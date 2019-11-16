Цифрова мода: 10 тисяч доларів за сукню, якої не існує

Копирайт изображения Shogo Kimura Image caption Мері Рен у цифровій сукні, яку подарував їй чоловік

Річард Ма, виконавчий директор охоронної компанії Quantstamp із Сан-Франциско, витратив 9500 доларів на сукню для своєї дружини.

Це великі гроші за сукню, особливо якщо її не існує, принаймні, фізично.

Йдеться про так звану "цифрову сукню", дизайн якої розробив модний дім Fabricant. Насправді ж це - фото із зображенням дружини Річарда, Мері Рен, яке потім можна викласти у соцмережі.

"Це, безперечно, дуже дорого, але це - своєрідна інвестиція", - пояснює Річард Ма.

Чоловік розповідає, що він і його дружина зазвичай не купують дорогий одяг, але ця річ матиме, на його думку, довгострокову цінність. Тому він і вирішив її придбати.

"За 10 років всі будуть носити цифровий одяг. Це унікальний подарунок, справжня ознака часу".

Пані Рен розмістила фото у цифровій сукні на своїй сторінці в Facebook та у додатку WeChat.

Копирайт изображения Carlings Image caption Цифровий одяг від Carlings розкупили як гарячі пиріжки

Цифрова колекція

Carlings - ще один модний дім, що завойовує цифровий простір. Минулого жовтня скандинавська компанія випустила цифрову колекцію вуличного одягу. Мінімальна ціна одиниці - 11 доларів.

Колекцію повністю розкупили за місяць.

"Ми продали все. Це звучить трохи дивно, адже, якщо ви працюєте з цифровою колекцією, це теоретично неможливо - тому що ви можете створювати стільки образів, скільки забажаєте", - пояснює Ронні Мікалсен, директор бренду Carlings. - Ми встановили обмеження на кількість одягу, щоб зробити його більш особливим".

Використання виключно цифрових технологій дозволяє дизайнерам створювати елементи, які можуть розширити межі можливого або екстравагантного.

"Ви б не купили звичайну білу футболку в цифровому вигляді, правда ж? Тому що немає сенсу показувати її. Це має бути щось, що ви б не наважилися або не могли дозволити собі купити у реальному житті", - пояснює пан Мікалсен.

Копирайт изображения Carlings Image caption Поки цифрова мода не стала по-справжньому популярною, дизайнерам Carlings доводиться шукати додатковий заробіток

Спочатку цифрова колекція Carlings була лише елементом реклами реального одягу. Але у модному домі вважають, що ця концепція має потенціал, і до кінця 2019 року планують випустити другу лінію цифрового одягу.

Ще один представник фешн-індустрії, компанія Fabricant, щомісяця випускає нову лінію цифрового вбрання і безкоштовно розміщує його на своєму вебсайті. Однак, щоб клієнт міг створити необхідний образ, потрібні спеціальні навички і програмне забезпечення.

Тому поки цифрова мода не стала по-справжньому популярною, дизайнерам Carlings доводиться шукати додатковий заробіток.

"Ми заробляємо, обслуговуючи модні бренди та ритейлерів, створюючи контент, де є естетика і мова цифрової моди", - говорить засновник Fabricant Керрі Мерфі.

Не зовсім зрозуміло, хто купує цифровий одяг від Carlings або завантажує вбрання від Fabricant.

Ронні Мікалсен каже, що Carlings продала від 200 до 250 цифрових речей. Ми спробували знайти їх в Instagram, і виявили, що четверо людей, які не мали відношення до компанії, незалежно один від одного придбали колекцію.

Але був також одяг, яким могли поділитися лише приватним чином.

Копирайт изображения The Fabricant Image caption Бажаєте щось особливе, що відповідало б моменту і локації? Дизайнер цифрового одягу виконає будь-яку вашу забаганку

Ембер Дже Слоутен, співзасновник і дизайнер Fabricant, визнає, що завантажують одяг здебільшого професіонали галузі, які використовують програмне забезпечення CLO 3D.

"Деяким людям просто цікаво подивитися, як виглядають файли з цифровими сукнями. Вони просто хочуть мати таку річ".

Маршал Коен, головний аналітик відділу роздрібної торгівлі NPD Group, називає появу цифрової моди "дивовижним явищем", однак, чи залишиться вона на довго - це питання.

"Не думаю, що це буде щось значне і залишиться з нами назавжди".

Він каже, що така технологія розрахована на людей, які прагнуть мати ідеальний імідж.

"Якщо вам не подобається ваш гардероб, у вас є можливість виглядати так, ніби ви носите лише найновіше і найкраще".

Копирайт изображения EPIC GAMES Image caption Джерелом натхнення для цифрової моди стали комп'ютерні ігри

Гравці комп'ютерних ігор вже давно не шкодують грошей на одяг або так звані "скіни" для своїх ігрових персонажів. Це почасти надихнуло Fabricant на роботу в цифровому просторі.

"Наша колекція - це своєрідний зв'язок між скінами і цифровим одягом. Це єдина причина, чому ми обрали саме такий формат для нашої колекції, - розповів Ронні Мікалсен. - Ми маємо усвідомлювати, що світ змінюється. Це стосується як технологій, так і способу життя людей".

Дизайнери, що працюють над "скінами" для ігор, стикаються з додатковими проблемами - вони мають переконатися, що одяг відповідає історії та характеру героя.

Моделювання одягу - справа непроста. Іноді, щоб отримати бажаний результат, доводиться зробити до 70 спроб. Але найскладніше починається, коли дизайн вже готовий, розповідає консультант Джейнл Хіменес.

Скіни мають бути функціональними, адже гра - це середовище, що, на відміну від цифрової моди, передбачає активні рухи, боротьбу або танці.

"Для такої гри, як League of Legends, необхідно проєктувати одяг за допомогою графічних систем 3D. Там є звукові ефекти, є анімація. Усе це треба зібрати і зробити так, щоб персонажі почувалися так, ніби виконують різнопланові ролі.

І це історія не про одяг, а про здатність бачити актора у різних образах".

Копирайт изображения Carlings Image caption Купуючи цифровий одяг, можна не боятися, що помилишся з розміром

Вплив комп'ютерних ігор та зміни в смаках клієнтів дають дизайнерам підстави думати, що цифровий одяг матиме довгостроковий вплив.

"Цифрова мода стане важливою частиною бізнес-моделі у фешн-індустрії", - каже керівник Інноваційного агентства у Лондонському коледжі моди Меттью Дрінквотер. - Повністю її вона, звичайно, не замінить. Але стане її важливою частиною".

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