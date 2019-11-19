Вчені розробили покриття для туалету, щоб не прилипали фекалії. Що це дасть?

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Вчені у США заявляють, що розробили спеціальне ультраслизьке покриття для туалету, яке зможе зберегти величезну кількість води під час змивання.

Науковці Університету Пенсильванії стверджують, що їхнє покриття зменшить використання води під час змивання на 90%.

Вони також наполягають, що покриття не дозволяє накопичуватись бактеріям та запобігає утворенню неприємних запахів.

Речовина, яка набагато слизькіша за тефлон, буде знищуватись сечею, а тому її треба буде наносити знову після 50 змивань води.

Дослідники сподіваються, що відкриття дозволить заощадити воду. Щодня понад 141 млрд літрів води використовують для змивання у туалетах.

Дослідники, які опублікували свою роботу у журналі Nature Sustainability, вказують, що кількість води, яку щодня використовують для змивання в туалетах, у шість разів перевищує потребу Африки.

"Наша команда розробила надійне, біологічне, рідке й антибактеріальне покриття, яке насправді може зробити туалет самоочисним", - каже професор Так-Сін Вонг.

"Прилипання фекалій до унітаза не тільки неприємне для користувачів, але й викликає серйозні занепокоєння щодо впливу на здоров'я", - каже науковець.

Він каже, що їхня мета - вивести на ринок ефективну технологію, яка принесе користь усім.

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