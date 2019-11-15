На складі у Балаклії сталися вибухи: є загиблі і поранені військові

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На Центральній артилерійській базі в Балаклії під час планових робіт з розмінування пролунали 20 вибухів. Двоє саперів загинули через несумісні з життям поранення. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"З метою утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, з урахуванням всіх заходів безпеки, здійснювалось планове знищення залишків боєприпасів у спеціально обладнаному для цього місці - котловані, пролунало близько 20 вибухів", - заявили в Генштабі.

Станом на 15:20 до лікарень доправили чотирьох військових, а о 16:20 в Генштабі повідомили про смерть двох саперів.

"За уточненою інформацією медиків, троє з поранених - у важкому стані, один - середньої важкості", - повідомили в Генштабі про стан поранених військових.

В Генштабі наголошують, що місцевим мешканцям та інфраструктурі, а також сховищам боєприпасів, нічого не загрожує. О 15:13 вибухи припинилися.

У березні 2017 році в Балаклії сталися вибухи на складах боєприпасів, було евакуйовано 20 тисяч людей. Тоді місто сильно постраждало, будинки 90 родин або 176 людей не підлягали відновленню.

За весь час детонації боєприпасів були пошкоджені 373 об'єкти, з них 339 житлових будинків.

Одна жінка внаслідок вибухів загинула, ще одна отримала поранення. В Міноборони називали причиною вибухів диверсію.

У травні 2018 року через загоряння сухої трави сталася пожежа на території 65-го арсеналу поблизу Балаклії, її вдалося загасити без суттєвих наслідків.

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