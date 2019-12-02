"Я все життя боялася, що мене назвуть товстою"

Копирайт изображения Natalie Lam Image caption Меган Джейн Кребб каже, що прийняти своє тіло їй допомогла соціальна течія "Бодіпозитив", яка пропагує повагу й любов до свого тіла

Меган Джейн Кребб було п'ять років, коли вона почала війну зі своїм тілом. Замість того, щоб заводити друзів у школі, вона порівнювала себе з однолітками і вважала товстою.

Тепер у неї більше мільйона підписників у Instagram, а нещодавно вона закликала британський парламент визнати, що "фобія зайвої ваги" є упередженням.

Меган знадобилося майже двадцять років, щоб прийняти своє тіло. А до цього були дієти, жахлива анорексія та курс терапії у психіатричній лікарні.

У 21 рік - кинувши коледж, а потім й університет, - вона все-таки досягла омріяної ваги, але це нічого не змінило. Вона продовжувала "ненавидіти в собі все".

"Я знала, що проблема не в ідеальній вазі", - каже Меган, якій зараз 26. - Я не могла так жити далі. Я розуміла, що має бути ще щось. Боротьба з розладами харчової поведінки відбирала в мене стільки сил і часу, що я не могла дозволити собі так жити далі.

Якось я натрапила на зображення жінки в Instagram, яка була в бікіні й розповідала про прийняття свого тіла. Вона закликала не сидіти на дієтах, а жити так, як вона. Для мене це було щось абсолютно нове".

Меган почала писати пости в Instagram про позитивне ставлення до свого тіла, які супроводжувала власними фото. Наразі її акаунт налічує сотні тисяч підписників.

Дівчина називає себе "гладухою" і хоче, щоб її фоловери робили те саме.

"Слово "гладкий" раніше просто вибивало мене з колії. Я все життя боялася, що мене називатимуть товстою, я навіть не могла дивитись на це слово, - розповіла вона. - Коли я відкрила для себе бодіпозитив, у мене ніби пелена з очей спала. Це ж просто ще одне слово, яке описує ваше тіло".

Копирайт изображения Megan Jayne Crabbe Image caption Більшу частину свого життя Меган ненавиділа своє тіло

У 10 років Меган сіла на дієту, а батькам сказала, що це заради здоров'я, але дуже швидко вони зрозуміли, що шкоди там більше, ніж користі.

14 у неї виявили розлади харчової поведінки, а у 20 ненависть до власного тіла займала всі її думки. Дівчина закинула навчання і присвятила весь свій час догляду за сестрою Джеммою, яка хворіє на церебральний параліч.

Зараз вона позиціює себе як активістку, модель, авторку та громадського спікера. Нещодавно Меган завершила тур Великою Британією, під час якого співала, танцювала обговорювала культуру харчування перед двотисячною аудиторією.

Копирайт изображения Fearne Cotton/Twitter Image caption Відома британська журналістка Фірн Коттон каже, що інтерв'ю з Меган Кребб змінило її ставлення до самої себе

Нещодавно Меган запросила на інтерв'ю відома британська теле- та радіоведуча Фірн Коттон. Журналістка розповіла, що розмова з Меган зміна її погляди.

"Не можу навіть передати значення цієї розмови. Для мене це був черговий зсув свідомості, коли я зрозуміла, наскільки негативно ставлюся до самої себе, - ділилася враженнями Фірн. - За тиждень я поїхала на море. Це для мене завжди була додаткова напруга, адже потрібно з'являтися на пляжі в бікіні. Я постійно думала, як виглядаю, і картала себе за зайві кілограми. Однак, цього разу мені було все одно, і це було прекрасно".

Копирайт изображения Megan Jayne Crabbe Image caption Велику частину часу Меган присвячує догляду за своєю сестрою Джеммою, яка хворіє на церебральний параліч

Меган, яка мешкає в Ессексі, нещодавно запросили до британського парламенту. Фахівці з державного управління з питань рівності обговорити з нею проблеми культури тіла. Під час розмови дівчина запропонувала визнати"фобію зайвої ваги" формою упередження.

"Не можна говорити про культуру тіла без подолання цієї фобії. Через неї ми почуваємося невпевнено. Люди із зайвою вагою щодня страждають від дискримінації й переслідувань".

Як часто буває в соціальних мережах, не вся увага - позитивна, і дехто звинувачує Меган у тому, що вона підтримує нездоровий спосіб життя.

Вона пояснює, що розмови про здоров'я не повинні торкатися виключно ваги, і хоче, щоб люди припинили визначати індекс маси тіла (ІМТ) і зважувати дітей у школах. На її думку, це "страшно й принизливо".

"Я не очікую, що люди обов'язково полюблять своє тіло, але прагну, щоб вони з повагою його сприймали. Мені пощастило, що натрапила на рух позитивного ставлення до себе у молодому віці, тому що отримую багато листів від літніх жінок, які прожили життя, ненавидячи своє тіло, і лише зараз навчилися приймати себе".

Копирайт изображения Linda Blacker

Копирайт изображения Меган Джейн Кребб Image caption Під час своїх публічних виступів Меган співає, танцює й обговорює культуру харчування

Меган - інфлюенсер, однак прагне уникати цього слова, оскільки "для багатьох людей соцмережі - це лише можливість отримати додатковий прибуток".

Вона хоче змінити культуру харчування і допомогти людям будувати життя, не обмежуючись виключно зовнішністю.

"Моє уявлення про вагу і красу дуже довго залишалося незмінним. Я просто змусила себе подивитись на це іншими очима. Це був дуже довгий процес. Я дійшла до крайньої межі поваги до свого тіла і навчилася не ділити своє зображення у дзеркалі на частини. Тепер я хочу, щоб й інші могли це робити.

У п'ять років мені здавалося, що зайва вага - це найгірше, що може бути. Це викарбувалося у моїй підсвідомості, і знадобився не один рік, щоб це змінити. Я ненавиділа себе, і не хочу, щоб ще хтось пережив те саме".

Копирайт изображения Меган Джейн Кребб Image caption Меган отримує листи від літніх жінок, які прожили життя, ненавидячи своє тіло, і лише зараз навчилися приймати себе

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