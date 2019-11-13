Земля, порнофільми, слуги диявола і 300 спартанців: як депутати сварились про землю

Копирайт изображения УНІАН Image caption Такий перфоманс противників ринку землі з мертвою свинею у труні сьогодні передував не менш яскравим баталіям депутаів у сесійній залі

У середу Верховна Рада зробила перший крок до того, щоб в Україні з'явився ринок землі.

Дискусії тривали кілька годин й особливим красномовством відрізнялися опоненти продажу землі.

Вони апелювали і до історичної пам'яті про "дідів", і до міфів про "нацистів, які вивозять чорнозем", і навіть до фільму "300 спартанців".

Водночас дехто з сьогоднішніх опозиціонерів раніше підтримував ідею ринку землі, однак зараз, за їхніми словами, законопроєкт "занадто сирий". Хоча мова йшла лише про перше читання.

BBC News Україна зібрала найяскравіші цитати противників та прихильників сьогоднішнього рішення.

Тимофій Милованов: земля і ДНК

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Тимофій Милованов ледь пробрався до трибуни

Міністр економіки та сільського господарства був першим, хто представляв законопроєкти про ринок землі (а їх було 11!).

Його ледь пропустили на трибуну депутати від ОПЗЖ, які сьогодні там відігравали роль "найзапеклішої опозиції". У відповідь він вирішив піти шляхом генетики.

"Земля - це ДНК нашого народу, і в цьому ДНК має бути прошите священне право власності українця на свою землю", - говорив Тимофій Милованов на тлі Іллі Киви, який нависав над ним позаду.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Ілля Кива сьогодні був дуже активним "хранителем землі"

"Кожен має свої аргументи за і проти. Але одне є у всіх - мрія бути успішним на землі. І ми повинні дати їй здійснитися. Все буде добре", - оптимістично завершив міністр під крики "ганьба" зі сторони депутатів ОПЗЖ.

Наталія Королевська: земля, діди і хранителі

"Земля - це не товар, гектар, чорнозем. Земля - це Україна", - палко продовжила депутатка від ОПЗЖ Наталя Королевська, яка колись невдало намагалася використовувати схожі вислови в агітації своєї партії "Україна - вперед!".

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Наталя Королевська була обома руками проти сьогоднішнього рішення

Вона також згадала про "дідів", які охороняли українську землю, та сучасних "харнителів", які мають її відстояти - натякаючи на сьогоднішніх опонентів ринку землі.

Юлія Тимошенко: земля і кінець України

Політична важковаговик Юлія Тимошенко звично описувала апокаліптичні сценарії, до яких призведе голосування за закони, які їй не подобаються.

"Хто захистить від того, що громадянам України з подвійним громадянством, які вже не прагнуть жити в Україні, на кордоні, не буде підкинута ідея, що земля, яка їм належить, в той же час може бути відділена від України. І в них буде на це міжнародне право", - аргументувала вона.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Юлія Тимошенко традиційно готує аудиторію до найгіршого

І додала, що позитивне голосування за ринок землі сьогодні "кончить середній клас в аграрній сфері", а у перспективі і "кончить Україну".

Михайло Папієв, ОПЗЖ: земля і слуги диявола

"Слуги народу" стануть сьогодні "слугами диявола", - прогнозував ще один представник ОПЗЖ Михайло Папієв.

"Хочу закликати згадати їхню обіцянку громадянам України, що такі важливі питання не можна вирішувати без всеукраїнського референдуму. Це величезний обман, який ви робите з "грантоїдами" і "соросятами" - ви фактично продаєте суспільну власність, яка не відновлюється - землю", - пояснив він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Іноді у залі лунали справді страхітливі прогнози

Вадим Івченко: земля і порносайти

Соратник Юлії Тимошенко по фракції "Батьківщина" Вадим Івченко також робив невтішні прогнози: "Сьогодні для України і українців "час Ч". Або ми будемо робити правильну аграрну політику і робити поступовий перехід до відносин зміни прав. Або ми продамо нашу землю транснаціональним корпораціям і спекулянтам".

А потім згадав про пікантні скандали колег зі "Слуги народу": "Колеги, хотілося б, щоб ви вивчали не порносайти - це я до деяких, - а той досвід, який напрацьовують для вас фахові аналітики".

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Богдан Яременко активної участі у сьогоднішніх дискусіях не брав

Оксана Савчук: земля і німці

Оксана Савчук, мажоритарниця від "Свободи", звернулася до тези про те, що у Другу світову з України нібито вивозвися вагонами чорнозем.

"Давайте згадаємо, як німці тоннами вивозили український чорнозем до себе, розуміючи, що наша земля має високу цінність", - відзначала вона.

Минулого року Український інститут національної пам'яті спростував цю історію як міф.

Сергій Шахов: земля і 300 спартанців

Позафракційний депутат з Луганщини Сергій Шахов пішов ще глибше в історію, й згадав війну давніх греків з персами.

"Всі дивилися фільм "300 спартанців". Коли парламентер від Дарія приїхав до Леоніда, він з посмішкою попросив всього-на-всього води і землі. Їм більше нічого не треба було від Греції. Що відповів цар Леонід? Він відправив його у прірву!" - пропонував радикальні рішення мажоритарник.

І далі пригрозив прокляттями: "Покоління проклянуть тих, хто натисне зелену кнопку".

Олексій Гончаренко: земля і приватземля

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голосування за ринок землі у першому читанні минулося "малою кров'ю". Дубінський, до речі, проглосував "за". Що буде з другим читанням?

Депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко зізнався, що раніше загалом був проти продовження мораторію на землю.

Але не сьогодні - надто вже погані новації, на його думку, пропонує партія президента Зеленського: "Зе-новація призведе до занепаду українського села".

А далі пішли натяки на колишнього власника "Приватбанку" та "симпатика Зеленського" Ігоря Коломойського: "Є "Приватбанк", "Приватнебо", буде ще й "Приватземля".

Мар'ян Заблоцький: земля і Конча-Заспа

Депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, який сьогодні представляв один з альтернативних законопроєктів, згадав про елітне передмістя столиці.

"Виборці і громадяни, як ви думаєте, серед тих, хто блокує трибуну, - скільки у них землі у власності? Якщо подивитесь їхні декларації - вони спокійно купують і продають землю… Виявляється, купувати землю у Кончі-заспі - це правильно. А бабусі у селі продати землю - це неправильно", - порівнював підходи депутат з провладної фракції.

А потім згадав соцопитування, за яким проти запровадження ринку землі виступає більшість українців.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption ОПЗЖ заблокували трибуну, але завадити голосуванню у першому читанні це не допомогло

"Знаєте, що буде популярним? Забрати всю розкрадену землю у колишніх депутатів всіх попередніх скликань. Якщо я винесу це питання на референдум, яка буде підтримка - 99 чи 100 відсотків?" - запитав він під оплески колег.

Зрештою, за законопроєкт, який відкриє ринок землі таки проголосували. Втім, лише у першому читанні.

Тож головна битва красномовства, історичних аналогій та апокаліптичних пророцтв, вочевидь, ще попереду - коли введення земельного ринку ухвалюватимуть у цілому.