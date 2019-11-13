Премія за найкраще комедійне фото природи: оголосили переможця

Копирайт изображения Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption "Хапай життя за...". Але здається після того, як було зроблене це фото, нічого веселого між татом та левеням не відбулося

Перелякана риба, сором'язливі ведмеді, саркастичні сови та птахи, які просто опинилися не в тому місці і не в той час.

Це фіналісти нагород Comedy Wildlife Photography Awards.

Фотографію-переможця зробила Сара Скіннер у Ботсвані, і на ньому маленьке левеня "грається"...

За словами авторки фото, юна левиця "продовжує розвиватися у стаї".

Пані Скіннер ставить за мету заохотити людей зробити все можливе, щоб допомогти зберегти дику природу, "аби майбутні покоління могли насолоджуватися нею так само, як я під час моєї кар'єри".

Погляньте нижче на деяких фіналістів.

Копирайт изображения Anthony N Petrovich/Comedy Wildlife Photo Awards Image caption "Вона... позаду мене, чи не так?"

Копирайт изображения Alastair Marsh/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption "Вальс пішов не так?" Ці лисиці не виграють жодної нагороди за свої танці

Копирайт изображения Kevin Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption "Привіт, і доброго вам дня"

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Копирайт изображения Donna Bourdon/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption "Привіт!"

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