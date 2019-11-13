У Швеції за рік пролунало 100 вибухів. Що там відбувається?

Копирайт изображения JEPPE GUSTAFSSON/AFP Image caption У червні від вибуху у великому місті Лінчепінг постраждали 25 осіб

Однієї ночі в жовтні Стокгольм струсонули відразу три вибухи, що сталися в різних частинах міста. Мешканці цих трьох районів були шоковані. Вони чули про вибухи в інших частинах Стокгольма, але не могли уявити, що це може статися у них на порозі.

Вибухи в житлових будинках і громадських будівлях в Швеції лунають як ніколи часто. За перші дев'ять місяців цього року поліцейські сапери виїжджали на виклики 97 разів.

"Я тут виріс і жив все життя, і я відчуваю, як це середовище руйнується", - говорить 22-річний Джоел. Один з вибухів прогримів у його будинку. Вибухова хвиля вибила двері і вікна в декількох сусідніх будинках.

Кого звинувачувати?

Злочини, пов'язані з вибухами, майже не реєструвалися в Швеції до 2017 року. У 2018 сталися 162 вибухи, а за останні два місяці саперів викликали 30 разів.

"Феєрверки, саморобні вибухові пристрої та ручні гранати", - пояснює Лінда Страаф, що працює в Національному департаменті операцій шведської поліції.

Image caption Одна з будівель, що постраждала від вибуху, знаходилася недалеко від школи та парку

Більшу частину вибухів влаштовують банди, аби залякати конкурентів, їхніх родичів або близьких, говорить представник поліції.

"Це серйозна ситуація, але більшості громадян турбуватися нема про що. Їх це ніяк не торкнеться", - запевняє вона.

Делегації шведських поліцейських працюють з фахівцями з організованої злочинності в США, Німеччині та Нідерландах. Поліція співпрацює з військовими експертами з вибухівки, які працювали в Африці та Афганістані.

"Для Швеції це щось зовсім нове, і ми шукаємо експертів по всьому світу", - говорить очільник Національного департаменту операцій шведської поліції Матс Ловнінг.

Криміналіст Амір Ростамі говорить, що порівняти ситуацію у Швеції можна тільки з Мексикою, де зіткнення між бандами - величезна проблема для поліції.

"Для країн, які не беруть участі у війні, країн без довгої історії терористичних атак це унікальна ситуація", - говорить він.

Де лунають вибухи?

Більшість вибухів сталися в бідних та небезпечних районах найбільших міст Швеції - Стокгольма, Гетеборга і Мальме.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дим від вибухів над Стокгольмом

У Мальме на початку листопада три вибухи пролунали протягом 24 годин.

Але тепер цілями стають і більш заможні райони. У жовтні в житловому кварталі Бромма на півночі міста стався вибух, який знищив під'їзд, вибив вікна і пошкодив припарковані поруч машини.

Після вибуху у продуктовій крамниці університетського міста Лунд в лікарню потрапив 20-річний перехожий. У місті Лінчепінг вибух пролунав в житловому будинку. Постраждали 25 осіб.

Седермальм - колишній робітничий район. Вінтажні бутики та веганські кафе розкидані по житлових кварталах глиняно-гірчичного кольору. Вибух стався в будівлі, розташованій навпроти парку і поруч зі школою.

"Поліція відразу заблокувала вулиці. Я йшла з маленькими дітьми в ясла. Було дуже страшно", - говорить Малін Бредшоу, що живе в сусідньому під'їзді.

У зв'язку з вибухом нікого не затримали, а поліція не коментує можливі мотиви злочинця.

"Якщо у цього вибуху була конкретна мета, то, якщо чесно, нам від цього легше. Це означає, що вибух не спрямовувався на випадкових людей", - говорить Бредшоу.

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Хто вступає до банд?

У поліції кажуть, що за вибухами стоять ті ж самі банди, які несуть відповідальність за зростання числа нападів із застосуванням вогнепальної зброї: у 2018 році у Швеції таких нападів було 45, набагато більше, ніж у 2011 (17).

Чимало з цих банд пов'язані з торгівлею наркотиками. Але незрозуміло, чому вони почали масово застосовувати вибухові речовини.

Шведська поліція не записує і не розголошує національність підозрюваних або засуджених у зв'язку з вибухами. Але за словами Лінди Страаф, у них багато спільного.

"Вони виросли в Швеції, належать до соціально та економічно незахищених груп, зростали в соціально та економічно слабких районах, велика частина - мігранти у другому-третьому поколінні", - говорить вона.

Політичні дебати з приводу міграції у Швеції загострилися після того, як в 2015 році ця країна прийняла найбільшу в Євросоюзі кількість мігрантів на душу населення.

Страаф стверджує, що неправильно вважати, ніби нещодавні мігранти зазвичай стають членами банд.

Для багатьох політиків правого спрямування вибухи - ще один аргумент про нездатність Швеції асимілювати прийнятих за останні 20 років мігрантів.

"У майбутньому ситуація може погіршитися, стати ще більш проблематичною", - каже Міра Аксой, яка називає себе націонал-консервативною письменницею.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На виборах 2018 року націоналістична партія "Шведські демократи" стала третьою, але наразі йде в опитуваннях другою, трохи поступаючись соціал-демократам

"Вони з одних і тих же місць, у них однаковий менталітет. Їм легко об'єднуватися. Вони не вважають, що мають ставати частиною Швеції, живуть в сегрегованих спільнотах і скоюють злочини", - говорить вона.

Ці настрої в останні роки на підйомі: у 2018 році націоналістична партія "Шведські демократи" набрала на виборах 17,5% голосів.

Малін Бредшоу, втім, вважає, що зростання злочинності пов'язане, скоріше, з низькими доходами і соціальним статусом.

Етнічний фактор рідко відіграє важливу роль в житті шведських банд, каже Амір Ростамі.

"Для них банда - це їхня нова батьківщина. Банда - їхня нова ідентичність", - говорить він.

Чи приховували ЗМІ інформацію про вибухи?

Ще один важливий аспект історії - це те, як вибухи висвітлювали шведські газети і телебачення.

Після потрійного вибуху в Стокгольмі шведське громадське телебачення STV звинуватили в замовчуванні фактів, коли ця новина не потрапила до вечірнього випуску.

"Я думаю, вони не дуже добре впоралися зі своєю роботою. Думаю, вони намагаються применшити значення цих новин", - говорить Міра Аксой.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Червневі вибухи не отримали широкого висвітлення в шведських ЗМІ

Професор журналістики Стокгольмського університету Крістіан Крістенсен теж здивувався, коли побачив, що частина телеканалів майже проігнорувала вибухи. Але він вважає, що тему добре висвітлювали у великих газетах та в регіональних програмах.

"Проблема в тому, що Швецією користуються як символом проблем з мігрантами, проблем лівої політики. У багатьох випадках це несправедливо", - говорить він.

З недавнього опитування компанії Kantar Sifo випливає, що найпопулярніша тема в шведських ЗМІ - на телебаченні, радіо і в соцмережах - це робота правоохоронців і забезпечення законності.

Яких заходів вживають?

У поліції кажуть, що шукають злочинців. Але у 2018 році звинувачення висунули в середньому по одному з десяти подібних епізодів.

Глава Департаменту національних операцій обіцяє, що поліція буде більш тісно співпрацювати зі спецслужбами.

Міністр внутрішніх справ оголосив про передачу поліції ширших повноважень щодо обшуків будинків. МВС планує додаткові заходи для боротьби з негласною забороною на згадку банд.

Проте мешканець Седермальм Андерс Херденстам вважає, що влада має в першу чергу забезпечити інтеграцію мігрантів.

"Я не боюся за свій район, але мене хвилюють події, що відбуваються у Швеції на національному рівні", - говорить він.

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