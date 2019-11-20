Вичищати нечистоти голими руками: як живуть і працюють прибиральники туалетів в Індії

Судхарак Олве документує життя прибиральників туалетів у Мумбаї вже близько двох десятиліть.

Таку роботу в Індії виконують лише представники найнижчих каст, які історично належать до маргінальних прошарків суспільства.

Люди роками працюють в жахливих умовах. А їхнє життя залишається практично незмінним, попри загальний економічний, соціальний і технологічний прогрес.

Пропонуємо вам останні фото Олве, які він зробив на замовлення WaterAid - міжнародної неурядової організації з питань водопостачання, санітарії та гігієни.

Роботи показані в рамках Всесвітнього дня туалету ООН.

Прибиральники з касти недоторканних виконують найбруднішу роботу - вручну прибирають так звані "сухі туалети". Це вбиральні, що не оснащені системою змиву.

"Нам не дозволять випити чаю у жодному з місцевих ресторанів, - розповідає Бетібай Валмікі. - Навіть у маленькому чайному магазині наллють в одноразовий пластиковий стаканчик, а іншим гостям - у звичайні стакани".

Більшість жінок-прибиральниць страждають на астму та малярію, але медичної допомоги не отримують, як і лікарняних. Не працюєш - не отримуєш грошей.

На фото - 42-річна Мукешдеві разом з чоловіком, свекрухою, п'ятьма дітьми і двома онуками.

Родина мешкає у штаті Уттар-Прадеш.

Жінка заробляє 2 тисячі рупій (близько 26 доларів) на місяць.

"А що нам ще залишається? - запитує вона. - Навіть якщо ми відкриємо магазин, ніхто у нас нічого не купуватиме, тому що ми - маргінали".

Сантош працює в Аманганжі з дружиною та двома синами.

У 1992 році він ледь не потонув, коли чистив черговий туалет. А от його колезі пощастило менше - той помер.

Вбиральня виявилась набагато глибшою, ніж їм казали.

Чоловік травмував очі, проте не отримав жодної компенсації.

На спині його куртки надруковані слова: "Бути людиною".

Панна Гіта Матті, Саші Балмік і Раджу Думара працюють щодня з 05:00 до 13:00 за 7 тисяч рупій на місяць.

"Це дуже невдячна робота. Ставлення - жахливе. Жодної поваги", - розповідає Гіта.

У квітні минулого року громада зі штату Біхар втратила 10 будинків та більшість своєї худоби під час пожежі.

Вони працюють у сусідньому місті Сасарам, але, втративши посвідчення особи та продовольчі картки, не отримали ні допомоги, ні компенсації.

58-річна Мінадеві несе у кошику екскременти з мусульманського району Рохтас.

Вона почала виконувати цю роботу 25 років тому разом зі своєю свекрухою.

"Спочатку я відчувала нудоту, - розповідає жінка. - Я не була готова, мені було соромно, тому що нас сприймали як людей з тавром.

Однак, до неприємних запахів з часом звикла. Бідність не залишає вам вибору.

Моя свекруха померла, виконуючи цю роботу.

Вона носила нечистоти в бляшаних банках. Я робила те саме.

Зараз ми більше не використовуємо бляшанки. Але така ж доля чекає і на мене".

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