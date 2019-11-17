Тропічні джунглі під Вінницею. Як в Україні вирощують банани, фейхоа і "каву, як вишні"

Image caption Олександр Шевчук облаштував "тропічну ферму" у себе на городі на Вінничині

Лимони вагою по 600-700 грамів та до 800 бананів з однієї пальми збирає вінничанин.

У себе на городі чоловік облаштував тропічні та субтропічні джунглі.

Екзотика на городі

Олександр Шевчук вирощує близько тисячі різновидів екзотичних фруктових дерев. Для цього на городі власноруч облаштував три теплиці, загальною площею понад 500 квадратних метрів.

Теплиці мають квадратну форму або ж форму напівсфер. Вони з металевого каркаса, що обтягнутий двома шарами плівки: зовні - італійська глянцева, усередині - українська матова. Це для кращої термоізоляції та освітлення.

Теплиці опалюються паровим опаленням.

Також всередині - звичайні батареї, які допомагають підтримувати відповідну температуру.

"Для бананів, папай та кави треба тепле повітря", - пояснює Олександр Шевчук.

"Температура має бути не нижчою +10С. Оптимальна - від +15 до +18С. А от цитрусові можуть жити і при +8 чи +10С".

Дерева у теплицях різного віку та розмірів. Найменші - посаджені в один ряд на полицях біля стіни, й лише над ними проведена зрошувальна система. Решту ж рослин поливають вручну.

Ростуть одні із землі, інші - з горщиків. Це через різний догляд та склад ґрунту. Одним ґрунт потрібен кислий та більш вологий, іншим - навпаки.

Карлики і гіганти

Дерева переважно карликові - до двох метрів. Проте є й чотирьохметрові гіганти, які впираються в стелю теплиці.

Їхні верхівки планують зрізати - гілки вкорінять на продаж, а дерево почне рости в різні боки і плодоноситиме.

За всім садом доглядає лише родина Шевчуків (чоловік, дружина та дві доньки). Для сім'ї всі ці "джунглі" - основна професія, з якого вона живе.

"Це як діти, їх не можна залишити. Кожен день щось треба зробити: обрізати, вкорінити, прищепити, полити", - розповідає чоловік.

"Ми коли з дружиною їдемо на виставку, то діти залишаються вдома, аби доглядати за деревами. Якщо хочемо кудись поїхати всією сім'єю, просимо знайомих, щоб доглянули, але такі поїздки трапляються не часто і не тривають довго", - додає Олександр.

Для вирощування екзотичних рослин чоловік використовує суміш землі. Одну купує в магазині, іншу - копає у лісах. Поливає лише відстояною дощовою водою. В магазині купує органічні добрива для підживлення.

"Накопуємо у лісі землі, добре щоб вона була з листям. Там багато поживних речовин. Потім перемішуємо її з купленою землею, засипаємо у горщики і туди висаджуємо вкорінені екзоти. Поливаємо їх, десь, один-два рази на тиждень, залежно від погоди", - пояснює глава родини Шевчуків.

Цією справою Олександр почав займатися понад десять років тому. Пригадує, як товариш пригостив лимоном, вирощеним у подібній теплиці.

Чоловіку захотілося і собі виростити вдома такого лимона. Далі почав збирати колекцію з інших фруктових дерев. Паростки купував на виставках, а пізніше їх почали привозити друзі та знайомі як подарунки.

"Я - військовий у відставці. До садівництва не мав жодного відношення, але це мене так захопило, що тепер уже усіх консультую. Вчився на старих підручниках за редакцією Сазикіна та Мічуріна. Інтернету не довіряю, там багато фейків", - відзначає чоловік.

"Спочатку, як і всі, робив помилки, але тепер їх, майже, немає", - хвалиться він.

Перший лимон

Перший лимон, якого виростив Олександр був "київський великоплідний". Його плоди були вагою по 600-700 грамів.

"Це саме така "лимонка", якою мене пригостив товариш", - зізнається чоловік.

"Вона в мене виросла і заплодоносила. Вона мене і "запалила". Плоди такого лимона можуть важити від 350 грамів до 1,25 кг. Тепер у мене їх багато, уже й іншим продаю та дарую", - додає чоловік.

Нині в Олександра понад 70 сортів лимонів і майже 20 сортів мандарин та апельсинів. Деякі плоди мандарина важать до 400 грамів. Чоловік каже, що з одного мандаринового дерева за сезон можна зібрати 100 кг фруктів.

Вирощує також памели, кумкати, цитрони та інші різновиди цитрусових. Ростуть у теплицях і бананові пальми. Днями зібрали урожай з однієї, тепер цвіте інша - сорт "ківєнтиш карликовий".

"Цьому дереву тільки рік, а воно вже кинуло квітку, буде плодоносити. Цвітуть вони від двох до восьми місяців. На одній гілці може бути від 50 до 800 бананів. Вони солодші ніж ті, що продають в магазинах. У них менше крохмалю, вони корисніші. Нам привозять кормові банани, а цей — ні", - наголошує господар.

Олександр має у своїй колекції ще й фейхоа, папаю, хурму, каву, лаврові дерева, ананаси, чиноту.

Заробіток від саджанців

"Кава - як вишні, - порівнює Олександр. - Маленькі ягідки спочатку зелені, потім, коли краще достигають, стають червоними, вони не тільки ззовні схожі на вишні, а й на смак такі ж кислуваті. Коли більше дозрівають, мають колір гнилої вишні, тоді їх можна зривати, а потім обсмажувати, молоти й заварювати".

Таку справу чоловік бізнесом не називає, каже, - "просто хобі". Проте, це в родині - основна зайнятість. Дружина Олександра також ніде не працює, постійно допомагає йому доглядати сад.

Фрукти подружжя не продає - їдять самі, пригощають рідних, друзів та знайомих. А заробляють на саджанцях.

Їх закуповують магазини та садівники-любителі. Рослини продають уже укоріненими, в горщиках. Один саджанець лимону коштує від 50 гривень. Апельсини та мандарини - від 150 грн, залежно від сорту та розміру.

"Такі фрукти можна виростити вдома. Ми продаємо саджанці усім. Даємо рекомендації щодо вирощування, до того ж на бірці біля рослини є наші номера телефонів. Людина може подзвонити у будь-який час і проконсультуватися щодо вирощування", - зазначає садівник.

"Люди купують для різних цілей: одні хочуть фруктів, інші - просто мати екзотичне деревце вдома, треті - для профілактик хвороб. Якщо у кімнаті є цитрусове дерево, воно виділяє речовини, що покращують дихання, самопочуття, зміцнюють імунну систему. Ці вазони - природні лікарі", - підсумовує Олександр.

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