Дитяча Книга року ВВС: інтерактивний путівник

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Володимир Арєнєв
Сапієнси
2178 рік, Київ, світ далекого майбутнього. Одного квітневого дня звичайнісінький школяр Михайло Неборак познайомився з новачком на ім’я Олександр Ненарок. У нього дві мами, дідусь-некромант і залізне серце. Але це — лише початок карколомних пригод у довгоочікуваній науково-фантастичній повісті для підлітків від письменника Володимира Арєнєва.
Андрій Бачинський
З Ейнштейном у рюкзаку
Мандрівка школярів у гори, яка мала би стати чудовим відпочинком, обернулася несподіваною пригодою для трьох однокласників — красеня-футболіста Олега, красуні Солі та тихого і таємно закоханого у Солю Юрка.
Тім Брік
Шармузіки: За межами Великої Галявини
Шармузіки зі Шмуру — дуже лякливі створіння і мають безліч різних страхів. Вони бояться висоти, темряви, дощу, але найбільше — покинути місто та вийти за межі Великої Галявини. Ніхто і ніколи не наважувався це зробити, але, одного вечора все змінилось…
Оксана Драчковська
Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама
Це автобіографічна історія-казка для діток про себе та свого синочка Назарка, який, на жаль, із самого народження є дитиною з інвалідністю і не може ходити. Мама Оксана щодня веде боротьбу за краще майбутнє для всіх особливих людей і для Назарка. Казка розповідає діткам, що не всі люди однакові, як не варто здаватися, коли важко, як триматися, коли сил не залишається і як жити в цьому світі, який, здебільшого, призначений для звичайних людей.
Оксана Лущевська
Скелет без шафи
Друзів у Ані фактично немає. Через статуру її часто обзивають і ображають однокласники, найкраща подруга Кіра переїхала в інше місто… Єдина відрада дівчинки — це наука. Зокрема, анатомія. А ще вона має особливого таємного друга, який, можливо, допоможе дівчинці стати впевненішою та популярнішою серед однокласників.
Олеся Мамчич
Ким працюватиме Яся
Героїня книжки Олесі Мамчич замислилася про свою майбутню професію. Не так просто визначитись в цьому питанні дорослим, а маленькій дівчинці - тим паче. Тому Яся випробовує власний вибір на практиці і зрештою знаходить професію до душі.
Наталія Матолінець
Академія Аматерасу
Рендалл відверто не щастить: її життя летить шкереберть, а сама вона опиняється в химерній Академії Аматерасу, куди приходять душі гордих богів, перероджуючись у нескінченному русі Колеса Долі.
Це історія про те, що найзапекліші битви — завжди з собою, найважливіші подорожі — у глибини власної душі, а любов і дружба варті того, щоб виходити за межі своїх можливостей.
Таня Поставна
Коли я була лисицею
Ця книжка про дитинство й віру в дива. Про силу дитячої уяви та стосунки зі старшими. Про те, що деколи дідусь і бабуся можуть замінити батьків. Ця книжка допомагає дітям краще зрозуміти дорослі проблеми, а дорослим — згадати дитинство. "Коли я була лисицею" — важлива книжка про сприйняття світу, яка потребує не лише читання, а й обговорення разом із дитиною. Отже, вмикайте фантазію на повну — і ласкаво просимо до світу Лисички!
Оля Русіна
Мія і місячне затемнення
Мії ніколи нудьгувати. З однокласником Матвієм та його молодшим братом Людожерчиком вони постійно потрапляють у пригоди. І цих пригод стає ще більше, коли на порозі Міїної з Дідусем квартири з’являється незнайомець — її тато. Настороженість змінюється захватом — виявляється, тато працює в астрономічній обсерваторії! А значить, Мія, Матвій і Людожерчик теж одного дня зможуть туди потрапити...
Галина Ткачук
Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака
У стародавньому Києві на Подолі жила собі дівчинка на ім’я Квасоля. У ті часи багато хто з киян умів перетворюватися на тварин чи птахів. Квасоля була білкулакою, бо перекидалася на білку. Якось у Києві з’явився таємничий невловимий злодій — Опівнічний Пожирака. Квасолин тато — відьмак Буряк, вирішив знайти спосіб відлякати ненажеру. Разом вони вирушають на пошуки інгредієнтів для чарівного зілля.
Антон Шапка
Татова борода
У тата була борода. Така довга й кашлата, що в ній могли заховатися десять маленьких хлопчиків. Коли мама готувала корисну, але страшенно несмачну перлову кашу, Сашко одразу ж пірнав у татову бороду. І мамі доводилось довго-довго перебирати її, поки вона не знаходила там синочка.