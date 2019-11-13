Всесвітній день доброти: як любов і увага до інших можуть продовжити життя

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13 листопада у багатьох країнах світу відзначається щорічний Всесвітній день доброти.

Що особисто вам може дати доброзичливе ставлення до інших людей? Внутрішнє відчуття тепла, моральне задоволення? Все це, швидше за все, правда, але вчені з нового дослідницького центру кажуть, що у доброти є і більш потужний ефект: вона може продовжити вам життя.

Співробітники Інституту доброти імені Бедарі при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA), готові до жартів із приводу своєї роботи.

"Ми дивимося на наукову сторону питання. Ми не сідаємо в коло, взявшись за руки. Ми говоримо про психологію, біологію та позитивні способи соціальної взаємодії", - говорить директор інституту Деніел Фесслер.

Поняття "доброта" недавно фігурувало у новинах.

Експрезидент США Барак Обама сфокусував навколо нього надгробну промову для ветерана Демократичної партії Елайджа Каммінгса, який помер у жовтні.

"Бути сильним чоловіком означає, зокрема, бути добрим. Немає нічого слабкого в доброті і співчутті, - сказав Обама. - Немає нічого слабкого в тому, щоб піклуватися про інших. Ви не ганчірка, коли ви принципові і коли з повагою ставитеся до інших".

Крім Обами до доброти закликала Еллен Дедженерес - одна з найбільш відомих людей в США, ведуча свого чат-шоу і відкрита лесбіянка, яку ліберальна інтернет-спільнота нещодавно засудила за дружбу з Джорджем Бушем-молодшим.

"Коли я говорю "ставитися один до одного по-доброму", я маю на увазі не тільки людей, які поділяють ваші погляди. Я маю на увазі ставитися по-доброму до всіх. Погляди тут не важливі", - сказала Дедженерес.

Тому 13 листопада, в Міжнародний день доброти, ми хочемо розібратися, що ж це означає - бути добрим, і чому це важливо.

Це питання вивчають експерти, і налаштовані вони найсерйознішим чином. Зрештою, мова йде про життя і смерть в буквальному сенсі, кажуть вони.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Немає нічого слабкого в доброті та співчутті", - сказав Обама

Дослідження Деніела Фесслера з Інституту доброти Бедарі в США присвячено тому, як, спостерігаючи за добрими вчинками інших, люди починають намагатися теж їх робити. Фесслер спробував з'ясувати, для яких людей доброта може бути "заразною".

"Я думаю, можна з усією справедливістю сказати, що ми живемо в недобре століття, - говорить він. - І тут, в США, і по всьому світу ми бачимо, як посилюється конфлікт між людьми, які дотримуються різних політичних поглядів або сповідують різні релігії".

Доброта, пояснює вчений, - це думки, почуття і переконання, які асоціюються з діями, які приносять користь іншим людям. І для всіх всім зацікавлених сторін це виступає саме кінцевим результатом, а не засобом досягнення чогось ще.

У свою чергу, відсутність доброти або черствість означає, що ви нетерпимі до інших людей і їхній добробут не виглядає для вас чимось цінним або важливим.

Це ставлення добре знайоме всім жертвам цькування в соцмережах.

Черствість, звичайно, винайшли не вчора, але зараз, як пояснює пан Фесслер, чим більшою анонімністю користуються люди, тим більше вони схильні до агресії і тим менше замислюються про почуття або добробут інших.

Доброти стає все менше

Інститут доброти створений на гроші Фонду Бедарі, заснованого філантропами Дженніфер та Мет'ю Харріс, які пожертвували на цей проєкт 20 млн доларів.

Інститут розташовується на факультеті соціології Лос-Анджелеського університету, і його мета - працювати як з населенням, так і надихати лідерів.

Харріс, за його словами, бачить велику необхідність в тому, щоб спробувати зрозуміти, чому в сучасному світі доброти стає все менше, і побудувати міст між наукою і духовним світом.

Ось кілька проєктів, якими займається інститут:

антропологи вивчають, як доброта поширюється між людьми;

соціологи аналізують, як черствих людей переконати бути добрішими;

психологи досліджують, як доброта може поліпшити настрій і зменшити симптоми депресії.

Копирайт изображения UCLA Image caption Дарнелл Хант (ліворуч) та Деніел Фесслер

Як зазначає пан Фесслер, всім відомо, що "поганий" стрес - коли ти ніяк не можеш вплинути на важку ситуацію - дуже шкідливий. Натомість "хороший" стрес, супутній складним ситуаціям, приносить задоволення від заняття - наприклад, альпінізм.

"Жити з людьми, які до вас ставляться, в кращому випадку, без інтересу, а в гіршому - з відкритою ворожістю, шкідливо для здоров'я. Це скорочує вам життя в буквальному сенсі", - говорить він.

"Тоді як і отримувати доброту від інших, і дарувати її самому - повна протилежність попередній токсичній ситуації. Ці речі для здоров'я корисні", - продовжує вчений.

Навіть незначні моменти взаємодії з іншими людьми - наприклад, коли бариста в кафе вам посміхнеться і запитає, як справи, - може поліпшити ваше самопочуття.

"Коли ви берете участь у чомусь доброму, роздумуєте про те, як проявити доброту до інших людей, - такі речі знижують тиск. Вони мають терапевтичний ефект, - підкреслює вчений. - Це допомагає при лікуванні депресії і тривожності".

"Важливий висновок"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прояв доброти має терапевтичний ефект для кожної зі сторін, кажуть вчені

Психіатр з Колумбійського університету Келлі Гардінг розглядала феномен впливу доброти у своїй недавній книзі "Ефект кроля" (The Rabbit Effect).

"Вона корисна для імунної системи, для тиску, вона допомагає людям жити довше і краще. Це правда чудово, враховуючи, що запаси доброти невичерпні, і при цьому перенасититися нею неможливо. Вона безкоштовна і широко доступна".

Пояснюючи назву своєї книги, пані Гардінг говорить: "Я чула про дослідження поведінки кролів, що проводилося в 1970-х. У однієї групи результати були краще за інших, і вчені хотіли зрозуміти, що відбувається. З'ясувалося, що за кролями з хорошими результатами доглядав особливо добрий вчений".

"Як лікар я була абсолютно вражена. Я вирішила, що це надзвичайно важливий висновок", - згадує пані Гардінг.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бути добрим до інших буває простіше, ніж до себе, каже доктор Гардінг

Доброта, підкреслює пані Гардінг, може багато чого змінити і допомогти людям краще орієнтуватися у світі. Але часто проявити доброту щодо інших набагато простіше, ніж до самого себе, зазначає вона.

"На роботі, в школі і вдома прояв співчуття веде до кращих результатів. Скажімо, в медицині технології поліпшуються, але вони ніколи не зможуть повністю замінити доброту співчутливого персоналу. Зв'язок між психічним здоров'ям і здоров'ям фізичним вкрай важливий".

Як бути добрішим

"Добрі поради" від фахівця з доброти Габріелли Ван Ріж

1. Почніть по-справжньому слухати інших (замість того, щоб відразу формулювати відповідь в голові).

2. На грубість відповідайте добротою (наприклад, якщо хтось роздратовано з вами розмовляє, дайте відповідь дружньо: "Складний день сьогодні?").

3. Намагайтеся залучити в компанію або в справу когось, хто стоїть осторонь. Це допоможе людині підняти самооцінку. Багатьох все життя ніхто не помічає і нікуди не запрошує, і це знелюднює.

4. Дія/реакція. Навчіться помічати за собою черствість і усвідомте, що ваші зачеплені почуття - аж ніяк не головне. Коли вас щось дратує, вдихніть глибше, відступіть на крок назад і подивіться на речі з іншого куту.

За словами голови факультету соціології UCLA Дарнелла Ханта, він бажає, аби Інститут доброти став протиотрутою в середовищі світової політики, жорстокості й ворожнечі - з корінням в серйозній науковій роботі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для того, щоб проявляти доброту, зовсім не обов'язково мати в усьому загальні погляди

"Ми зараз живемо в такий час, коли просто необхідно зробити крок назад і досліджувати ті речі, які роблять нас людьми, і які потенційно можуть зробити наше суспільство більш гуманним", - говорить він.

"Ми живемо в момент політичної поляризації в США і решті світу, а також за умов урбанізації, яка посилюється і веде до того, що люди все менше спілкуються безпосередньо, - продовжує вчений. - Коли люди стають свідками чиїхось добрих вчинків, це їх надихає на те, щоб їх повторити. Але ми все ще намагаємося зрозуміти, як працює механізм доброти".

"Ми хочемо перевести наше дослідження з академічної форми в доступну і застосовну в реальному світі. І зараз правильний історичний момент, щоб це зробити ", - підсумовує пан Хант.