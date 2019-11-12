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При вступі до вишів, крім ЗНО, можуть писати мотиваційні листи, для ректорів хочуть запровадити критерії ефективності, а ще відмовитись від дипломів державного зразка.

Верховна Рада почала змінювати вищу освіту в Україні.

У вівторок, 12 листопада, депутати у першому читанні проголосували за законопроєкт 2299, авторами якого були депутати від "Слуги народу".

Остаточно затвердити ці зміни, або внести нові мають під час голосування у другому читанні.

Як хочуть змінити вищу освіту депутати, з'ясовувала ВВС News Україна.

Новий законопроєкт передбачає зміни одразу до кількох діючих законів України - "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту". Як заявили у МОН, мають відбутися точкові зміни у багатьох напрямках вищої освіти, однак, найбільше це стосуватиметься управління вишами, роботи ректорів та навчання студентів.

ЗНО з листами?

Однією з можливих новацій законопроєкту є зміни при вступі до вищих навчальних закладів.

Так, йдеться про те, що, крім ЗНО, при вступі враховуватиметься бал за написаний мотиваційний лист, написаний абітурієнтами.

Крім того, планують збільшити значення творчих конкурсів у конкурсних балах.

Депутат від фракції "Голос" і ексзаступниця міністра освіти Інна Совсун такі новації називає ризикованими.

За її словами, це створює корупційні ризики, бо, навіть за умови, що вага оцінки за мотиваційний лист складатиме до 1% конкурсного балу, навіть така дрібниця може зіграти роль на престижних спеціальностях.

"Я вже мовчу про те, яке додаткове навантаження це створить для викладачів університетів: вони будуть змушені прочитати та оцінити десятки тисяч мотиваційних листів", - заявила пані Совсун і зареєструвала свій альтернативний законопроєкт про зміни до вищої освіти.

Договори зі всіма?

Ще одна потенційна зміна, яку хочуть запровадити при вступі, це договори, які виші укладатимуть як зі студентами-контрактниками, так і з тими, хто вчитиметься на бюджеті.

"Для того, щоб розмежувати права та обов'язки абітурієнтів, під час зарахування з ними укладатимуть договір, де чітко виписуватимуть строк навчання, відповідальність кожної зі сторін", - пояснюють інновацію в МОН.

Депутати також пропонують змінити перелік вступників, які матимуть переваги при вступі.

Такі переваги стосуватимуться учасників міжнародних учнівських олімпіад, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор. Вони можуть отримати додаткові бали при вступі.

Також пільги при вступі матимуть військові, які проходять службу за контрактом. Новий закон запроваджує для них можливість зарахування на військові спеціальності без складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Планують розширити доступу до вищої освіти для мешканців тимчасово окупованої території.

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Управління вишами

Велика частина змін стосується управлінні вищими навчальними закладами. Вони, перш за все, матимуть менше бюрократичних процедур для ліцензування.

Крім того, оскільки ця сфера має найбільше корупційних ризиків, увесь процес планується зробити електронним. Тобто кожен етап ліцензування хочуть зробити через прозорі електронні бази.

Також депутати хочуть змінити те, яка закладам вищої освіти отримують статус "національний".

"Статус національного закладу вищої освіти є почесним і надається за визначний внесок в розвиток вищої освіти, науки та культури України", - пояснює один з авторів законопроєкту Сергій Бабак.

Вибори ректорів

Кандидати на ректорські посади будуть змагатися на виборах за своїми програмами.

У разі перемоги ці програми ставатимуть частиною контракту з МОН з чіткими KPI (критеріями), за якими визначатиметься ефективність їх роботи.

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Покарання за плагіат

Законопроєкт передбачає зміни для студентів. Вони нестимуть більшу відповідальність за недотримання академічної доброчесності.

Плагіат або фальсифікація робіт зможуть стати причиною для скасування рішення про отримання ступеня вищої освіти.

Тобто якщо у дипломній бакалаврській роботі буде плагіат, студент може не отримати диплом, пояснили у МОН.

Проте, і від дипломів державного зразка депутати згодом пропонують взагалі відмовитися. Так, в законопроєкті йдеться, що документ про вищу освіту буде видаватися закладом вищої освіти тільки за акредитованою відповідно до цього закону освітньою програмою.

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