63 учні у класі: досвід однієї з британських шкіл

Копирайт изображения BROADCLYST PRIMARY SCHOOL Image caption 63 шестикласники разом навчаються у цій аудиторії у школі Броудкліст, що поблизу Ексетера

Минулого місяця школа з передмістя Ексетера потрапила у новини, коли з'ясувалося, що у ній є класи по 60 учнів і більше. Журналістка BBC News провела у початковій школі Броудкліст Ком'юніті цілий день, щоби відчути на собі переваги й недоліки такої форми навчання.

"Каллум. Каллум. Каллум".

Озброєна мікрофоном, вчителька Бонні Вільямс проводить ранкову перекличку; її клас настільки великий, що не обійтися без повторів.

Вона швидко просувається по списку з 63 людей; учні сидять перед нею у великому кабінеті, де три ряди парт складають амфітеатр. На стіні за нею - перелік завдань на цей день.

Станом на дев'яту ранку шестикласники цієї школи, що у графстві Девон поблизу м. Ексетер, уже провели пів години за завершенням домашньої роботи та оглядовими питаннями з математики й англійської; вони готові до початку уроків.

Image caption Вчителька Бонні Вільямс працює у цій школі четвертий рік

За кожним учнем закріплене місце з устаткуванням вартістю у 750 фунтів (близько 960 доларів США), до якого входять ноутбук, мишка і смарт-ручка. Завдяки використанню новітніх технологій уроки миттєво завантажуються до хмарного сховища, де їх можна переглянути у будь-який час.

Цей клас, яким керують двоє вчителів і двоє асистентів, щодня проводить разом не менше трьох годин, вивчаючи базові предмети, такі як математика, англійська та історія.

10-річний Ґас вважає, що така кількість учнів не шкодить навчанню: "Хоча нас так багато і клас величезний, ми всі бачимо вчительку, бо так поставлені парти, - каже він. - Зате нам цікаво спілкуватись - це одна з основних переваг великого класу".

З ним погоджується однокласниця Джесс, якій також 10 років.

"Якщо у вас в класі десятеро дітей, ви не почуєте стільки цікавих думок. І не буде такого вибору друзів". Вона розповідає, що кожна дитина має особистого куратора, з яким зустрічається щотижня для постановки цілей. "Коли виникають проблеми, вони нам допомагають".

Image caption Кожному учневі надається ноутбук

Директор цієї школи Джонатан Бішоп вважає аудиторію-амфітеатр "футуристичним середовищем, своєчасним у ХХІ столітті". За його словами, 90% його учнів виконують нормативи у читанні, письмі та математиці; це набагато перевищує вимогу міністерства освіти (65%).

Пан Бішоп переконаний, що невеличкі класи не є необхідною передумовою для якісної освіти. "Думаю, це не більше ніж традиція, що в класі повинно бути до 30 учнів. Жодні наукові докази того, що для якісної освіти учнів має бути не більше тридцяти, мені не відомі".

"Такий гнучкий навчальний простір, як у нас, разом із підтримкою досвідчених і майстерних учителів, набагато сприятливіший для досягнення мети, ніж маленькі класи з тридцятьма дітьми".

Копирайт изображения BROADCLYST PRIMARY SCHOOL Image caption Державна інспекція освітніх закладів Ofsted назвала цю школу "видатною"

Новітні технології посідають центральне місце у методиці школи Броудкліст. Вона - ініціатор Глобальної підприємницької програми, що дає дітям практичний досвід у галузях маркетингу, веб-дизайну і бухгалтерського обліку. За допомогою камер, встановлених по всіх кутах аудиторії, програма об'єднує класи з різних частин світу, від Ізраїлю і Домініканської республіки до Йорданії та Іспанії.

"Чудово, що у нас є доступ до таких технологій, адже це дозволяє нам чути безліч різних думок і багато чого бачити", - каже Ґас.

Після базових предметів клас розбивається на групки розміром до 15 осіб. Якщо ви думаєте, що підтримувати дисципліну серед 63 учнів неможливо, варто лише подивитися, як вони виходять з аудиторії: рівненькою "змійкою", наче навчені хореографом.

У менших групах діти вивчають природничі науки, мистецтво і музику. Щодо фізкультури, тут дітям пропонують вітрильний спорт, гірські велосипеди, альпінізм, футбол і танці.

Image caption На уроки мистецтва, музики та фізкультури шестикласники розходяться по менших групах

За кількома винятками, уряд наполягає, щоб у молодших класах було не більш ніж по 30 учнів; але для середніх класів ліміт не встановлений.

Профспілки ж виступають за поширення такого ж ліміту на всі класи, незалежно від віку учнів. На їхню думку, менші класи "позитивно позначаються на учнівському досвіді", а у більших класах зростає ризик для здоров'я та безпеки учнів.

Ханна Пекем - представниця Національної профспілки освітян у Південно-західному регіоні Британії - сказала нашому кореспонденту, що новина про клас з 63 учнями викликала у неї "крайній подив і тривогу".

"У класах нормального розміру вчителі мають змогу помічати у дітях дрібніші нюанси, які не завжди очевидні, - каже вона. - Надавати ж таку особисту підтримку в класах, де понад 30 чи навіть 25 учнів, надзвичайно важко".

Вона боїться, що інші школи теж збільшуватимуть свої класи, навіть якщо вчителям це "дуже незручно".

Image caption За межами загального класу в амфітеатрі, групи не перевищують 15 осіб

На питання про те, чи обумовлений розмір класу фінансовими причинами, пан Бішоп відповідає: "Справа не в грошах".

"Справа у забезпеченні якісної освіти, - каже він. - Разом з учнями у нашій футуристичній високотехнологічній аудиторії постійно перебувають четверо дорослих. Можна було б посадити їх у традиційному кабінеті по 30 дітей на одного вчителя, і це було б дешевше".

Пані Вільямс, старша вчителька того самого 6-го класу, стверджує, що розмір класу не збільшує її завантаженості. Що справді "полегшило її життя", то це налагодження процесів планування, перевірки робіт тощо.

Вона також підкреслила переваги співпраці з трьома іншими вчителями: "Оскільки у нас командна робота, ми можемо доповнювати і підтримувати одне одного".

"Розмір класу абсолютно не впливає на кількість підтримки, яку ми надаємо дітям", - зауважує вона.

"Я працюю тут уже четвертий рік і дуже не задоволена; навіть не уявляю, чи змогла б я повернутися до старої форми викладання".

Що кажуть дослідження?

Дослідження виявили кореляцію між невеликим розміром класу та навчальними досягненнями; та схоже, ця кореляція слабшає мірою того, як учні дорослішають, - сказано у звіті міністерства освіти Великої Британії.

За даними Фонду збагачення освіти (Education Endowment Foundation), зменшення розміру класу справді може приносити дітям користь, та це стосується лише класів із менш, ніж 20 чи навіть 15 учнями.

Д-р Стівен Керран, учитель з 35-річним досвідом і радник уряду, вважає, що великі класи можуть бути "надзвичайно корисними" - за умови, що школа "мудро і ефективно" використовує ресурси.

"Це непохитне уявлення, що в класі може бути лише 30 учнів і більше число ви ніяк навчити не зможете… Мені воно видається хибним", - каже пан Керран. На його думку, технології можуть звільнити вчителів від монотонної роботи, дозволяючи "ефективніше використовувати свої експертні знання".

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