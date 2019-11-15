Дитяча Книга року ВВС: інтерактивний путівник

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2019 увійшли 11 видань. Ось коротка інформація про кожне з них.

КАТЕГОРІЯ ДИТЯЧА КНИГА РОКУ ВВС Книги в алфавітному порядку. Виберіть книгу, щоб дізнатися про неї більше Володимир Арєнєв Сапієнси Харків: Ранок, 2019. 2178 рік, Київ, світ далекого майбутнього. Одного квітневого дня звичайнісінький школяр Михайло Неборак познайомився з новачком на ім’я Олександр Ненарок. У нього дві мами, дідусь-некромант і залізне серце. Але це — лише початок карколомних пригод у довгоочікуваній науково-фантастичній повісті для підлітків від письменника Володимира Арєнєва.

Андрій Бачинський З Ейнштейном у рюкзаку Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. Мандрівка школярів у гори, яка мала би стати чудовим відпочинком, обернулася несподіваною пригодою для трьох однокласників — красеня-футболіста Олега, красуні Солі та тихого і таємно закоханого у Солю Юрка.

Тім Брік Шармузіки: За межами Великої Галявини Архіум, 2018. Шармузіки зі Шмуру — дуже лякливі створіння і мають безліч різних страхів. Вони бояться висоти, темряви, дощу, але найбільше — покинути місто та вийти за межі Великої Галявини. Ніхто і ніколи не наважувався це зробити, але, одного вечора все змінилось…

Оксана Драчковська Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама Чернівці: Чорні вівці, 2019. Це автобіографічна історія-казка для діток про себе та свого синочка Назарка, який, на жаль, із самого народження є дитиною з інвалідністю і не може ходити. Мама Оксана щодня веде боротьбу за краще майбутнє для всіх особливих людей і для Назарка. Казка розповідає діткам, що не всі люди однакові, як не варто здаватися, коли важко, як триматися, коли сил не залишається і як жити в цьому світі, який, здебільшого, призначений для звичайних людей.

Оксана Лущевська Скелет без шафи Харків: Ранок, 2019. Друзів у Ані фактично немає. Через статуру її часто обзивають і ображають однокласники, найкраща подруга Кіра переїхала в інше місто… Єдина відрада дівчинки — це наука. Зокрема, анатомія. А ще вона має особливого таємного друга, який, можливо, допоможе дівчинці стати впевненішою та популярнішою серед однокласників.

Олеся Мамчич Ким працюватиме Яся Харків: Ранок, 2019. Героїня книжки Олесі Мамчич замислилася про свою майбутню професію. Не так просто визначитись в цьому питанні дорослим, а маленькій дівчинці - тим паче. Тому Яся випробовує власний вибір на практиці і зрештою знаходить професію до душі.

Наталія Матолінець Академія Аматерасу Харків: Віват, 2019. Рендалл відверто не щастить: її життя летить шкереберть, а сама вона опиняється в химерній Академії Аматерасу, куди приходять душі гордих богів, перероджуючись у нескінченному русі Колеса Долі. Це історія про те, що найзапекліші битви — завжди з собою, найважливіші подорожі — у глибини власної душі, а любов і дружба варті того, щоб виходити за межі своїх можливостей.

Таня Поставна Коли я була лисицею Харків: Віват, 2019. Ця книжка про дитинство й віру в дива. Про силу дитячої уяви та стосунки зі старшими. Про те, що деколи дідусь і бабуся можуть замінити батьків. Ця книжка допомагає дітям краще зрозуміти дорослі проблеми, а дорослим — згадати дитинство. "Коли я була лисицею" — важлива книжка про сприйняття світу, яка потребує не лише читання, а й обговорення разом із дитиною. Отже, вмикайте фантазію на повну — і ласкаво просимо до світу Лисички!

Оля Русіна Мія і місячне затемнення Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. Мії ніколи нудьгувати. З однокласником Матвієм та його молодшим братом Людожерчиком вони постійно потрапляють у пригоди. І цих пригод стає ще більше, коли на порозі Міїної з Дідусем квартири з’являється незнайомець — її тато. Настороженість змінюється захватом — виявляється, тато працює в астрономічній обсерваторії! А значить, Мія, Матвій і Людожерчик теж одного дня зможуть туди потрапити...

Галина Ткачук Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака Харків: Ранок, 2019. У стародавньому Києві на Подолі жила собі дівчинка на ім’я Квасоля. У ті часи багато хто з киян умів перетворюватися на тварин чи птахів. Квасоля була білкулакою, бо перекидалася на білку. Якось у Києві з’явився таємничий невловимий злодій — Опівнічний Пожирака. Квасолин тато — відьмак Буряк, вирішив знайти спосіб відлякати ненажеру. Разом вони вирушають на пошуки інгредієнтів для чарівного зілля.

Антон Шапка Татова борода Харків: Ранок, 2019. У тата була борода. Така довга й кашлата, що в ній могли заховатися десять маленьких хлопчиків. Коли мама готувала корисну, але страшенно несмачну перлову кашу, Сашко одразу ж пірнав у татову бороду. І мамі доводилось довго-довго перебирати її, поки вона не знаходила там синочка. Нагору

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Путівник у номінації Есеїстика ми опублікуємо найближчим часом.

Над матеріалом працювали:

Дизайн: Олеся Волкова. Розробка: Ольга Космиліна, Фелікс Стівенсон, Олександр Іванов, Стівен Коннор.

Текст і фото: Максим Єрмаков, Яна Грибовська.

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