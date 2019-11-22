Міфологія та пошуки своєї ідентичності в "Академії Аматерасу" Наталії Матолінець

Image caption Наталія Матолінець. Академія Аматерасу. - Харків: Віват, 2019

Читацька рецензія на книгу Наталії Матолінець "Академії Аматерасу", яка увійшла до довгого списку Книги року BBC.

"Академія Аматерасу" - четверта книга львівської письменниці Наталії Матолінець. Однак, як зазначає авторка, насправді, це її перше творіння, яке, щоправда, пройшло суворе редагування. Тож замість трилогії з'явився досить масштабний текст під однією палітуркою.

Складно визначити, до якого типу літератури належить ця історія, адже у нас ще не прийнято розділяти книги на підліткові та youngadult. Зазвичай видавці маркують дитячі книги до 12 років, а все, що понад цей вік, має розмиті рамки.

Проте зрозуміло, що людина у 12 і, скажімо, 18 років, має доволі різне бачення світу й життєвий досвід.

Саме тому в США та Європі часто окремо виділяють молодіжну літературу, яка орієнтується на 16-21 рік. Тут вже є й сексуальні сцени, роздуми про життя та пошуки свого місця у світі. Власне, й книгу Наталії Матолінець варто вважати саме youngadult.

Головні герої - студенти, а тому, хто, як не їх ровесники, зрозуміють усю атмосферу та проблеми, описані в книзі.

Студенти академії не прості смертні, а молоді боги

Щоправда, краще не забувати, що авторка пише у жанрі фентезі. Отож, і студенти академії у нас не прості смертні, а молоді боги! Тож після переродження їх душі знову потрапляють у навчальний заклад, аби згодом створити власний світ.

До речі, тут відбуваються доволі переломні події, адже ці зарозумілі істоти мають обирати шлях. Із однієї сторони існують Слова, де чітко виписане майбутнє, а з іншої - бажання реалізувати себе і, відповідно, піти проти правил.

"Нас оточує безліч рамок, вплетених у жорстоке "так має бути", примирливе "так заведено" чи обурене "що інші подумають". Рамки ці стримують, але ніхто не хоче першим порвати ланцюги. Бо з перших завжди сміються", - говорить один із персонажів.

Зрозуміло, що тут можна провести паралелі з підлітками, які часто теж опиняються у ситуації, коли потрібно обрати: шлях, обраний батьками, чи реалізація своїх амбіцій і потенціалу.

"Немає правильного шляху. Є лише той, яким ти йдеш уперед. Усі так звані інші шляхи - вигадка", - знову ж говорять на цю тему герої книги.

Перейдемо до героїв роману. Аматерасу - директорка академії, яка прагне кращої долі для кожного. В цілому, це образ сильної та мудрої жінки. Авторці вдаються жіночі персонажі, яких вона не протиставляє чоловікам.

Протягом усієї історії ти відчуваєш рівність, а не змагання, що доволі цікаво в контексті сучасної української літератури. Хоча, феміністична нотка тут таки є, адже героїня колись була першою студенткою. Вона, попри давні традиції, змогла пройти крізь Браму та отримала своє місце на студентській лаві. До того ж, поставила собі за мету досягнути більшого і вже по теперішній посаді зрозуміло, що їй це вдалося.

Інші герої - молоді боги. Їх Наталія Матолінець зібрала з усього світу, при чому у прямому значенні цього слова. Для легшого сприйняття в кінці книги є невеличкий словник із переліком богів. Так, ми зустрічаємо прототипи з Греції, Індії, Єгипту та країн, де колись панував політеїзм.

Цей додаток до книги - така собі загадка, тому що протягом усієї історії читач повертається до переліку й намагається вгадати, хто ж ці два головні герої - Рендал Савітрі та Закс Нортон. Проте авторка все так заплутала, що інтрига триматиметься до останньої сторінки.

Для тих, хто читав перші твори Наталії Матолінець, роман пронизаний знайомою атмосферою. Це й затишні маленькі кав'ярні, смачні описи десертів та какао.

Зображення академії дають відчуття, ніби ти один зі студентів і гуляєш коридорами поряд із богами.

Тут панує радісна атмосфера безтурботної молодості, плітки про хлопців, яскраві почуття, шалені сварки й секс-примирення

Власне, їх характери подані реалістично, кожен має свій темперамент, а тому більшість дій - логічні й зрозумілі.

Читач вірить в історію, занурюючись у неї все глибше й глибше з кожною сторінкою.

Тут панує радісна атмосфера безтурботної молодості, плітки про хлопців, яскраві почуття, шалені сварки й секс-примирення.

Проте водночас перед героями стоять виклики, від яких залежить їх життя. Тому сьогодні головні особи роману можуть пити вино Діоніса, а завтра - воювати заради порятунку друга.

Якщо ж говорити про героїв-антагоністів, то авторка доволі цікаво подає їх в романі. З одного боку, мойри можуть поводитися жорстоко, але з іншого - вони дотримуються вічних правил. Знову ж, як виявилося, існує два світи, але лише умовно їх можна назвати світлим і темним.

Насправді, вони просто паралельні й існують, аби підтримувати баланс і рівновагу. Тому, як і в житті, не можна однозначно стати на чиюсь сторону та поділити все на біле й чорне. Тут існує набагато більше тонів і півтонів.

Власне, історія настільки багатошарова, що кожен читач зможе прочитати щось своє: чи то родинні проблеми, чи пошуки свого призначення, а чи навіть вирішення любовних питань.

Часто в літературі прийнято наводити аналогії, беручи за канон книги Джоан Роулінг. Не зважаючи на жанр та тему "Академії", порівнювати книгу з безсмертним Гаррі Поттером не варто. Все, що поєднує ці історії, - наявність навчального закладу.

Наталія Матолінець змогла сплести міфології та витворити власний світ. Власне, "Академія Аматерасу" може стати частиною доволі успішного циклу. А через відсутність прив'язки до певної країни книга буде читабельною у будь-якому перекладі. Тож, можливо, за кілька років ми побачимо українське ім'я на полицях іноземних книгарень.

Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.

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