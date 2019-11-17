Швейцарія зберігає запас кави на випадок війни. І не хоче від нього відмовлятися

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Швейцарці перестали б бути собою, якби не були добре підготовлені до усього. Це країна, де у кожної родини є свій ядерний бункер. Країна, у якій щороку звучить навчальна повітряна тривога. Країна, яка, хоча і є однією з найбагатших у світі, запасає на випадок надзвичайної ситуації тисячі тонн товарів. Зокрема й кави.

Коли на початку цього року швейцарський уряд виступив із пропозицією припинити запасати каву, ця ідея зустріла запеклий опір.

На думку уряду, цей низькокалорійний напій із невисокою поживною цінністю не належить до життєво необхідних.

Але ініціатива влади призвела до суспільного протесту. Швейцарці - серед світових лідерів за споживанням кави, і багато хто в країні, здається, вважає її якраз життєво необхідною.

Зіткнувшись із протестом, уряд пообіцяв переглянути свої пропозиції.

Копирайт изображения Reuters Image caption Запас кави у Швейцарії - 15 тисяч тонн. У надзвичайній ситуації цього вистачить на 3 місяці

Запас кави обсягом 15 тис. тонн, якого вистачить понад 8 млн жителів країни на 3 місяці, наразі входить у Швейцарії у перелік життєво необхідних товарів.

Цей список включає зокрема цукор, борошно, олію, рис, паливо, питну воду і ліки.

Чому потрібно мати цей запас?

Швейцарія, яка не має виходу до моря, виробляє лише половину необхідних їй харчів. Гострий дефіцит під час обох світових воєн ХХ століття спонукав уряди створювати запаси для підтримки населення у разі надзвичайної ситуації.

Виробники товарів з основного списку за законом зобов'язані зберігати певну кількість продукції, натомість уряд платить їм за зберігання.

Передбачається також, що і самі громадяни мають запаси на випадок надзвичайної ситуації: питну воду, їжу на тиждень, світильник чи ліхтар, туалетний папір.

Зовсім нещодавно, у 2016 році, уряд країни випустив відео німецькою мовою з докладним описом того, як найкраще підготуватися до природного лиха, катастрофи або надзвичайної ситуації.

Копирайт изображения Alertswiss Image caption Кадр з відео: Тім (ліворуч) зовсім не готовий до надзвичайної ситуації, на відміну від Тома (праворуч)

У відео показані дві людини: Том, який підготувався, і Тім, який ні. У Тома є запаси на чорний день, а Тіму буде нічим годувати родину в разі катастрофи.

Втім, згідно зі статистикою, лише третина сучасних громадян Швейцарії робить запаси про всяк випадок.

Швидке і зовсім ненаукове опитування на цю тему в кафе Берна викликає сміх.

Коментарі наступні: "Ні, але моя бабуся запасла макарони", "У мене немає місця, моя квартира занадто мала", "Ні, єдині речі у моєму льосі - це мої лижі".

Так чому ж кава - священна?

Схоже, швейцарці очікують, що уряд буде робити для них запаси, зокрема й кави.

Країна випиває приголомшливу кількість цього напою за рік - 8 кг на людину. Рідко можна зустріти швейцарця, який кави не п'є: кава з молоком вранці, еспресо або ристрето після обіду і вечері - це ритуали повсякденного життя країни.

Позбутися цього навіть на тиждень здається неймовірним.

І тому уряд, ошелешений масштабом обурення проти своєї ініціативи і, можливо, під тиском швейцарських виробників кави, що не бажають втрачати гроші за її зберігання, відмовився від своєї пропозиції.

Не найдурніша ідея, чи не так?

Федеральне управління національної економіки Швейцарії використало несподіваний ажіотаж навколо теми, щоб нагадати людям, що робити запаси - це не зовсім божевільна ідея, навіть якщо в інших країнах від цієї практики відійшли.

Великомасштабні війни на кордонах Швейцарії найближчим часом навряд чи можливі, але на думку уряду, громадяни повинні готуватися до стихійних лих, кібератак і дефіциту, викликаного глобальними економічними кризами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед тих, хто зобов'язаний запасати каву - кавовий гігант Nestle

І зовсім нещодавно Швейцарії довелося у ці самі недоторканні запаси залізти. Минулого року рівень води у Рейні впав до такого низького рівня, що судна, що перевозили добрива, не могли потрапити до Швейцарії. Тоді якраз запаси і стали у пригоді.

А під час глобальної нестачі антибіотиків у 2017 році швейцарські лікарні уникли кризи, тому що був запас необхідних ліків.

Так що цілком ймовірно, що швейцарський уряд і далі буде зберігати свої запаси при повній підтримці своїх громадян (доти, доки у переліку необхідних товарів залишатиметься кава).

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