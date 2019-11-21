5 небезпечних продуктів, від яких можна померти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деяка їжа, цілком безпечна на позір, може бути дуже шкідливою для здоров'я

Більшість харчових продуктів виглядає цілком безпечно.

Але насправді далеко не всі з них можна вживати в їжу без спеціальної підготовки. Це - уважний відбір продукту, теплова обробка та видалення неїстівних або токсичних частин.

Якщо цього не зробити, деякі харчі можуть спричинити небезпечні симптоми - нудоту, ядуху, нервовий розлад - або навіть смерть.

Найбільший ризик становлять ці п'ять продуктів. Насправді, якщо ви не знаєте точно, як їх треба готувати, краще взагалі не їсти.

1. Риба фугу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Риба фугу - популярна японська страва

Риба фугу - смертельно отруйна.

Вона містить небезпечну речовину тетродотоксин, яка надзвичайно швидко всмоктується і спричинює летальний кінець. Тетродотоксин є отруйнішим за ціанід.

Попри це в деяких країнах фугу вважають вишуканим делікатесом.

У Японії фугу зазвичай подають в сирому вигляді або додають у супи.

Шеф-кухарі проходять серйозну підготовку протягом декількох років, перш ніж їм дозволяється готувати рибу та подавати її клієнтам.

Щоби страва стала безпечною, кухарі акуратно видаляють отруйні частини риби - мозок, шкіру, очі, яєчники, печінку та кишківник.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шеф-кухарі, яким дозволено готувати фугу, проходять дуже серйозну підготовку

2. Сир касу марцу

Сир касу марцу відомий тим, що він містить живі личинки сирної мухи.

Хоча це звучить не надто апетитно, в Сардинії цей сир вважають делікатесом.

Касу марцу виготовляють з сардинського пекоріно, схожого на пармезан сорту сиру, додаючи в нього личинки.

Вони прискорюють процес розкладання, через що сир стає дуже м'яким, а всередині навіть рідким.

Специфічний смак, схожий на горгонзолу, сиру надають продукти травлення личинок.

Перш ніж скуштувати делікатес, вам доведеться дещо врахувати.

По-перше, щоби проковтнути шматок, знадобиться неабияка спритність - личинки можуть стрибати на відстань до 15 см.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Касу марцу - сир з виразним смаком, який страві надають личинки сирної мухи

По-друге, знайти цей сир не так і просто. Касу марцу не входить до списку харчових продуктів, затвердженого Європейським Союзом, а тому його не експортують.

І нарешті, касу марцу невипадково називають "найнебезпечнішим сиром у світі" - він може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Насамперед небезпечно їсти сир з мертвими личинками, оскільки це означає, що він пропав.

Споживання несвіжого сиру може спричинити розлад шлунка, блювоту і діарею.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Касу марцу вважають "найнебезпечнішим сиром у світі"

3. Ревінь

Стебла ревеню використовують в їжу багато народів, зокрема британці. Це - інгредієнт багатьох десертів та напоїв.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стебла ревеню - інгредієнт багатьох страв британської кухні

Однак з цим продуктом треба бути дуже обачним, оскільки зелене листя ревеню містить отруйну речовину.

Це щавлева кислота, яка у великих дозах спричинює нудоту, заважає всмоктуванню мінералів і може сприяти розвитку каменів у нирках.

Науковці багато сперечаються щодо того, скільки саме щавлевої кислоти становить небезпеку для людини.

Хоча смерть може настати тільки від дуже великої кількості листя, краще взагалі в їжу їх не вживати.

4. Червона квасоля і соя

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сира червона квасоля містить жир, який не перетравлює наш організм

Взагалі квасоля і боби корисні для здоров'я. Але якщо деякі види бобових неправильно приготувати, вони можуть викликати неприємні симптоми.

Це насамперед стосується червоної квасолі та соєвих бобів.

Хоча ці рослини містять багато білка, клітковини, вітамінів і мінералів, в них також є різновид жирів, фітогемаглютинін, який наш організм не перетравлює.

Він може спричинити сильні болі в шлунку та блювоту. Але цього можна уникнути, якщо готувати квасолю правильно. Перед тим як її варити, квасолю обов'язково треба замочувати не менше 12 годин.

Це допомагає усунути й інший природний токсин в бобових - фермент трипсин, який також заважає травленню.

5. Мускатний горіх

Копирайт изображения Getty Images Image caption У великих дозах мускатний горіх може спричинити галюцинації

Ця відома спеція на деревах в Індонезії.

Мускатний горіх є обов'язковим інгредієнтом печива, а також ароматним доповненням до пудингу.

Крім десертів, мускатний горіх також додають у багато страв: картоплю, м'ясо, соуси, овочі і деякі напої.

Однак, якщо його вживати у великій кількості, він може мати жахливі побічні ефекти: нудоту, біль, ядуху і судоми, а також психічні розлади.

Харчові отруєння мускатним горіхом мало коли спричиняють смерть, але це досвід - вкрай неприємний.

Навіщо взагалі його їсти в таких кількостях? Річ у тім, що протягом століть мускатний горіх був поширеним галюциногеном.

Але з огляду на побічні ефекти, такої психоделічної подорожі краще уникнути.

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