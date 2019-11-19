"Конкурс капітанів квартал програв" - соцмережі про батл Зеленського-Тимошенко

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Соцмережі бурхливо реагують на обмін в'їдливими жартами між президентом Володимиром Зеленським та Юлією Тимошенко. І більшість віддає перевагу в дотепності не колишньому коміку, а досвідченому політику.

Заочна суперечка розпочалася у вівторок у першій половині дня - з поста президента. Пані Тимошенко напередодні в ефірі телеканалу ICTV заявила про перехід в опозицію до Зеленського і поскаржилася, що марно пропонувала представників своєї команди на посади у владі.

"Є дуже давня українська традиція. Раз на п'ять років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ", - жорстко відреагував на слова Тимошенко президент на своїй сторінці в Facebook.

"Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою народу" у Верховній Раді", - заявив президент.

За словами Зеленського, він відмовив. При цьому Зеленський навіть дозволив собі поглузувати з Юлії Тимошенко, яка на президентських виборах 2019 року зайняла третє місце.

"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", - пожартував президент.

Юлія Тимошенко не забарилася з відповіддю на такий випад.

"Нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі...", - написала пані Тимошенко.

"Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно:)", - пожартувала політик, натякнувши на естрадний номер, під час якого Зеленський удавав гру статевим органом на піаніно.

Ця не досить інтелектуальна заочна дискусія президента та одного з найдосвідченіших політиків України неабияк зацікавила журналістів, експертів та простих користувачів соціальних мереж.

"Конкурс капітанів квартал програв", - написав у Facebook фотограф Владислав Мусієнко, провівши аналогію з відомим конкурсом в КВК, де капітани змагаються у жартах та дотепності.

Роман Шрайк у нецензурній формі зімітував спілкування цих політиків на погоджувальній нараді в парламенті, обігравши головні жарти нижче пояса, які дозволили собі Зеленський та Тимошенко.

Копирайт изображения Youtube, 95 квартал Image caption Номер 95 кварталу, з якого пожартувала Юлія Тимошенко

"Але взагалі, Чепинога - Квартал - 2-1", - додав пан Шрайк, натякнувши, що жарти спічрайтера Тимошенко Віталія Чепиноги вийшли дотепнішими.

Журналістка Катерина Коберник припустила, що причиною "недостойних жартів про фігуру Тимошенко" є те, що нова влада думає, що кухонний гумор робить їх ближчими до народу.

Співачка Саша Кольцова ж звернула увагу на феміністичний аспект ситуації й натякнула на попередні невдалі жарти Зеленського про жінок, які нібито є "брендом України": "Нужно просто прєкратіть шутіть о жєнщінах".

Хтось одразу нагадав довгу політичну кар'єру Юлії Тимошенко, згадуючи про її першого політичного соратника Павла Лазаренка, який давно сидить у в'язниці у США.

Вікторія Чирва вказує, що команді Зеленського вдалося неймовірне - "навіть ті, хто й не підозрював, що вони є прихильниками Тимошенко і Ляшка, у світлі останніх подій стали запеклими радикалами та юлєботами! Не кожен так вміє!"

Один із колишніх критиків пані Тимошенко, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян написав, що підписався на сторінку Юлії Тимошенко.

Журналістка Тетяна Даниленко також критично висловилась про жарт щодо фігури.

"Найбільш прикро в цій ситуації те, що на фоні багатьох представників нинішньої влади такі фігури, як Юлія Тимошенко, виглядають набагато краще, ніж ще пів року тому", - написала вона.

Дехто ж, як-от користувач Andrew Lin нагадав, що 19 листопада помер поранений на Донбасі командир 128-ї бригади Євген Коростельов. І для нього прес-служба Зеленського часу не знайшла, на відміну від фігури Тимошенко.

Знайшлися і ті, кому сподобався жарт президента.

"Достойний прочухан для закислої, корумпованої "елітки", яка йде в небуття", - написав користувач Євген Дяконов.

Надія Зелена ж обіграла те, що Юлія Тимошенко була ображеною опозиціонеркою при всіх президентах.

А паблік "В сухому залишку" присвятив ситуації цілого вірша.

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