Марина Порошенко на обкладинці українського ELLE у вишиванці від Віти Кін

Вона стала обличчям вересневого номера журналу ELLE у 2014 році.

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"Українці з великою повагою зустріли нову першу леді країни - Марину Порошенко. Вона з розряду тих героїнь, якими особливо хочеться пишатися. Ідея зробити інтерв'ю і зйомку з Мариною Порошенко знайшла найгарячішу підтримку в редакції, і ми з особливим ентузіазмом взялися її реалізовувати", - писала тоді головний редактор журналу Соня Забуга.

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У цій фотосесії Марина Порошенко показала одяг українських дизайнерів Лілії Пустовіт та Віти Кін, а також взуття французького дому моди Saint Laurent.

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