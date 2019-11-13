Премія за найкраще комедійне фото природи: оголосили переможця

  • 13 листопада 2019
A lion cub goes for his dad's privates Копирайт изображения Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "Хапай життя за...". Але здається після того, як було зроблене це фото, нічого веселого між татом та левеням не відбулося

Перелякана риба, сором'язливі ведмеді, саркастичні сови та птахи, які просто опинилися не в тому місці і не в той час.

Це фіналісти нагород Comedy Wildlife Photography Awards.

Фотографію-переможця зробила Сара Скіннер у Ботсвані, і на ньому маленьке левеня "грається"...

За словами авторки фото, юна левиця "продовжує розвиватися у стаї".

Пані Скіннер ставить за мету заохотити людей зробити все можливе, щоб допомогти зберегти дику природу, "аби майбутні покоління могли насолоджуватися нею так само, як я під час моєї кар'єри".

Погляньте нижче на деяких фіналістів.

A fish chased by a shark Копирайт изображения Anthony N Petrovich/Comedy Wildlife Photo Awards
Image caption "Вона... позаду мене, чи не так?"
Two fox cubs dancing Копирайт изображения Alastair Marsh/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "Вальс пішов не так?" Ці лисиці не виграють жодної нагороди за свої танці
A bug on a leaf Копирайт изображения Kevin Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "Привіт, і доброго вам дня"
An otter holds its cheeks Копирайт изображения Harry M. Walker/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "О, Боже!" Колись бачили приголомшену видру?
A rhino sprays on a bird Копирайт изображения TilakRaJ'NagaRaJ/Comedy Wildlife Photography Award
Image caption "На свій страх і ризик.". Нарешті, справедливість для кожного, хто колись був жертвою пташиного посліду
An owl laughing Копирайт изображения Vicki Jauron/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption Чому ця сова насміхається з нас?
A monkey relaxing Копирайт изображения Thomas D Mangelsen/Comedy Wildlife Photo Awards
Image caption Маленька шимпанзе вміє розслаблятися
A bear hides behind a tree Копирайт изображения Valtteri Mulkahainen/Comedy Wildlife Photo Awards
Image caption "Раз, два, три - я збираюся тебе знайти". Не вийде, якщо так чудово сховатися
Otters waving Копирайт изображения Donna Bourdon/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "Привіт!"

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