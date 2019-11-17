Втомлені Брекзитом: чим запасаються британці на випадок нестачі харчів

Копирайт изображения Reuters Image caption Акція протесту проти запасання харчами і медикаментами

Від пляшкової води, макаронів, рису, сушених фруктів, круп, чаю, борошна - і до туалетного паперу, вина, прального порошку і дитячих підгузків.

Це перелік того, чим запасаються або радять запасатися учасники різноманітних інтернет-форумів на випадок жорсткого брекзиту. Він поповнюється і розростається з кожним черговим відкладенням дати виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Перебої з постачанням і тимчасові нестачі продуктів обов'язково будуть, кажуть фахівці, адже британці дедалі більше своєї їжі завозять з-за кордону, зокрема з інших країн ЄС.

"Майже 40% продуктів, якими харчуються британці, припадає на імпорт, - каже Кріс Елліот, засновник Інституту глобальної харчової безпеки при Королівському університеті Белфаста. - Для порівняння, два десятиліття тому частка імпорту в раціоні британців не перевищувала 25%. Приблизно третина всієї їжі, яку споживають у Британії, завозиться з країн ЄС".

Тобто британці дедалі більшою мірою залежать від інших у тому, щоб себе прогодувати, наголошує експерт з харчової безпеки.

Нестерпність невизначеності

Минуло три з половиною роки після доленосного для Британії референдуму про вихід із ЄС - а "віз членства і нині там": і суспільство загалом, і політичний клас зокрема охоплені синдромом, який можна окреслити як втома від брекзиту.

Image caption Головне при запасанні консервованими продуктами - не проґавити дату, коли закінчується термін зберігання

Його симптоми? Або неконтрольоване роздратування, або затуманення очей співрозмовника поволокою депресивної байдужості. Невизначеність втомлює, виснажує психіку, дратує і сприяє поширенню агресії, кажуть психологи.

А лідери бізнесу, понадто того, що залежить від постачань з Європи, вказують на економічні кошти невизначеності - яка обертається відчутними збитками від не підписаних контрактів і неукладених угод.

Досі найґрунтовніші підрахунки втрат британської економіки внаслідок розриву багатьох десятиліть членства у ЄС, що їх на замовлення уряду зробив авторитетний Інститут фіскальних досліджень, показали, що за будь-якого варіанту брекзиту - чи з угодою, м'якого брекзиту, чи без угоди, жорсткого - Британія через 15 років буде біднішою, ніж якби вона залишалася в складі Євросоюзу.

Довге прощання

Розколоте британське суспільство загалом прагне визначеності: навіть опоненти брекзиту кажуть, що воліли б залишити цей процес позаду - і забути, як про кошмарний сон, про ці три з половиною роки сум'яття, протистоянь натовпів під різними прапорами і розбурханих пристрастей.

Вони кажуть, спираючись на цифри економістів, навіщо виходити з ЄС, якщо країні там краще, а британцям членство вигідніше? Але так звані брекзитери на це заперечують, що готові піти на економічні поневіряння - аби лиш якомога швидше скинути із себе пута політичної залежності від бюрократів у Брюсселі. Мовляв, навіть бідніші, зате - вільні.

Але і тут панує повна невизначеність - як щодо способу виходу з ЄС, так і власне того, чи він відбудеться до 31 січня 2020 року. Неспроможність забезпечити брекзит лежить в основі вже других від часу референдуму загальних виборів - і спроби перезавантажити парламент.

(Частина проєвропейських партій - валлійська Плайд Камрі, ліберал-демократи і зелені - утворили на виборах альянс за ЄС. Тобто будуть висувати і підтримувати в себе на округах єдиного проєвропейського кандидата)

Фальстарт номер…

А поки триває виборча кампанія, в головах простих британців точиться внутрішня боротьба іншого штибу: чим запасатися на випадок нестачі харчів - апокаліптичного сценарію порожніх полиць, якими споживачів лякають зацікавлені в панічному скуповуванні організації і шукачі бізнесових ідей або швидкої поживи в "мутній водичці" політичної невизначеності і масового сум'яття.

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Ще коли наближався перший крайній термін імовірного жорсткого брекзиту - 31 березня 2019 року - створена у Facebook група, переважно з тих, хто голосували проти виходу з ЄС, уклала перелік тих продуктів, якими потрібно запастися на випадок неминучих перебоїв з постачанням. Назва групи - 48% Preppers. Саме стільки учасників референдуму 23 червня 2016 року проголосували за те, щоб залишитися в складі ЄС.

Туди увійшли предмети першої необхідності і ті продукти, які здатні довго зберігатися. Свіжа продукція подорожчає, кажуть фахівці, але салат чи рибу наперед не заготуєш.

А останнє опитування, проведене на замовлення об'єднання оптової торгівлі, виявило, що кожен п'ятий британець витратив у середньому 380 фунтів ( приблизно 500 доларів), щоб купити продукти на запас. Загалом таке скуповування сумарно оцінили в 4 млрд фунтів ( понад 5,1 млрд доларів), написала нещодавно газета Guardian, редакція якої загалом налаштована проти брекзиту.

Слово на "Б"

Копирайт изображения Reuters Image caption Забагато туалетного паперу не буває, кажуть песимісти

Проаналізувавши списки продуктів, які найчастіше фігурують у присвячених брекзиту дописах на форумі Mumsnet, дослідники виявили 700 найменувань, із яких можна виокремити такі найпопулярніші:

Паста

Туалетний папір

Рис

Пастеризоване молоко

Консервовані томати

Квасоля

Фрукти в бляшанках

Рибні консерви (тунець)

Борошно

Чай

Кава

Ліки

Дріжджі

Сечевиця

Пляшкова вода

Вино

Звісно, це на додачу до інших потрібних мамам речей, таких як улюблене їхніми малятами дитяче харчування чи підгузки.

А кмітливий бізнесмен з міста Лідс Джеймс Блейк побачив у панічних настроях співвітчизників гарну бізнес-ідею. Він почав продавати так звані Brexit Box - набори необхідного на 30 днів, куди входить харчування у формі одноразових порцій, фільтр для очищення питної води і засіб для розведення вогню.

Брекзит-бокс творчо переосмислює ідею бебі-боксу, але з тією суттєвою різницею, що якщо набір для немовляти точно стане в пригоді всім свіжо спеченим батькам, то брекзит-бокс відіграє роль заспокійливого для схильних до паніки.

Image caption До Брезит-боксу входять сухі пайки, фільтр для питної води і гель для розведення вогню

Урядові речники на всіх рівнях запевняють, що будь-які перебої з постачанням у випадку жорсткого брекзиту будуть нетривалими і невідчутними, але це ті самі урядовці, які вже кілька разів запевняли, що до 31 жовтня Велика Британія вийде з ЄС - хай там що!

Тож навчені досвідом, британці йдуть на другі вже загальні вибори, щоби втілити брекзит (або його скасувати!) - і принаймні частина з них тримає продукти на чорний день, або день свободи від диктатів ЄС - залежно від табору, до якого вони належать.

Бо чи ти за брекзит, чи проти, а родину годувати треба всім.

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