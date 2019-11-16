Книга року ВВС-Есеїстика: інтерактивний путівник

До Довгого списку премії Книга року ВВС - Есеїстика-2019 увійшли 8 видань. Ось коротка інформація про кожне з них.

КАТЕГОРІЯ КНИГА РОКУ ВВС - ЕСЕЇСТИКА Книги в алфавітному порядку. Виберіть книгу, щоб дізнатися про неї більше Василь Ґабор Про що думає людина Львів: ЛА "Піраміда", 2018. До цієї книги Василь Ґабор йшов майже п'ятнадцять років, збираючи для неї нові слова, образи і враження. Адже довкола відбувається так багато цікавих подій і живе так багато людей з дивними й сумними долями, що у автора з'явилося непереборне бажання розповідати саме про них. Йому захотілося розповісти друзям і землякам про те, чим він живе і про що думає. Книга народилася буквально за декілька місяців, і автор вирішив нічого не змінювати в ній і з легким серцем запропонувати своїм друзям і читачам.

Єлізавета Гончарова (Не)воля Київ: Темпора, 2019. Ця книга про пошук волі, а точніше — пошук виходу з неволі дуже різними людьми у непростих життєвих обставинах. Усі події тут розгортаються на сході України, де найбільша в країні кількість тюрем, а останні кілька років до цього додалися й інші зони несвободи: населені пункти, розташовані на лінії фронту, і незаконні місця утримання полонених на окупованих територіях. Герої репортажів гостро прагнуть волі, тому що відчувають її нестачу.

Андрій Любка У пошуках варварів Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019. Нова книжка Андрія Любки – це розповідь про землі й народи між Одесою та Трієстом, про краї, де починаються й не закінчуються Балкани. Чому серби не люблять хорватів, а словенці не вважають себе балканцями, як Дунай не лише ділить, а й сполучає Європу, де й коли македонські даїшники видурюють хабарі, в яку дівчину з Бухареста автор міг би закохатися, скільки можна випити ракії в Сараєві й узо в грецькій таверні.

Василь Махно Околиці та пограниччя Київ: Yakaboo publishing, 2019. У збірку "Околиці та пограниччя" Василя Махна увійшли есеї, опубліковані впродовж 2011–2018 років в українських журналах "Критика", "ШО" та інших виданнях, а також новий есей "Сім листівок з Америки". Есеїстику Василя Махна було номіновано на премію імені Юрія Шевельова, а книжки перекладів виходили у Польщі та Сербії.

Костянтин Москалець Стежачи за текстом Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. Есеї, вміщені у цій книжці,- про вміння жити тут-і-тепер, шукати, віднаходити й усвідомлювати себе, плекати власну неперервність і, попри плинність часу, цінувати кожну мить буття.

Тарас Прохасько Так, але... Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019. Тарас Прохасько у своєму ні з ким не сплутувальному стилі написав серію есеїв. Про одне й те саме: про майбутнє, яке було давно, і про все, що вже є, але не знати, як довго ще буде. А також про те, що спати треба уважно, снідати – по-своєму, а дивитися – зміщуючи візир. Так, але не це тут головне. Бо головний тут – тип оповіді, в якому рефлексії стають елементами сюжету.

Ірина Славінська Мої запасні життя Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. "Мої запасні життя" — дебют Ірини Славінської в есеїстиці. Авторка розмірковує про особисту історію, історію родини, збирає докупи пазли спогадів з дитинства, навчання, подорожей, робочі ситуації з перекладацької і журналістської справ.

Марія Титаренко Комунікація від нуля Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. Ця книжка — про комунікацію, але цілком із незвичного ракурсу. Авторка робить несподівані відкриття, порівнюючи спілкування дорослих і дітей. Це книжка про відновлення комунікації від нуля, підкріплена цікавими історіями і прикладами відомих спікерів, авторськими знахідками й помилками, а також жартами, грою слів і уяви. Для усіх, хто бажає переосмислити свою комунікацію і повернути втрачене. Нагору

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Над матеріалом працювали:

Дизайн: Олеся Волкова. Розробка: Ольга Космиліна, Фелікс Стівенсон, Олександр Іванов, Стівен Коннор.

Текст і фото: Максим Єрмаков, Яна Грибовська.

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