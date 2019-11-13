Книга року ВВС: інтерактивний путівник

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Катерина Бабкіна
Мій дід танцював краще за всіх
"Мій дід танцював краще за всіх"- серія оповідань, що складаються в єдину історію п'яти родин, діти з яких знайомляться в школі першого вересня в перший рік незалежності України та залишаються друзями на все життя. Ця книжка в першу чергу про прийняття минулого. Та головне, про те, що навіть самотнім, відкинутим, поламаним теж можна вижити і жити, бо, попри все, залишається можливість врешті стати щасливим.
Галина Вдовиченко
Найважливіше - наприкінці
Чоловік і жінка у стані війни, перемир'я і розчарування, надії та віри. Тридцять п'ять років разом, дорослі діти, складний період життя. Той час, коли нарешті варто зрозуміти, що ж насправді єднало і роз'єднувало цих двох. Ця книжка про вміння прощати і співпереживати, не розмінюватися на дрібниці і бути уважними одне до одного і до себе, цінуючи кожну мить цього несамовито швидкоплинного життя.
Тамара Горіха Зерня
Доця
Події роману розвиваються навесні-влітку чотирнадцятого року у Донецьку. Донбас - це точка обнуління, місце сили, де прозвучали найважливіші запитання. І тільки там заховані потрібні відповіді. Саме тут героїня втратила родину, дім, роботу, ілюзії - і саме тут зібрала уламки життя заново, віднайшла новий смисл і опору. Ця книга назавжди змінила того, хто її написав, і змінить кожного, хто її прочитає. Бо війна - це коли ти їси землю. І що важливіше, коли годуєш землю.
Руслан Горовий
Про людей
Сучасність стає все більш безжальною. Вона задає такий темп життю, що ми просто не встигаємо розгледіти все довкола себе. І вже зовсім мало хто може пригадати те відчуття, коли думаєш... Про людей.
Марина Гримич
Клавка
Дія роману Марини Гримич "КЛАВКА" відбувається у Спілці письменників України у 1947 році під час сумнозвісного розгрому української літератури, відомого зокрема паплюженням Юрія Яновського та Максима Рильського. Українських літераторів — колег по перу, сусідів по дому — нацьковували одне на одного, користуючись їхніми амбіціями. Учасники подій по-різному вийшли з нелегкої етичної ситуації — хто з високо піднятою головою і посмішкою на устах, а хто в ганьбі і досмертних докорах сумління.
Анатолій Дністровий
Б-52
Сорокарічний Мирослав Шефер - блискучий аналітик і топменеджер іноземного холдингу в дохіпстерському Києві - живе наповну, рятуючись від кризи середнього віку в гулянках й алкоголі. Його не відпускає давня мрія стати драматургом. Заради неї Шефер нехтує кар'єрою, переступає через ілюзії шефа й кидає роботу. Якийсь час йому здається, що все відбувається так, як того хотів, але як тільки він закохується в юну Варю Кропоткіну, його світ перевертається з ніг на голову. А тим часом країна вибухає проти авторитарної влади. Кожен робить свій вибір. Епоха безтурботних нічних загулів і алкогольного шоту "Б-52" вибивається із сил.
Леся Івасюк
Зашморги
Журналістка Ореста отримує завдання від австрійського актора: знайти інформацію про остарбайтерку Марію - першу дружину його батька. Ці пошуки охоплюють кілька часових пластів і життя кількох поколінь в Австрії та Україні. Крок за кроком Ореста розплутує клубок таємниць і віднаходить людей, про існування яких не підозрювала ні вона, ні замовник.
Ірена Карпа
Добрі новини з Аральського моря
"Французька мрія" вабить стилем і романтикою, ароматом випічки і смаком вишуканого вина. Здавалося б, Париж - ідеальне місце для втечі, де легко все почати заново. Та паризькі вулиці розкривають секрети лише "своїм", а від минулого не втечеш, поки воно живе в пам'яті.... Новий роман Ірени Карпи - це історії чотирьох українських жінок у Франції, і кожна із них шукає щось своє.
Макс Кідрук
Доки світло не згасне назавжди
Сестри Рута й Індія, попри незвичні імена, проживають цілком буденні життя: Індія навчається на лікаря, Рута закінчує одинадцятий клас. Усе раптово змінюється, коли через нещасний випадок гине наречений Індії. Раніше близькі сестри віддаляються, звинувачуючи одна одну в тому, що сталося. І саме тоді, коли, здавалося б, із конфлікту вже не виплутатися, Рута виявляє, що здатна впливати на реальність у снах.
Андрій Кокотюха
Вигнанець і чорна вдова
Весна 1909 року. Київський слідчий Платон Чечель викриває жорстоку вбивцю юних дівчат - доньку таємного радника з Петербурга. Та панянка гине за тих самих обставин, що її жертви, тож впливові родичі звинувачують Чечеля в наклепі. Для суспільства Платон стає вигнанцем. Він змушений розплутати клубок смертей та дізнатись, хто винен, щоб не тільки запобігти новим злочинам, а й урятувати себе.
Євгенія Кононенко
Празька химера
Збірка короткої прози "Празька химера" — це історії психологічної химерної реальності, якої не існує, хоч вона так само жива, мов віра в любов і диво, або пошуки того найважливішого, без чого життя втрачає сенс. Жага пізнання таємного і нерозгаданого, як стосунки між чоловіком і жінкою, крізь двері замкненої кімнати, яку створив експериментатор із почуттям справді чорного гумору.
Галина Лицур-Щадей
Таке життя
У своєму творі авторка явила нам образки навколишнього світу, що його спостерігає пильним оком. Дідо й баба Софія, ворожка й нещасна Марися, німий роботящий чоловік і успішний власник "розумного дому", відлюдник Михайло у горах і осамотіла Калина з клаптиком неба в місті — вони дихають, розмовляють, "жиють" тим, що їм судилося. Історії в книзі переважно пов’язані з горами з їхнім багатством і небезпекою, зі щедрістю й суворістю і з неймовірною красою. І найголовніше, що вони про кожного з нас.
Оксана Луцишина
Іван і Феба
Дія роману "Іван і Феба" розгортається в останні роки радянської влади й у перші роки української Незалежності. Після навчання у Львові та участі у Революції на граніті Іван повертається в рідний Ужгород, де одружується з поеткою Марією, яка називає себе Фебою. Тут легко обійтися без спецефектів із горору чи трилера: сама реальність повсякденного життя підказує ходи, які за напругою можуть посперечатися з творіннями Кінга або Кустуріци.
Василь Махно
Вічний календар
Роман Василя Махна "Вічний календар" — масштабна родинна сага, в якій поєднуються і переплітаються історії кількох українських сімей від ХVII століття до наших днів. Тло — всесвітня історія, в якій ніколи не бракувало ні воєн, ні зрад, ні одвічної жаги до життя. Герої роману Василя Махна несуть у собі риси різних поколінь, національних характерів і ментальностей.
Ілларіон Павлюк
Танець недоумка
Космічний біолог Гіль переживає не найкращі часи: безробіття, безгрошів’я, сім’я на межі розлучення, ще й висока ймовірність, що проявиться спадкова генетична хвороба, в якій швидка смерть — це чи не найкращий фінал. І ось неочікувано з’являється пропозиція роботи, яка, здавалося б, вирішує всі проблеми одночасно: наукова експедиція на далеку планету.Чи виявиться рішення героя летіти, до якого підштовхує страх, правильним? І чи такі вже мінімальні ризики на далекій і химерній планеті ?
Анастасія Піка
Історії, які ніколи не закінчуються
Наше життя — щоденний потік неймовірних історій, лише встигай записувати! Герої цієї збірки — художники, таксисти, вчителі, безхатченки, працівники АЗС, невдахи-залицяльники і навіть всесвітньо відомі політики! А об’єднує їх усіх одне: бажання бути почутими. Книга для тих, хто любить сміятися, думати і вірить у людей.
Ярослав Середницький
Пані Льоля: втекти від більшовиків
Ця приватна історія, вписана в контекст трагічних подій ХХ століття, набуває особливого звучання завдяки поєднанню документальності викладу про труднощі збереження національної ідентичності та й просто людської гідності, про існування в умовах необхідності вибору меншого з двох лих – поміж більшовицьким і польським, а згодом радянським і нацистським режимами. Захоплива розповідь про непересічну долю Людмили Абсторської – тітки Льолі – та її близьких дає змогу на мить забути про належність книжки до жанру нон-фікшн.
Влад Сорд
Безодня
"Безодня" — це збірка неймовірних і на диво чесних історій, привезених автором з війни, побаченої на власні очі й прожитої впродовж чотирьох років у польових окопах. Тут немає героїзації "своїх" чи демонізації "чужих", це просто війна, котра випала на долю нашому поколінню. А війна не добирає слів та не шкодує куль, війна триває, як і кожна з цих історій.
Світлана Тараторіна
Лазарус
1913 рік. У Києві вільно сусідять люди й нечисть-упирі, чорти, перевертні, лісовики, польовики й водяники. Століттями підтримується відносний лад. Люди керують Імперією, нечисть чекає на повернення свого легендарного царя-Змія. Але одного дня все змінюється. В очереті біля Труханового острова, де здавна мешкають людиноподібні, знаходять приймака водяників з розпоротим животом.
Ксенія Фукс
По той бік сонця
Вам було коли-небудь сумно до болю у грудній клітці? Вам було коли-небудь настільки задушливо від людського нерозуміння, що неможливо дихати? Вам було коли-небудь настільки самотньо, що не хотілося жити? Головна героїня опиняється на межі. Це приводить її до закритого відділення психіатричної лікарні, де вона починає власну боротьбу, щоб знову знайти надію, радість та саму себе.
Артем Чапай
Дивні люди
Українські вчені відтворили за ДНК неандертальця. Після досягнення повноліття він виходить у великий світ, але через брак життєвого досвіду та особливості мислення український неандерталець постійно втрапляє у дивні ситуації. Але це не фантастика. Це, як з іншого приводу скаже одна з героїнь, "радше трагікомедія".
Артем Чех
Район Д
"Район "Д" – збірка історій, з яких поступово вимальовується самокритичний портрет автора, у якому можна розгледіти риси хуторянства і космополітизму, дріб’язковості й великодушності та ще багато чого. Водночас це груповий портрет кількох десятків більш або менш прописаних мешканців згаданого черкаського району з їхніми спробами пережити несподіваний перехід від пізньорадянської до ранньонезалежної України.
Гаська Шиян
За спиною
Марта – 27-річна молода успішна жінка. Понуре дитинство у маленькому містечку, мама, яка покинула сім’ю заради заробітків в Італії - це лише стало поштовхом до того, щоб зробити успішну кар’єру ейчара в айті-галузі. Марта щиро насолоджується комфортом та добробутом, який створює для себе і для свого бойфренда Макса, і намагається триматися осторонь політичних новин. Аж ось в один момент її затишний світ перевертається догори ногами. Макс бере повістку в армію...
Мартин Якуб
Мертві моделі
Новоспечений приватний детектив без ліцензії, колишній АТОвець Макс Ґедзь отримує перше замовлення — знайти зниклу фотомодель, подругу київського мажора. Здається, це справа на кілька днів — детектив майже впевнений, що дівчина просто заховалася від свого нав’язливого кавалера. Проте Ґедзь навіть не підозрює, у що він вв’язався: хтось починає полювати на моделей…