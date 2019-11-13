НАБУ проти банкірів: куди зникли гроші із VAB Банку і хто в цьому винен

Копирайт изображения UNIAN Image caption VAB Банк був ліквідований Національним банком у березні 2015 року

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру десятьом особам у справі про заволодіння понад мільярдом гривень стабілізаційного кредиту, який надав Національний банк України VAB Банку у 2014 році.

Серед підозрюваних - відомі банкіри та бізнесмени. У НАБУ кажуть, що загалом мають намір оголосити підозри 15-ом особам.

Ідеться про справу, яка тягнеться ще із 2016 року. Тоді її розслідували детективи НАБУ. У лютому 2019 на той час генпрокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цій кримінальній справі головного слідчого управління Національної поліції, але у серпні слідчі закрили справу за відсутністю складу злочину.

Вже у вересні генпрокурор Руслан Рябошапка скасував закриття справи, за неї знову взялися детективи НАБУ.

НАБУ та САП підозрюють цих осіб у змові і заволодінні значними коштами після того, як Нацбанк виділив 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту VAB Банку, який перебував у скрутному становищі. Через 40 днів з моменту виділення коштів, кажуть правоохоронці, НБУ визнав цей банк неплатоспроможним.

Слідство також твердить, що кредит був виданий під заставу майна банку, загальна вартість якого була у 25 разів нижчою, аніж сума кредиту і не перевищувала 75 млн гривень.

Опоненти НАБУ заявляють про "беззаконня" й удавану демонстрацію боротьби з корупцією.

Кого підозрюють?

НАБУ ще не оголосило імена усіх підозрюваних. Проте деякі з них стали відомі після того, як Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про запобіжні заходи. ВВС News Україна зібрала інформацію про цих людей.

Олександр Писарук - голова правління Райффайзен Банк Аваль із 3 жовтня 2019 року. У 2014 році був призначений першим заступником голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої. Пропрацював на цій посадів до грудня 2015 року, після цього три роки, до серпня 2019-го, був старшим експертом фінансового сектора у Міжнародному валютному фонді. До цього працював у різних фінустановах.

Національне антикорупційне бюро домагається від Вищого антикорупційного суду арештувати Олександра Писарука з альтернативою застави у 30 млн гривень. Суд має розглядати справу про запобіжний захід ближчим часом.

Микола Каленський - член Ради НБУ, колишній виконувач обов'язків начальника управління Нацбанку по Києву та області. На початку 2000-х працював головою Державної митної служби України. З квітня 2016 року був директором центрального сховища НБУ, яке забезпечує приймання, видачу банкнот і монет регіональним підрозділам.

Антикорупційний суд 13 листопада обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт терміном на 60 діб. Суд зобов'язав пана Каленського не залишати межі Київської області, не спілкуватися зі свідками, серед яких - голова Нацбанку Яків Смолій, здати паспорти і носити електронний браслет.

Алла Шульга - ексдиректор генерального департаменту банківського нагляду НБУ України. Перебувала на посаді в НБУ у 2014-2015 роках. До її компетенції входили питання нагляду за діяльністю банків і моніторинг за поверненням стабілізаційних кредитів, наданих центральним банком. Останнім часом працювала членом наглядової ради Укрексімбанку за квотою Верховної Ради України.

Вищий антикорупційний суд у ніч на 13 листопада обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою терміном 60 діб, із можливістю внесення застави у розмірі 15 млн гривень.

Копирайт изображения Twitter НАБУ

Олег Бахматюк - фактичний власник VAB Банку. Із 2007 року очолює раду директорів агрохолдингу "Авангард" та компанію "Укрлендфармінг".

Денис Мальцев - колишній голова правління VAB Банку.

Оскільки місце перебування Олега Бахматюка і Дениса Мальцева не встановлене, НАБУ оголосило підозру заочно і надіслало повідомлення за місцем їх реєстрації в Україні.

Імена усіх підозрюваних НАБУ наразі не називає, імовірно, це стане відомо після рішень Вищого антикорупційного суду щодо запобіжних заходів підозрюваним. Правоохоронці повідомили, що проситимуть суд обрати як запобіжний захід тримання під вартою із альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Проте низка ЗМІ називає імена декотрих із них. Зокрема, рідної сестри Олега Бахматюка.

Наталія Василюк, колишня голова наглядової Ради VAB Банку. Обіймала цю посаду із 2011 року до припинення діяльності банку. Є рідною сестрою Олега Бахматюка. Також є однією із керівників агрохолдингу "Авангард".

Андрій Вацюта - колишній заступник голови правління "VAB Банку.

Наталія Перець, Олександр Фаєр та Дмитро Жук - посадові особи приватних компаній, пов'язаних із власниками цього банку.

Чи була особиста вигода?

Підозри щодо колишніх посадових осіб Національного банку України багато хто вважає недоведеними.

Зокрема, Національний банк виступив на захист Олександра Писарука.

Копирайт изображения Національний банк України Image caption Олександр Писарук - другий праворуч. Нацбанк та його колишня очільниця Валерія Гонтарєва (у центрі) висловилися на його захист. Архівне фото.

"Правління Національного банку обурене врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку. Разом з першою постреволюційною командою керівництва центробанку він стояв біля витоків реформи банківського сектору, завдяки якій ми сьогодні маємо здорові, прозорі та надійні банки", - наголошують в НБУ.

"Олександр Писарук - професійний банкір з бездоганною репутацією, яку оцінили і в МВФ, де він працював останні три роки, і в міжнародній та вітчизняній банківській спільноті, де наш колега працював 16 років до призначення у НБУ і останній місяць. Національний банк нагадує, що рішення в НБУ ухвалюються колегіально, що унеможливлює визначальний вплив однієї особи на процес ухвалення таких рішень", - ідеться у заяві НБУ.

Там також повідомили, що голова НБУ Яків Смолій перервав службове закордонне відрядження та повертається до України.

Жорсткіше відреагувала на затримання і оголошення підозри ексглава НБУ Валерія Гонтарєва, яка на той час, коли стабілізаційний кредит був наданий, керувала центробанком. Щоправда, у момент ухвалення рішення про стабілізаційний кредит VAB Банку вона була у відпустці і її обов'язки виконував Олександр Писарук.

Вона називає його "найчеснішою людиною" і професіоналом. За її словами, винним у розтраті 1,2 млрд гривень кредитних коштів є власник VAB Банк Олег Бахматюк. У письмовому коментарі Liga.net вона назвала затримання свого колишнього заступника "черговою помстою", а також "беззаконням і терором".

У той самий час, колишній депутат парламенту і журналіст Сергій Лещенко наголошує: "як член правління Олександр Писарук супроводжував питання, пов'язані із виділенням грошей банку Бахматюка".

"Він вів з ним переговори, давав доручення своїм підлеглим. Правління ухвалило рішення на підставі підготовлених Писаруком документів. У підсумку Бахматюк отримав 1,2 мільярда, вніс заставу на 200 мільйонів, гроші зникли, банк луснув", - пише Сергій Лещенко у Facebook.

Бахматюк написав Зеленському

Сам Олег Бахматюк, якого вважають одним із найбагатших людей в Україні, звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням втрутитися у справу.

"Просимо зупинити призначення винних без жодного права на захист. Просимо Вас визначити переговорників, що можуть бути конструктивними у даному діалозі. Ми готові до будь-яких зовнішньоекономічних радників, що мають досвід з міжнародної роботи з реструктуризації, з аудиту", - заявив Олег Бахматюк, який зараз перебуває в Швейцарії.

Бізнесмен і раніше неодноразово заявляв, що готовий повертати стабілізаційний кредит, але відсутні правові механізми, як це зробити.

"Минулого тижня ми написали листа до Фонду гарантування вкладів, що хочемо повернути 8 мільярдів гривень заборгованості по VAB Банку та банку "Фінансова ініціатива". Наші умови - 500 мільйонів гарантійного внеску і щорічний платіж 1 мільярд гривень. Ми домовились з Фондом і міністерством фінансів активно працювати у цьому напрямі", - сказав він 12 листопада в інтерв'ю "Економічній правді".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Бахматюк вважає, що у ситуації, що склалася, винна Валерія Гонтарєва і очолюваний нею у 2014 році Національний банк.

Олег Бахматюк визнає, що правових інструментів для повернення коштів немає, але закликає парламент та уряд їх створити.

Райффайзен Банк Аваль і репутація

Підозри, висунуті керівникові Райффайзен Банк Аваль Олександру Писаруку - попри те, що вони не стосуються його діяльності на цій посаді - дали підстави експертам та бізнес-спільноті говорити про негативні наслідки для цього банку і для інвестиційного клімату в Україні.

Європейська бізнес-асоціація вказує, що "глибоко стурбована" останніми подіями навколо керівника Райффайзен Банк Аваль.

"Бізнес уважно відстежує такі ситуації, особливо при прийнятті рішень щодо здійснення інвестицій. Бізнес-спільнота закликає відповідальні органи державної влади належним чином реагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності та захищеності всіх громадян, незалежно від їх посад та політичних поглядів. Дотримання цих принципів має важливе значення для залучення додаткових інвестиційних та кредитних ресурсів в Україну, згідно з амбітними економічними цілями уряду та взятими на себе зобов'язаннями президента захищати кожного інвестора в Україні", - ідеться у заяві асоціації.

"Якщо з'ясується, що він (Олександр Писарук. - Ред.) дійсно винен в крадіжці мільярдів гривень платників податків, тоді під питанням адекватність процесу відбору співробітників такої поважної інституції. Уявляю собі заголовки в іноземних ЗМІ: МВФ спочатку взяла на роботу українського топ-корупціонера, а потім надала черговий мільярдний макростабілізаційний транш Україні.... Про Raiffeisen банк я взагалі мовчу", - пише у Facebook Вікторія Войцицька, ексдепутат парламенту і експерт у фінансовій сфері.

Райффайзен Банк Аваль впродовж кількох останніх років експерти називають найнадійнішим банком в Україні. Частка іноземного капіталу в банку - найбільша у порівнянні з іншими фінансовими установами країни.