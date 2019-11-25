Чи дозволяти працівникам спати на роботі?

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Спати в офісі? Як можна. Так вважає уряд США. Але експерти з ним не погоджуються, і кажуть, що настав час переглянути цю догму.

Американський уряд вирішив підійти до цього питання суворо.

Денний сон федеральних службовців не схвалювали вже давно, однак і не забороняли.

І от минулого місяця Адміністрація служб загального призначення (незалежна агенція уряду США. - Ред.) оприлюднила відповідну директиву.

"Спати у федеральних будівлях заборонено. Окрім випадків, коли є дозвіл уповноваженої особи", - йдеться в документі.

Незрозуміло, що стало причиною такого підходу - в агенції відмовилися від коментарів - але це не вперше, коли уряд відкрито бореться зі спробами працівників трохи подрімати на роботі.

У 2018 році Державна ревізійна служба штату Каліфорнія доповіла про працівницю Департаменту транспортних засобів, яка спала на робочому місці близько трьох годин щодня.

Чотири роки її сну коштували державі 40 тисяч доларів, йдеться в документі відомства. При цьому колеги мусили її прикривати.

Безпосередній керівник не робив жінці зауважень, тому що думав, що у неї проблеми зі здоров'ям.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Суддя Верховного суду Рут Бадер Гінзбург задрімала під час промови Барака Обами у 2015 році

Думка про те, що працівники можуть колективно надолужити втрачене, у багатьох викликає занепокоєння, але є ті, які кажуть, що короткий сон на роботі, навпаки, збільшує продуктивність, а не зменшує її.

Лікар Лоуренс Епштейн, колишній президент Американської академії медицини сну (AASM), науковий директор "Журналу клінічної медицини сну" в Бригамі та лікарні акушерства і гінекології в Бостоні, вважає, що близько 70 мільйонів американців страждають від розладів сну.

Фахівці дослідницького університету у Мансі, штат Індіана, дослідили тривалість сну у 150 тисяч людей. Виявилося, що кількість тих, хто спав сім годин на добу або менше, зросла до 35,6% у 2018 році, тоді як у 2010 році цей показник становив 30,9%. Близько половини респондентів, які були поліцейськими і медичними працівниками, повідомили, що не висипаються.

"Деякі компанії усвідомлюють проблему і багато роблять для її вирішення. На жаль, наші урядові установи дуже відстають у цьому питанні", - сказав пан Епштейн BBC. - Це те, що можна і необхідно вирішувати, але, на жаль, часто ігнорується".

Недосипання впливає на здоров'я людей і, як результат, - на економіку.

Дефіцит сну може стати причиною значних проблем зі здоров'ям. Серед них - ожиріння, діабет, серцеві захворювання, інсульт, а також психічні розлади, зокрема тривожність і депресія.

Аналіз, який 2016 року провела американська некомерційна організація RAND, вказує на те, що недосипання працівників коштує економіці США 411 млрд доларів на рік.

Лоуренс Епштейн та інші експерти підтримують надання працівникам можливості трохи подрімати на роботі.

"Люди, які недосипають, працюють не найкращим чином і мають більший ризик нещасних випадків на робочому місці. Це, зрештою, обходиться компаніям значно дорожче", - говорить пан Епштейн.

В інших країнах до короткого відпочинку під час робочого дня ставляться більш лояльно, ніж у США. У Японії компанії встановлюють звукоізоляційні капсули, щоб працівники, які регулярно затримуються на роботі, могли відпочити.

Ця "мода" поступово приживається і в США.

Деякі підприємства, як наприклад виробник морозива Ben & Jerry's, створюють зони відпочинку. Це - невелика кімната, де є диван і тонка ковдра.

Працівники між собою називають її "кімнатою Да Вінчі".

Копирайт изображения BIM Image caption Таку кімнату відпочинку облаштувала у своїй штаб-квартирі компанія Ben & Jerry's

Для "відпочивальників" встановили правила - зняти взуття і спати не більше 20 хвилин. А от хворих працівників відправляють додому.

Однак, навіть такий демократичний підхід не всім до вподоби, розповідає представник Ben & Jerry's Лора Петерсон.

Спочатку всі, хто хотів перепочити, мали вказати своє ім'я у спеціальному реєстраційному листі. Однак, після того, як один з працівників записався як Дональд Дак, від цієї практики вирішили відмовитись.

"Не всі хочуть визнавати, що сплять вдень на роботі, - розповідає пані Петерсон, яка за три роки роботи в компанії користувалась кімнатою чотири рази. - Я й сама іноді бере коротку перерву на сон. І кожного разу налаштовую будильник, щоб не проспати. Так, це - гарна ідея. Я почуваюся більш енергійно".

Її колеги з нею погоджуються.

"Коли я вперше приліг на тому диванчику, то почувався трохи дивно. Але результат перевершив всі очікування, і я припинив соромитися", - ділиться враженнями Роб Мічалак, який працює у головному офісі.

Копирайт изображения MetroNaps Image caption Персональні капсули для ергономічного сну від MetroNaps можна побачити в лікарнях, аеропортах та університетах

А тим часом корисна ідея перейшла у бізнес-площину, і у Північній Америці з'явилися компанії, які заробляють на цьому гроші.

Нещодавно відкрила свої двері перша канадська студія сну Nap It Up. Її засновниця, Мехзабін Рахман, каже, що ідея побудувати на цьому бізнес виникла, коли вона працювала у банку і допізна засиджувалась на роботі.

Студія розташована у діловій частині Торонто. "Білі комірці" можуть заскочити під час обідньої перерви і трохи перепочити. Ціна питання - близько 8 доларів за 25 хвилин.

Ліжка розділені важкими шторами, а кімната наповнена заспокійливим ароматом лаванди.

Компанія MetroNaps розвинула цю ідею ще більше. Вони створили ергономічну капсулу сну - конструкцію, яка забезпечує відпочинок у зручному і правильному положенні. А її футуристичний дизайн додає естетики й натхнення.

Капсули набирають популярності в місцях, які працюють за цілодобовим розкладом, - лікарнях, фабриках та аеропортах. Генеральний директор MetroNaps Крістофер Ліндгольм каже, що вони наразі розширюють коло споживачів, і тепер серед їхніх клієнтів - оздоровчі клуби та університети.

"Коли ми починали, люди думали, що ми збожеволіли: рекламуємо сон на роботі, - каже пан Ліндгольм. - Раніше компанії сприймали як належне, що працівник - завжди на роботі та готовий виконувати свої обов'язки".

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