Геогліфи Наски: в Перу знайшли понад 140 нових гігантських кам'яних малюнків

Копирайт изображения Yamagata University Image caption Вік цього малюнка - не менш як 1700 років

На плато Наска в південній частині Перу, де знаходяться найвідоміші у світі гігантські кам'яні малюнки, виявлено 143 нових геогліфи, які зображують людей, тварин та інших живих істот. Розгледіти їх можна тільки з повітря.

Серед виявлених малюнків є зображення птахів, мавп, риб, змій, лисиць, котів та лам. Їх зробили шляхом виїмки верхнього шару ґрунту - чорних каменів, під якими знаходиться шар світлого піску. Яскравий пісок прокреслював на темній землі добре помітні лінії, проте з часом більшість з них також потемніли.

Той факт, що фігури Наска помітні лише з повітря, спричинив появу безлічі теорій про їхнє походження і призначення, зокрема, найекзотичніші.

Розміри більшості знайдених зображень становлять від п'яти до 50 метрів, найбільший геогліф в довжину перевищує 100 метрів.

Копирайт изображения Yamagata University Image caption Двоголова змія, що пожирає людей

Відкриття зробила команда вчених з Ямагатського університету в Японії, вивчивши супутникові знімки. Вони провели детальне лазерне аерофотографування цієї місцевості, а за його результатами - серію польових робіт.

Один з малюнків помітили лише у 2019 році, за допомогою штучного інтелекту, який склав у єдине зображення розрізнені фрагменти ліній.

Копирайт изображения Yamagata University Image caption Знайти цей геогліф допоміг комп'ютерний алгоритм

Вік геогліфів оцінюють щонайменше у 1700-2100 років. Це підтверджує гіпотезу про те, що їх створили представники стародавньої цивілізації Наска або навіть їхні попередники з культури Паракас.

Найстаріші з них (приблизно 100 років до н.е. - 100 років н.е.) відзначали місця зборів для релігійних церемоній. Ці зображення є найбільшими за розмірами, перевищують 50 м кожне, і вздовж ліній можна знайти залишки розбитої кераміки.

Більш дрібні малюнки зробили пізніше (I-IV сторіччя н.е.) вздовж стежок, які вели до місця зборів, і слугували вказівниками шляху.

Копирайт изображения Yamagata University Image caption Велика риба

Геогліфи Наски виявили лише в XX столітті під час перших польотів над плато.

У 1994 році вкриту гігантськими малюнками територію розміром 15 на 20 км внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На той момент там знайшли лише приблизно 30 стародавніх зображень - флори, фауни та геометричних фігур.

До 2015 року дослідники змогли ідентифікувати ще приблизно 40 малюнків.

Японські вчені відзначають, що польові дослідження тривають, і закликають вжити заходів щодо захисту малюнків, яким загрожує урбанізація у цій частині Перу.

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