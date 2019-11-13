Премія за найкраще комедійне фото природи: оголосили переможця

Перелякана риба, сором'язливі ведмеді, саркастичні сови та птахи, які просто опинилися не в тому місці і не в той час.
Це фіналісти нагород Comedy Wildlife Photography Awards.
Фотографію-переможця зробила Сара Скіннер у Ботсвані, і на ньому маленьке левеня "грається"...
За словами авторки фото, юна левиця "продовжує розвиватися у стаї".
Пані Скіннер ставить за мету заохотити людей зробити все можливе, щоб допомогти зберегти дику природу, "аби майбутні покоління могли насолоджуватися нею так само, як я під час моєї кар'єри".
Погляньте нижче на деяких фіналістів.
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